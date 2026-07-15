Fyrsta lesbían til að prýða Playboy Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 15. júlí 2026 14:03 Cara Delevingne prýðir forsíðu sumarblaðs Playboy. Zoe Grossman/Playboy Breska ofurfyrirsætan, leikkonan og tónlistarkonan Cara Delevingne prýðir nýja forsíðu sumarblaðs tímaritsins Playboy. Þar situr hún fyrir með sígarettu, í latex korsiletti og ber að neðan. Cara Delevingne er fyrsta lesbían sem prýðir tímaritið í rúmlega sjötíu ára sögu þess, eða í það minnsta sú fyrsta sem er opinberlega samkynhneigð kona. Playboy hefur frá upphafi verið umdeilt og er hvað þekktast fyrir ljósbláar ljósmyndir og fáklæddar konur. Á myndunum klæðist hún meðal annars 250 þúsund krónu korsiletti úr hönnun Atsuko Kudo og svo auðvitað sögufræga kanínubúningnum sem einkennir hinar svokölluðu Playboy kanínur. Forsíðan umrædda.Zoe Grossman/Playboy Teymið á bak við myndatökuna var skipað konum og segir Cara að tökurnar hafi verið mjög skemmtilegar. „Mér hefur aldrei liðið jafn vel með líkama minn og kynhneigð mína. Mér finnst eins og ég sé á besta staðnum hingað til sem kona og kynvera,“ sagði hún meðal annars í tilefni af forsíðutökunum. View this post on Instagram A post shared by Playboy (@playboy) „Ég elska píkuna mína. Ég og píkan mín eigum frábært samband núna. Það tók smá tíma,“ bætti hún við í viðtalinu við Playboy. Hollywood Hinsegin Fjölmiðlar Bandaríkin Bretland Mest lesið Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Lífið Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Lífið Haaland hunsaði Holland Lífið „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Lífið Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Lífið David kemur áhugalausri Victoriu til varnar Lífið Fyrsta lesbían til að prýða Playboy Lífið Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Lífið Ljóðrænt hótel á Akureyri Lífið „Drullið ykkur í burtu“ Lífið Fleiri fréttir Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Loksins sást til hjónanna Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Sjá meira