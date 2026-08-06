Valur tapaði 0-2 fyrir Nordsjælland á N1-vellinum á Hlíðarenda í fyrri leik liðanna í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu.
Villum Berthelsen kom gestunum yfir í fyrri hálfleik með stórkostlegu marki og Nicklas Røjkjær innsiglaði sigurinn úr vítaspyrnu eftir hlé. Valsmenn eiga því erfitt verkefni fyrir höndum í síðari leiknum í Danmörku.
Valsmenn fengu gott tækifæri eftir tæplega hálftíma leik þegar liðið geystist upp völlinn í hraðri skyndisókn. Tryggvi Hrafn Haraldsson fékk sendingu, var hundeltur af varnarmanni og náði skoti með vinstri fæti, en boltinn fór beint á markvörð Nordsjælland.
Gestirnir fóru upp völlinn hinum megin strax í kjölfarið. Villum Berthelsen fékk boltann fyrir utan vítateig og lét vaða með hægri fæti. Skotið söng efst í hægra hornið, fór í stöngina og inn. Glæsilegt mark og Nordsjælland komið í 1-0 á 29. mínútu.
Leikurinn var síðan stöðvaður á 37. mínútu þegar ungverski dómarinn Gergő Bogár meiddist og gat ekki haldið áfram. Um sex mínútna töf varð á leiknum áður en fjórði dómarinn, Balázs Berke, tók við flautunni.
Í hálfleik var Kristinn Freyr Sigurðsson kvaddur með virktum eftir langan og farsælan feril með Val. Kristinn Freyr gekk nýverið til liðs við Aftureldingu og fékk verðskuldað standandi lófaklapp frá stuðningsmönnum á Hlíðarenda.
Nordsjælland bætti við öðru marki á 77. mínútu. Dómarinn var þá sendur að VAR-skjánum til að skoða atvik þar sem Hörður Ingi Gunnarsson var talinn hafa brotið á hinum eldfljóta Prince Amoako innan vítateigs.
Eftir skoðun var vítaspyrna dæmd. Nicklas Røjkjær steig á punktinn og skoraði af öryggi með föstu skoti ofarlega á mitt markið.
Fleiri mörk voru ekki skoruð og Nordsjælland fór því með 2-0 sigur af hólmi. Danska liðið stendur vel að vígi fyrir síðari leikinn en Valsmenn þurfa að sækja á brattann ætli þeir sér áfram í næstu umferð.
Fyrsta mark leiksins var af allra bestu gerð. Villum Berthelsen lét vaða með hægri fæti fyrir utan vítateig og boltinn söng upp í hægra hornið, stöngin inn. Þetta var stórglæsilegt mark sem braut ísinn í leiknum.
Hjá Val var Frederik Schram traustur í markinu og stóð vel fyrir sínu. Mikið mæddi einnig á öftustu línu Valsmanna og þar fór Hólmar Örn, fyrirliði liðsins, fyrir sínum mönnum með öflugri frammistöðu í varnarleiknum.
Hjá Nordsjælland var Tobias Salquist fyrirliði sterkur í hjarta varnarinnar. Hann stýrði uppspili liðsins af festu, hélt varnarlínunni hátt og hjálpaði þannig gestunum að halda stöðugum þrýstingi á Val stóran hluta leiksins.
Villum Berthelsen fær einnig sérstakt hrós fyrir að brjóta ísinn með glæsilegu marki í fyrri hálfleik.
Ungverjinn Gergő Bogár dæmdi fyrstu 37 mínútur þessa leiks og gerði það vel en þurfti svo frá að hverfa sökum meiðsla og flottur fjórði dómari leiksins, hann Balázs Berke, tók við flautunni og sigldi þessu í örugga höfn.
Ágætis stemning var á N1-vellinum á Hlíðarenda, völlurinn í Evrópubúningi og umgjörðin eftir tilefninu. Áhorfendur létu vel í sér heyra einstaka sinnum en heilt yfir var andrúmsloftið fremur lágstemmt.
Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, taldi leikplan liðsins að mestu hafa gengið upp þrátt fyrir 0-2 tap gegn Nordsjælland á Hlíðarenda í fyrri leik liðanna í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu.
Valsmenn vörðust lengst af aftarlega gegn sterku liði gestanna og hleyptu þeim að mati Hólmars ekki í mörg góð marktækifæri.
„Það gekk svona nokkurn veginn upp sem við vorum að leggja upp með. Við fáum á okkur tvö mörk, annað eftir langskot utan af velli sem er alltaf erfitt að koma í veg fyrir og hitt úr vítaspyrnu,“ sagði Hólmar eftir leik.
„Í stóru myndinni gekk því upp það sem við vorum að gera. Við hleyptum þeim ekki í mörg færi en hefðum auðvitað viljað skora eitt eða tvö mörk hérna heima og halda einvíginu betur lifandi fyrir leikinn úti.“
Nordsjælland komst yfir með glæsilegu langskoti Villum Berthelsen í fyrri hálfleik áður en Nicklas Røjkjær bætti við öðru marki úr vítaspyrnu eftir hlé.
Hólmar segir verkefnið í síðari leiknum í Danmörku vissulega erfitt en telur Val enn eiga möguleika í einvíginu.
