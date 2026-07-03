Bylgjan fór í loftið 28. ágúst 1986 og fagnar því fjörutíu ára afmæli í ár. Af því tilefni kom landslið íslenskra söngvara saman og tók upp slagarann „Lífið er lag“ eftir súpergrúppuna Módel í sérstakri fjörutíu ára afmælisútgáfu sem var frumflutt á Bylgjunni í dag.
Lagið „Lífið er lag“ eftir hljómsveitina Módel varð fyrir valinu sökum þess hvað texti þess á vel við áherslur Bylgjunnar og sömuleiðis vegna þess að það var einn stærsti slagari ársins 1987 þegar Bylgjan var að slíta barnsskónum.
Höfundar lagsins, Gulli Briem, Friðrik Karlsson og Birgir Bragason, tóku endurútgáfu lagsins fagnandi og lögðu útgáfunni lið. Þórir Úlfarsson framleiddi og útsetti lagið, Vignir Snær var honum til halds og trausts á gítarnum og svo tók Gulli Briem upp trommukjuðana á ný.
„Lífið er lag sem við syngjum saman tvö um ókomin ár/þú og ég göngum saman gleðinnar veg...“
„Lífið er lag sem við syngjum saman tvö um ókomin ár/þú og ég göngum saman gleðinnar veg...“
Eiríkur Hauksson söng lagið upprunalega og var fenginn til að syngja það aftur með Birgittu Haukdal, Siggu Beinteins, Magna, Helga Björns, Begga í Sóldögg, Jónsa í Svörtum fötum, Stebba Hilmars, Kristmundi Axel, Ernu Hrönn, Diljá Pétursdóttur, Gunna Óla, Unu Torfa og Júlí Heiðari og Dísu.
Hlusta má á lagið hér að neðan: