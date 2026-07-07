Tónlist

Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Fjöldi góðra gesta mætti til að hlýða á Elvar frumflytja „Hlið við hlið“ á sviði.
Fjöldi góðra gesta mætti til að hlýða á Elvar frumflytja „Hlið við hlið“ á sviði.

Tónlistarmaðurinn Elvar hélt útgáfupartý með Nova á SkýBar síðasta fimmtudag þar sem hann frumflutti nýja ábreiðu af súperhittaranum „Hlið við hlið“ eftir Friðrik Dór. Stemmingin var við völd og gíraðir gestir sötruðu á svalandi veigum.

Sólin skein þegar gestir mættu á SkýBar og fögnuðu útgáfunni í góðri stemningu. Viðburðurinn var boðspartý þar sem tónlistarunnendur komu saman til að upplifa Elvar frumflytja lagið í fyrsta sinn á sviði. 

„Hlið við hlið“ með Elvari er þriðja lagið í Ábreiðuröð Nova en áður hafa komið út lögin „Reykjavíkurnætur“ með Inspector Spacetime og „Súperman“ með Saint Pete.

Fimmtudagsvöldið hófst á upphitun frá söngkonunni Tatjönu, sem setti tóninn og kom gestum í góðan gír strax í upphafi. Elvar tók við af henni og frumflutti „Hlið við hlið“við góðar undirtektir gesta áður en plötusnúðurinn DJ Mellí 777 tok við keflinu og hélt partýinu gangandi fram á kvöld.

Ljósmyndarinn Róbert Arnar fangaði stemminguna eins og honum er einum lagið. Ljósmyndir af viðburðinum má sjá hér að neðan:

Anna María Pálsdóttir og Anita Liv skvísulegar.Róbert Arnar

Kristján Sturla, Elvar, Þormóður og Kristján Saenz í góðum fíling.Róbert Arnar

Klara Einarsdóttir og Dóróthea Hlynsdóttir.Róbert Arnar

Þóra Ólafs og Berglind frá Brandenborg voru í stuðiRóbert Arnar

Tatjana Dís tróð upp í partýinu.Róbert Arnar

Stuðið var við völd.Róbert Arnar

Elvar er upprennandi stórstjarna.Róbert Arnar

Elvar tryllti lýðinn.Róbert Arnar

Stemmingin var fönguð á filmu.

DJ Mellí þeytti skífum.Róbert Arnar

Slúðrað í glasi.Róbert Arnar

Fjöldi góðra gesta mætti.Róbert Arnar

„Hlið við hlið“ með Elvari er nú komið út og hægt er að hlusta á það hér að neðan:

Tónlist Nova Samkvæmislífið


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