Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Freyja Þórisdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 25. júní 2026 22:25 Páll Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Bæjarbíós, segir að þrátt fyrir að hátíðarsvæðið haldist jafnstórt ár frá ári þá sé hátíðin sífellt að verða stærri og veglegri. SÝN/Sigurjón Guðni Ólason Tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar sem hefur sett svip sinn á skemmtanalíf höfuðborgarbúa síðustu sumur en í ár eru tíu ár frá því að hátíðin var fyrst haldin. Meðal þeirra sem fram koma á opnunarkvöldi hátíðarinnar þetta árið er hljómsveitin Botnleðja en hátíðin stendur yfir þrjá daga í viku fram að frídegi verslunarmanna. Þegar fréttamaður Sýnar kíkti við á þetta fyrsta hátíðarkvöld sumarsins á Hjarta Hafnarfjarðar var þegar orðið fullt á útisvæðinu. Framkvæmdastjóri Bæjarbíós sagði sumarið leggjast virkilega vel í sig en hann er einn þeirra sem standa að hátíðinni. „Þetta leggst mjög vel í mig og eins og þið sjáið er orðið fullt hérna á útisvæðinu, kannski í tjaldinu og við erum bara mjög hamingjusöm með þetta allt,“ sagði Páll en hátíðin teygist yfir sex vikna tímabil, opin þrjá daga í viku, og er síðasti dagurinn laugardagurinn um verslunarmannahelgina, líkt og síðustu fjögur ár. Búin að sprengja alveg utan af sér Hann segir svæðið vera orðið eins stórt og mögulega sé hægt að komast upp með. „Svæðið stækkar ekki héðan af. Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur, en við erum svona að reyna að bæta aðeins í dagskrána, bæta aðeins í matarvagnana,“ segir Páll. Strákarnir í Botnleðju hafa komið víða við en þeir eru allir úr Hafnarfirði og því einstaklega vel til fundið að þeir séu með þeim fyrstu sem stígi á stokk á hátíðinni. „Við ætlum að biðja fólk um að vera memm og taka þátt í þessu hérna á okkar óbyggilega heimili,“ segir Haraldur Freyr Gíslason, trommuleikari sveitarinnar. „Hérna byrjaði þetta og hérna endar þetta í kvöld. Við erum allir Hafnfirðingar í húð og hár,“ bætir þá Heiðar Örn Kristjánsson söngvari hljómsveitarinnar við. Tímamót Tónleikar á Íslandi Hafnarfjörður Tónlist Mest lesið Bónorð yfir síðum bjór á Brooklyn-brúnni Lífið Kolfinna Nikulás og Sturla Atlas halda á ný mið Lífið Konungur retróleikja slekkur á straumum: „Ég vissi ekki að maður gæti fengið borgað fyrir þetta“ Leikjavísir Laufey óskar ástinni sinni til hamingju með daginn Lífið Hvað veistu um... Ross í Friends? Lífið Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Tónlist Sindri gerðist trukkabílstjóri Lífið Piparmeyjan Paul mæti á skjáinn í júlí Lífið Greta Salóme á von á sínu þriðja Lífið GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði Lífið Fleiri fréttir Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Sjá meira