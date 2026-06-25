Tónlist

Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það al­veg utan af okkur“

Freyja Þórisdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Páll Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Bæjarbíós, segir að þrátt fyrir að hátíðarsvæðið haldist jafnstórt ár frá ári þá sé hátíðin sífellt að verða stærri og veglegri.
Páll Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Bæjarbíós, segir að þrátt fyrir að hátíðarsvæðið haldist jafnstórt ár frá ári þá sé hátíðin sífellt að verða stærri og veglegri. SÝN/Sigurjón Guðni Ólason

Tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar sem hefur sett svip sinn á skemmtanalíf höfuðborgarbúa síðustu sumur en í ár eru tíu ár frá því að hátíðin var fyrst haldin. Meðal þeirra sem fram koma á opnunarkvöldi hátíðarinnar þetta árið er hljómsveitin Botnleðja en hátíðin stendur yfir þrjá daga í viku fram að frídegi verslunarmanna.

Þegar fréttamaður Sýnar kíkti við á þetta fyrsta hátíðarkvöld sumarsins á Hjarta Hafnarfjarðar var þegar orðið fullt á útisvæðinu. Framkvæmdastjóri Bæjarbíós sagði sumarið leggjast virkilega vel í sig en hann er einn þeirra sem standa að hátíðinni.

„Þetta leggst mjög vel í mig og eins og þið sjáið er orðið fullt hérna á útisvæðinu, kannski í tjaldinu og við erum bara mjög hamingjusöm með þetta allt,“ sagði Páll en hátíðin teygist yfir sex vikna tímabil, opin þrjá daga í viku, og er síðasti dagurinn  laugardagurinn um verslunarmannahelgina, líkt og síðustu fjögur ár.

Búin að sprengja alveg utan af sér

Hann segir svæðið vera orðið eins stórt og mögulega sé hægt að komast upp með.

„Svæðið stækkar ekki héðan af. Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur, en við erum svona að reyna að bæta aðeins í dagskrána, bæta aðeins í matarvagnana,“ segir Páll.

Strákarnir í Botnleðju hafa komið víða við en þeir eru allir úr Hafnarfirði og því einstaklega vel til fundið að þeir séu með þeim fyrstu sem stígi á stokk á hátíðinni.

„Við ætlum að biðja fólk um að vera memm og taka þátt í þessu hérna á okkar óbyggilega heimili,“ segir Haraldur Freyr Gíslason, trommuleikari sveitarinnar. 

„Hérna byrjaði þetta og hérna endar þetta í kvöld. Við erum allir Hafnfirðingar í húð og hár,“ bætir þá Heiðar Örn Kristjánsson söngvari hljómsveitarinnar við.

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