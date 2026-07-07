Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Magnús Jochum Pálsson skrifar 7. júlí 2026 12:30 Fjöldi góðra gesta mætti til að hlýða á Elvar frumflytja „Hlið við hlið“ á sviði. Tónlistarmaðurinn Elvar hélt útgáfupartý með Nova á SkýBar síðasta fimmtudag þar sem hann frumflutti nýja ábreiðu af súperhittaranum „Hlið við hlið“ eftir Friðrik Dór. Stemmingin var við völd og gíraðir gestir sötruðu á svalandi veigum. Sólin skein þegar gestir mættu á SkýBar og fögnuðu útgáfunni í góðri stemningu. Viðburðurinn var boðspartý þar sem tónlistarunnendur komu saman til að upplifa Elvar frumflytja lagið í fyrsta sinn á sviði. „Hlið við hlið“ með Elvari er þriðja lagið í Ábreiðuröð Nova en áður hafa komið út lögin „Reykjavíkurnætur“ með Inspector Spacetime og „Súperman“ með Saint Pete. Fimmtudagsvöldið hófst á upphitun frá söngkonunni Tatjönu, sem setti tóninn og kom gestum í góðan gír strax í upphafi. Elvar tók við af henni og frumflutti „Hlið við hlið“við góðar undirtektir gesta áður en plötusnúðurinn DJ Mellí 777 tok við keflinu og hélt partýinu gangandi fram á kvöld. Ljósmyndarinn Róbert Arnar fangaði stemminguna eins og honum er einum lagið. Ljósmyndir af viðburðinum má sjá hér að neðan: Anna María Pálsdóttir og Anita Liv skvísulegar.Róbert Arnar Kristján Sturla, Elvar, Þormóður og Kristján Saenz í góðum fíling.Róbert Arnar Klara Einarsdóttir og Dóróthea Hlynsdóttir.Róbert Arnar Þóra Ólafs og Berglind frá Brandenborg voru í stuðiRóbert Arnar Tatjana Dís tróð upp í partýinu.Róbert Arnar Stuðið var við völd.Róbert Arnar Elvar er upprennandi stórstjarna.Róbert Arnar Elvar tryllti lýðinn.Róbert Arnar Stemmingin var fönguð á filmu. DJ Mellí þeytti skífum.Róbert Arnar Slúðrað í glasi.Róbert Arnar Fjöldi góðra gesta mætti.Róbert Arnar „Hlið við hlið“ með Elvari er nú komið út og hægt er að hlusta á það hér að neðan: Tónlist Nova Samkvæmislífið Mest lesið Megas er látinn Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Lífið Harry Styles setti heimsmet Lífið Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Tónlist Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Tónlist Það allra besta að gráta í gufu Lífið Listabarn á leiðinni Lífið Fleiri fréttir Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Halldór Haraldsson er látinn Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Sjá meira