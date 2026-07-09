Bonnie Tyler er látin Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. júlí 2026 09:23 Bonnie Tyler keppti fyrir hönd Breta í Eurovision árið 2013. Vísir/EPA Velska söngkonan Bonnie Tyler er látin, 75 ára að aldri. Tyler var þekkt fyrir sína hásu rödd, kom fyrst fram á sjónarsviðið á seinni hluta áttunda áratugarins og varð ein stærsta söngkona þess níunda með slögurum á borð við „Total Eclipse of the Heart“ og „Holding Out for a Hero“. Fjölskylda Tyler greindi frá andláti hennar á heimasíðu tónlistarkonunnar. „Fjölskylda Bonniear og teymi eru gríðarsorgmædd að þurfa að tilkynna að Bonnie féll sviplega frá síðustu nótt á sjúkrahúsi í Portúgal vegna veikinda sem hún hafði verið að glíma við,“ sagði í tilkynningunni. Sjá einnig: Bonnie Tyler haldið sofandi eftir garnarof Tyler var flutt með hraði á spítala skammt frá Faro í Portúgal þar sem hún átti heimili. Hún var í kjölfarið sett í dá til að flýta batanum og var vakinn úr því dái um miðjan júní. Líðan hennar var þó enn slæm og henni áfram haldið á gjörgæslu. Úr velskri verkamannafjölskyldu Bonnie Tyler fæddist 8. júní 1951 inn í verkamannafjölskyldu í þorpinu Skewn skammt frá Swansea. Hún var yngst fimm systkina og var skírð Gaynor Hopkins. Hún leit alla tíð á sjálfa sig sem verkamannakonu og sagði við Guardian árið 2013 að þess vegna hefði hún aldrei hætt að vinna, Gaynor tók upp listamannsnafnið Bonnie Tyler. Tónlistarferill Tyle fór rólega af stað, hún söng ábreiður á börum meðan hún vann í matvöruverslun. Hún var uppgötvuð eitt kvöldið þegar hún söng lagið „Band of Gold“ eftir Fredu Payne og tók í kjölfarið upp demólög til að senda á útgáfufyrirtæki. Tveimur árum síðar var hún komin á mála hjá RCA og tók þá upp sviðsnafnið Bonnie Tyler. Fyrsta plata Tyler, The World Starts Tonight, kom út árið 1977 en vakti litla athygli. Sama ár kom út smáskífan „It's a Heartache“ sem rataði víða á topp vinsældarlista. Skömmu fyrir það hafði hún farið í aðgerð vegna smáhnúða á raddböndunum sínum sem varð til að rödd hennar varð hásari en áður og „fékk meira bit“ eins og hún orðaði það sjálf. Á níunda áratugnum fór Tyler út í rokktónlist og réði Jim Steinman, lagahöfund og framleiðanda, til að aðstoða sig. Með hjálp Steinman gaf Tyler út sína stærstu slagara, „Holding Out for a Hero“ árið 1980 og „Total Eclipse of the Heart“ árið 1983. Bæði lögin urðu gríðarvinsæl og hafa fest sig í sessi sem stöplar í poppkúltúr. Tyler hélt áfram að vinna alveg fram á áttræðisaldur, gaf út átján plötur og tugi smáskífa á sínum fimmtíu ára tónlistarferli. Þá keppti hún í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva árið 2013 með lagið „Believe in Me“. Tyler var Íslandsvinur og kom tvisvar fram á Íslandi, fyrst í Laugardalshöllinni árið 1986 og svo á tónlistarhátíðinni Secret Solstice árið 2018 þar sem hún tók alla helstu slagarana. Fréttin hefur verið uppfærð. Andlát Wales Tónlist Tengdar fréttir Bonnie Tyler kemur fram á Secret Solstice Söngkonan fræga Bonnie Tyler mun koma frá á tónlistarhátíðinni Secret Solstice í sumar en hátíðin fer fram í Laugardalnum 21.-24. júní. 7. febrúar 2018 12:30 Mest lesið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Bonnie Tyler er látin Tónlist Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Lífið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Lífið Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Lífið Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum Lífið Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Lífið Qualley og Antonoff í sundur Lífið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Lífið Fleiri fréttir Bonnie Tyler er látin Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Halldór Haraldsson er látinn Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Sjá meira