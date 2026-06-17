Tónlist

„Ég er skít­hræddur“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Jóna Margrét og Guðjón Smári voru að gefa út lag.
Jóna Margrét og Guðjón Smári voru að gefa út lag. Aðsend

Útvarpsstjörnurnar og tónlistarmennirnir Guðjón Smári og Jóna Margrét skelltu sér í bústað fyrir nokkrum vikum og sköpunargleðin lék lausum hala. Útkoman varð að fullt af nýrri tónlist og þar á meðal fæddist lagið Burt af klúbbnum. Tvíeykið frumsýnir hér tónlistarmyndband við lagið.

Hér má sjá tónlistarmyndbandið:

Klippa: Guðjón Smári & Jóna Margrét - Burt af klúbbnum

„Þetta er fyrsta lagið af stóru verkefni sem við höfum verið að vinna í meira en ár. Fyrir nokkrum vikum fórum við saman í bústað á Snæfellsnesinu þar sem við kláruðum fullt af frábærum lögum sem við erum sjúklega spennt að kynna fyrir landsmönnum á komandi tímum og það er ekki langt í meiri músík,“ segja Guðjón og Jóna en þau eru sömuleiðis saman með útvarpsþáttinn Traffíkina á FM957.

Guðjón og Jóna skutust bæði upp á stjörnuhimininn með þátttöku í Idolinu en Guðjón hafnaði fimmta sætinu en Jóna náði alla leið í úrslit og lenti í öðru sæti.

Þau kasta sér nú í djúpu laugina með útgáfu og eru margar tilfinningar í gangi.

„Ég er skíthræddur við sum lög sem eru á leiðinni því þau eru allt of „horny“,“ segir Guðjón en lagið Burt af klúbbnum fjallar um togstreituna sem myndast í ástinni.

Tónlist Idol FM957 Ástin og lífið


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