„Við vitum að það verður erfitt að fara þarna út. Leikurinn verður væntanlega svipaður og hér heima, þeir verða mikið með boltann en við þurfum að vera skeinuhættir í skyndisóknum.“
„Við sýndum það nokkrum sinnum í dag að við getum átt fín upphlaup. Við þurfum að gera betur úr þeim, halda áfram með þennan varnarleik og reyna að halda hreinu.“
Aðspurður hvort eitthvað í leik Nordsjælland hefði komið honum á óvart sagði Hólmar að styrkur danska liðsins fælist fyrst og fremst í skipulaginu og samhæfðum hreyfingum leikmannanna.
„Það er fyrst og fremst kerfið þeirra og hversu vel skólaðir þeir eru saman. Hreyfingarnar eru mjög samhæfðar og það er erfitt að verjast þeim ef maður ætlar að keyra hátt á þá.“
„Við sátum aðeins til baka í dag og fengum nokkur augnablik þar sem við hefðum getað gert betur úr stöðunni,“ sagði Hólmar Örn.
Chris Brazell, þjálfari Vals, var stoltur af frammistöðu sinna manna þrátt fyrir 0-2 tap gegn Nordsjælland á Hlíðarenda í fyrri leik liðanna í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu.
„Ég er mjög stoltur af frammistöðu strákanna í kvöld. Mér fannst þeir spila frábærlega gegn virkilega sterku liði,“ sagði Chris eftir leik.
Hann sagði frammistöðuna hafa verið sérstaklega ánægjulega í ljósi þess hvernig tímabilið hefði þróast hjá Val.
„Þetta hefði verið góð frammistaða undir hvaða kringumstæðum sem er. Þegar tekið er mið af því hvernig tímabilið hefur gengið hjá okkur og félaginu segir það mikið um karakter leikmannanna að þeir skyldu skila svona frammistöðu. Þeir eiga mikið hrós skilið, óháð úrslitunum.“
Chris taldi leikinn hafa verið jafnari en lokatölurnar gáfu til kynna. Bæði lið hefðu skapað sér færi, en seinna mark Nordsjælland, sem kom úr vítaspyrnu, hefði gert verkefni Vals erfiðara.
„Leikurinn var nokkuð jafn. Þeir fengu færi og við líka. Mestu vonbrigðin inni í klefa núna eru líklega að hafa fengið á okkur seinna markið úr vítaspyrnu, sem mér fannst harður dómur.“
„Það hefði verið betra að fara út í síðari leikinn einu marki undir en tveimur. Það segir þó sitt um frammistöðuna að við skulum vera svona vonsviknir með úrslitin.“
Aðspurður hvað þyrfti að bæta fyrir síðari leikinn í Danmörku sagði Chris að áherslan yrði fyrst og fremst á að byggja ofan á það sem Valur gerði vel á Hlíðarenda.
„Ég veit ekki hvort þetta snýst um að bæta eitthvað ákveðið. Við skiluðum frammistöðu sem gerði þeim leikinn erfiðan.“
Valsmenn þurftu að verjast mikið gegn sterku liði Nordsjælland, en Chris var ekki síður ánægður með frammistöðu liðsins þegar það hafði boltann.
„Það sem heillaði mig mest var að við vissum að við þyrftum að verjast og finna mismunandi leiðir til þess. Við sýndum þó líka mikil gæði með boltann.“
„Við erum líklega svekktir yfir því að hafa ekki nýtt færin og stöðurnar sem við sköpuðum betur. Nú þurfum við að einbeita okkur að því sem við gerðum vel og bæta það enn frekar.“
Valur mætir Breiðablik í næsta leik áður en liðið heldur til Danmerkur í síðari leikinn gegn Nordsjælland.
„Við berum mikla virðingu fyrir mótherjanum og vitum að við þurfum að leggja gríðarlega hart að okkur til að fá eitthvað út úr síðari leiknum,“ sagði Chris Brazell.
Jens Fønsskov Olsen, þjálfari Nordsjælland, var ánægður með 2-0 sigur liðsins gegn Val á Hlíðarenda í fyrri leik liðanna í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu.
Danska liðið hafði talsvert meira af boltanum en Jens sagði frammistöðuna ekki hafa verið fullkomna.
„Þetta var ekki okkar besta frammistaða en hún var heldur alls ekki slæm. Við vissum að það yrði erfitt að koma hingað og mæta vel skipulögðu og öguðu liði,“ sagði Jens eftir leik.
Hann hrósaði Valsmönnum fyrir karakterinn sem þeir sýndu en var fyrst og fremst ánægður með að fara heim með tveggja marka forskot.
„Valur sýndi mikinn karakter og því er ég mjög ánægður með úrslitin.“
Nordsjælland stendur vel að vígi fyrir síðari leikinn í Danmörku en Jens sagði ekkert í stöðunni benda til þess að einvíginu væri lokið.
„Það er alveg öruggt að einvígið er ekki búið. Í fótbolta á þessu stigi er aldrei hægt að ganga að neinu vísu.“
Hann sagði leikmenn Nordsjælland þurfa að halda einbeitingu og aga í síðari leiknum þrátt fyrir forskotið.
„Maður þarf að spila af aga og fullri einbeitingu í hverjum einasta leik. Á okkar heimavelli ætlum við að taka frumkvæðið og reyna að vinna leikinn aftur,“ sagði Jens Fønsskov Olsen.