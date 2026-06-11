Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. júní 2026 10:01 Swae Lee hefur gefið út nokkra af stærstu slögurum síðustu ára. Getty Rapparinn og tónlistarmaðurinn Swae Lee, sem er þekktastur fyrir lögin „Unforgettable“ með French Montana og „Sunflower“ með Post Malone og sem annar helmingur rapptvíeykisins Rae Sremmurd, heldur tónleika í Austurbæjarbíói þann 15. ágúst næstkomandi. Swae Lee tilkynnti í dag um Evróputúr sinn í kjölfarið á útgáfu breiðskífunnar Same Difference sem kom út í apríl. Á túrnum kemur Lee fram í Varsjá í Póllandi, Heidelberg í Þýskalandi og Barcelona á Spáni áður en hann kemur til Íslands í ágúst. Þetta er í annað sinn sem Swae Lee kemur til landsins en hann kom fram með bróður sínum í Rae Sremmurd í Laugardalshöll í ágúst 2015. Þeir bræður voru þá þegar orðnir stórt nafn í hipphoppheiminum með útgáfu fyrstu plötu sinnar, SremmLife. Þeir bræður gáfu saman út fjórar plötur á árunum 2015 til 2023 og fjölmarga gríðarvinsæla slagara á borð „Black Beatles“ með Gucci Mane, „No Type“, „No Flex Zone“ og „Swang“. Swae Lee sneri sér að eigin lagasmíðum og sólóferli, gaf út fyrstu sólóplötu sína, Swaecation, árið 2018 og fylgdi henni eftir með Same Difference fyrr á þessu ári. Swae Lee finnst ekki leiðinlegt að sýna á sér bringuna. Fyrrnefndar smáskífur Lee, „Unforgettable“ og „Sunflower“, eru meðal stærstu poppsmella aldarinnar og hið síðarnefnda er eina lagið sem hefur hlotið tvöfalda demantsviðurkenningu frá félagi hljómplötuframleiðanda í Bandaríkjunum. Lee hefur þar að auki gert lög með ýmsum súperstjörnum, þar á meðal Beyonce, Travis Scott og Drake. Swae Lee vakti athygli í vor þegar hann kom fram á Coachella og voru tónleikar hans einn af hápunktum hátíðarinnar. Hann kemur því í fantaformi til landsins í ágúst með áratug af slögurum í farteskinu. Skipuleggjandi tónleikanna eru Garcia Events en miðasala á tónleika Swae Lee hefst á hádegi föstudaginn 12. júní. Tónlist Tónleikar á Íslandi Mest lesið Mig langaði til að öskra: „Ég skal segja allt af létta!“ Gagnrýni Hvað veistu um… árið 2010? Lífið „Það má herma“ Tíska og hönnun Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Lífið Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Tónlist Rassaumhirða karla í sókn Lífið „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Lífið Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Lífið samstarf Stelpurnar í Kjólum og konfekti spá fyrir um úrslit HM Tíska og hönnun Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar Lífið Fleiri fréttir Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Ástarsorgin átakanleg en gjöful Sjá meira