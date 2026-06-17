„Ég er skíthræddur“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 17. júní 2026 11:31 Jóna Margrét og Guðjón Smári voru að gefa út lag. Aðsend Útvarpsstjörnurnar og tónlistarmennirnir Guðjón Smári og Jóna Margrét skelltu sér í bústað fyrir nokkrum vikum og sköpunargleðin lék lausum hala. Útkoman varð að fullt af nýrri tónlist og þar á meðal fæddist lagið Burt af klúbbnum. Tvíeykið frumsýnir hér tónlistarmyndband við lagið. Hér má sjá tónlistarmyndbandið: Klippa: Guðjón Smári & Jóna Margrét - Burt af klúbbnum „Þetta er fyrsta lagið af stóru verkefni sem við höfum verið að vinna í meira en ár. Fyrir nokkrum vikum fórum við saman í bústað á Snæfellsnesinu þar sem við kláruðum fullt af frábærum lögum sem við erum sjúklega spennt að kynna fyrir landsmönnum á komandi tímum og það er ekki langt í meiri músík,“ segja Guðjón og Jóna en þau eru sömuleiðis saman með útvarpsþáttinn Traffíkina á FM957. View this post on Instagram A post shared by Guðjón Smári (@gudjon_smari) Guðjón og Jóna skutust bæði upp á stjörnuhimininn með þátttöku í Idolinu en Guðjón hafnaði fimmta sætinu en Jóna náði alla leið í úrslit og lenti í öðru sæti. Þau kasta sér nú í djúpu laugina með útgáfu og eru margar tilfinningar í gangi. „Ég er skíthræddur við sum lög sem eru á leiðinni því þau eru allt of „horny“,“ segir Guðjón en lagið Burt af klúbbnum fjallar um togstreituna sem myndast í ástinni. Tónlist Idol FM957 Ástin og lífið Mest lesið Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Lífið Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin Lífið John Grant tók Eldborg með áhlaupi — en hjartað vann stríðið Gagnrýni Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Tónlist Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Lífið Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak Menning Veggjakrotað með kandýfloss á sýningunni „Hæhóogjibbíjei” Menning „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Lífið Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni Lífið „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Lífið Fleiri fréttir Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Sjá meira