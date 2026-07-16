Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Freyja Þórisdóttir skrifar 16. júlí 2026 23:40 Sveitin Superserious er skipuð æskuvinum úr Garðabæ. Aðsend Íslenska indírokksveitin Superserious gefur út nýtt efni nú um hásumar en lagið My phone or something verður aðgengilegt aðdáendum á morgun, föstudaginn 17. júlí. Er þetta önnur smáskífa af væntanlegri breiðskífu sveitarinnar sem mun bera nafnið Superserious or something. Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu en þar er einnig greint frá því að lagatextinn sé til þess hugsaður að kafa ofan í raunveruleika framhjáhalds á okkar tímum. Hér áður fyrr hafi fólki yfirleitt verið böstað við framhjáhald þegar einhver hreinlega gekk inn á það á ögurstundu. Í dag snúist þetta allt um símann. Lagið fangi þá eitruðu og spennuþrungnu klemmu sem skapist þegar fólk lifi tvöföldu lífi og þurfi stöðugt að fela símann sinn fyrir makanum. Tvöfalt líf og jafn mörg sjónarhorn Þetta séu tvö sjónarhorn, annars vegar vers flutt frá sjónarhorni fórnarlambsins sem taki við tómum afsökunum og finni fyrir sársaukanum, hins vegar viðlag sem varpi ljósi á huga framhjáhaldarans einmitt á því augnabliki þegar upp komist um svikin: „Since you saw my phone, I guess my cover is blown.“ Daníel Jón annaðist listina sem skreytir plötuumslagið.Aðsend Daníel Jón Baróns, lagahöfundur sveitarinnar, segist hafa viljað skrifa texta um nákvæmlega þessa dýnamík sem hafi með tíð og tíma breyst. Í dag séu farsímar eins konar tifandi tímasprengjur sem geymi öll okkar leyndarmál. „Símarnir okkar geyma allt, og ef þú ert að halda við einhverja aðra manneskju þá verður síminn að þessari tifandi tímasprengju sem þú þarft stöðugt að vaka yfir,“ er haft eftir honum í tilkynningunni. „Lagið leikur sér að augnablikinu þegar allt springur og fórnarlambið þarf að hlusta á þessar innantómu afsakanir sem eru jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli. Versin grípa þennan sársauka hjá þeim sem er svikinn, en í viðlaginu fáum við þetta kalda viðhorf hjá þeim sem var böstaður, sem pakkar bara saman og fer.“ Æskuvinir úr Garðabæ Daníel Jón Baróns er sem fyrr segir lagahöfundur sveitarinnar auk þess að syngja og leika á gítar. Kristinn Þór Óskarsson leikur á bassa, gítar og hljómborð, syngur bakraddir og annaðist upptökustjórn. Haukur Jóhannesson leikur á gítar, Sólrún Mjöll Kjartansdóttir trommar og Anita Rós Þorsteinsdóttir syngur bakraddir. Hljómsveitin Superserious var stofnuð af æskuvinum úr Garðaskóla árið 2021 og vakti fljótt athygli með sigri í Sykurmolanum sama ár. Í október 2022 gaf sveitin út smáskífuna Bye Bye Honey, fyrstu smáskífuna af breiðskífu sveitarinnar. Sama ár kom hún fram á Iceland Airwaves þar sem hún var valin besti nýliði hátíðarinnar. Superserious hefur jafnframt hlotið þrjár tilnefningar til Hlustendaverðlaunanna og komið fram á SPOT-tónlistarhátíðinni í Danmörku sem og Iceland Airwaves árið 2023. Tónlist Íslendingar erlendis Garðabær Mest lesið Bríet sviptir hulunni af kærastanum Lífið Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið Tónlist Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Lífið Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Lífið Haaland hunsaði Holland Lífið „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Lífið Fyrsta lesbían til að prýða Playboy Lífið Brjálaðar boltamömmur berjast Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ „Þýðir í raun bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist“ Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Innipúkunum fjölgar enn Bonnie Tyler er látin Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Halldór Haraldsson er látinn Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum Sjá meira