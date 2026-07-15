Lífið

Fyrsta lesbían til að prýða Playboy

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Cara Delevingne prýðir forsíðu sumarblaðs Playboy.
Cara Delevingne prýðir forsíðu sumarblaðs Playboy. Zoe Grossman/Playboy

Breska ofurfyrirsætan, leikkonan og tónlistarkonan Cara Delevingne prýðir nýja forsíðu sumarblaðs tímaritsins Playboy. Þar situr hún fyrir með sígarettu, í latex korsiletti og ber að neðan.

Cara Delevingne er fyrsta lesbían sem prýðir tímaritið í rúmlega sjötíu ára sögu þess, eða í það minnsta sú fyrsta sem er opinberlega samkynhneigð kona. Playboy hefur frá upphafi verið umdeilt og er hvað þekktast fyrir ljósbláar ljósmyndir og fáklæddar konur. 

Á myndunum klæðist hún meðal annars 250 þúsund krónu korsiletti úr hönnun Atsuko Kudo og svo auðvitað sögufræga kanínubúningnum sem einkennir hinar svokölluðu Playboy kanínur. 

Forsíðan umrædda.Zoe Grossman/Playboy

Teymið á bak við myndatökuna var skipað konum og segir Cara að tökurnar hafi verið mjög skemmtilegar.

„Mér hefur aldrei liðið jafn vel með líkama minn og kynhneigð mína. Mér finnst eins og ég sé á besta staðnum hingað til sem kona og kynvera,“ sagði hún meðal annars í tilefni af forsíðutökunum. 

„Ég elska píkuna mína. Ég og píkan mín eigum frábært samband núna. Það tók smá tíma,“ bætti hún við í viðtalinu við Playboy. 

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