Tónlist

Swae Lee heldur tón­leika á Ís­landi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Swae Lee hefur gefið út nokkra af stærstu slögurum síðustu ára.
Swae Lee hefur gefið út nokkra af stærstu slögurum síðustu ára. Getty

Rapparinn og tónlistarmaðurinn Swae Lee, sem er þekktastur fyrir lögin „Unforgettable“ með French Montana og „Sunflower“ með Post Malone og sem annar helmingur rapptvíeykisins Rae Sremmurd, heldur tónleika í Austurbæjarbíói þann 15. ágúst næstkomandi.

Swae Lee tilkynnti í dag um Evróputúr sinn í kjölfarið á útgáfu breiðskífunnar Same Difference sem kom út í apríl. Á túrnum kemur Lee fram í Varsjá í Póllandi, Heidelberg í Þýskalandi og Barcelona á Spáni áður en hann kemur til Íslands í ágúst.

Þetta er í annað sinn sem Swae Lee kemur til landsins en hann kom fram með bróður sínum í Rae Sremmurd í Laugardalshöll í ágúst 2015. Þeir bræður voru þá þegar orðnir stórt nafn í hipphoppheiminum með útgáfu fyrstu plötu sinnar, SremmLife.

Þeir bræður gáfu saman út fjórar plötur á árunum 2015 til 2023 og fjölmarga gríðarvinsæla slagara á borð „Black Beatles“ með Gucci Mane, „No Type“, „No Flex Zone“ og „Swang“. 

Swae Lee sneri sér að eigin lagasmíðum og sólóferli, gaf út fyrstu sólóplötu sína, Swaecation, árið 2018 og fylgdi henni eftir með Same Difference fyrr á þessu ári.

Swae Lee finnst ekki leiðinlegt að sýna á sér bringuna.

Fyrrnefndar smáskífur Lee,  „Unforgettable“ og „Sunflower“, eru meðal stærstu poppsmella aldarinnar og hið síðarnefnda er eina lagið sem hefur hlotið tvöfalda demantsviðurkenningu frá félagi hljómplötuframleiðanda í Bandaríkjunum. Lee hefur þar að auki gert lög með ýmsum súperstjörnum, þar á meðal Beyonce, Travis Scott og Drake.

Swae Lee vakti athygli í vor þegar hann kom fram á Coachella og voru tónleikar hans einn af hápunktum hátíðarinnar. Hann kemur því í fantaformi til landsins í ágúst með áratug af slögurum í farteskinu.

Skipuleggjandi tónleikanna eru Garcia Events en miðasala á tónleika Swae Lee hefst á hádegi föstudaginn 12. júní.

Tónlist Tónleikar á Íslandi


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