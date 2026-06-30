Halldór Haraldsson, píanóleikari og fyrrverandi skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík, lést í gær, þann 29. júní, þá 89 ára gamall. Foreldrar hans voru Haraldur Halldórsson og Hólmfríður Gísladóttir en hann lætur eftir sig eiginkonu, tvö börn, barnabörn og barnabarnabörn.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í andlátstilkynningu frá aðstandendum Halldórs en hann fæddist í Reykjavík þann 18. febrúar árið 1937. Þar er einnig stiklað á stóru yfir feril Halldórs en hann lauk burtfararprófi í píanóleik frá Tónlistarskólanum í Reykjavík árið 1960. Hann fór svo í framhaldsnám í píanóleik við Royal Academy of Music í London sem hann lauk með Licentiate-prófi árið 1965.
Þá er sagt frá því í tilkynningunni að hann hafi kennt við Tónmenntaskóla Reykjavíkur í fimm ár og því næst Tónlistarskólann í Reykjavík frá árinu 1966 til ársins 2008, þar sem hann varð síðar yfirkennari píanó- og píanókennaradeildar og loks skólastjóri í ellefu ár eða frá árinu 1992 og fram yfir aldamót.
Samhliða þeim stöðum kenndi hann nemendum í hlutastarfi og kenndi svo píanóleik við Listaháskóla Íslands í tíu ár frá árinu 2002. Á ferli sínum kenndi Halldór fjölmörgum píanónemendum og útskrifaði stóran hóp píanókennara og píanóleikara með burtfarar- eða einleikarapróf.
Halldór hélt sína fyrstu opinberu einleikstónleika árið 1965 og svo fjölda einleikstónleika bæði heima og erlendis, en einnig lék hann margoft sem einleikari með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hann stofnaði Tríó Reykjavíkur árið 1988 með Guðnýju Guðmundsdóttur fiðluleikara og Gunnari Kvaran sellóleikara og héldu þau tónleika víða. Þá lék hann oft með Gísla Magnússyni píanóleikara en þeir gáfu út tvær hljómplötur með verkum fyrir tvö píanó.
Í tilkynningunni segir að hann hafi alla tíð verið virkur í félagsmálum. Hann var formaður Félags íslenskra tónlistarmanna í þrjú ár og var einn af stofnendum Félags tónlistarkennara þar sem hann var formaður frá 1970 til 1975 og svo aftur frá árinu 1977 til ársins 1982.
Þar segir jafnframt að Halldór hafi átt frumkvæðið að því að Ísland gerðist fyrst landa aðili að Evrópusambandi píanókennara árið 1979 og að hann hafi verið fyrsti formaður Íslandsdeildar EPTA og forseti Evrópuráðs EPTA árin 1985 til 1986. Þá hafi Halldór verið einn af stofnendum Tónlistarbandalags Íslands árið 1985 og sat í stjórn þess ásamt formennsku árin 1988 til 1989. Þá var hann formaður Samtaka tónlistarskólastjóra árin 1999 til 2001 og sat í nefndum á vegum menntamálaráðuneytisins varðandi tónlistarmál.
Halldór var forseti Lífspekifélagsins um tíma og hélt marga fyrirlestra um andleg og heimspekileg mál.
Halldór hlaut ARAM-viðurkenningu (Associate of the Royal Academy of Music) í London árið 1988 og var gerður að heiðursfélaga Félags íslenskra tónlistarmanna 2003. Þá var hann sæmdur riddarakrossi Hinnar íslensku fálkaorðu fyrir störf í þágu tónlistar sama ár.
Aðstandendur skrifa í tilkynningunni að Halldóri hafi alla tíð verið annt um nemendur sína og nálgaðist þá ávallt af virðingu og mynduðust þar sterk vinabönd til lífstíðar.
„Hann hafði einstakt lag á því að miðla þekkingu sinni og innsæi af sinni einkennandi ljúfmennsku,“ skrifa þau.
Halldór lætur eftir sig eiginkonu, Susan Haraldsson, f. 1940, og börn, Katrínu, f. 1967 og Hákoni, f. 1969, barnabörn og barnabarnabörn.
Hér að neðan má hlusta á Halldór leika á píanó.