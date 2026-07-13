Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. júlí 2026 12:23 Beata Mona Lisa Ernman Andersson gengur undir listamannsnafninu Bea MonaLisa, vinnur að sinni fyrstu plötu og stefnir á heimsfrægð. Fyrir átta árum kynntist heimurinn sænska táningnum Gretu Thunberg og nú ætlar litla systir hennar, hin tvítuga Beata Ernman Andersson, að fanga athygli heimsins. Systurnar eru eins og svart og hvítt, Greta er alvarlegur aðgerðasinni meðan Beata er flippuð tónlistarkona sem elskar að fara í spíkat og stefnir á að verða heimsfræg poppstjarna. Greta Thunberg vakti fyrst athygli árið 2018, aðeins fimmtán ára gömul, með loftslagsverkföllum sínum fyrir framan ríkisþinghúsið í Stokkhólmi. Greta hélt verkföllum sínum til streitu í fimm ár, ávarpaði ráðamenn á loftslagsráðstefnum, gagnrýndi þjóðarleiðtoga harðlega og sigldi til Gasa í fyrra. Afdráttarlaus afstaða Thunberg og ósérhlífni vakti ekki bara aðdáun fólks heldur einnig gremju og pirring margra íhaldsmanna. Meðan Greta hefur einbeitt sér að mótmælum og aktívisma þá hefur litla systir hennar, Beata Ernman Andersson, sem kallar sig Bea MonaLiosa, einbeitt sér að tónlist, leikhúsi og súludansi á samfélagsmiðlum. Frá Edith Piaf í hinsegin popp Systurnar Greta og Beata eru af mikilli menningarfjölskyldu. Móðir þeirra er óperusöngkonan Malena Ernmann sem hefur sungið á sviði í rúm þrjátíu ár og keppti fyrir hönd Svía í Eurovision árið 2009 með lagið „La Voix“ og faðir þeirra er leikarinn Svante Thunberg sem er af miklu leikaraættum. Ólíkt Gretu sem kennir sig við föður sinn þá tók Beata upp Ernman-nafn móður sinnar og fetaði sömuleiðis í fótspor hennar með því að fara út í söng. Beata og Malena sem Edith Piaf. Beata er fædd árið 2005, byrjaði ung að syngja og var bara tólf ára gömul þegar hún var ráðin til að leika Edith Piaf í söngleiknum Forever Piaf. Hún fór þar með hlutverk ungrar Piaf á móti móður sinni sem lék söngkonuna á fullorðinsárum. Eftir að hafa leikið Piaf hefur Beata haldið áfram að þróa sig áfram sem söngkona en gengið í gegnum ákveðna endurmörkun á síðustu árum. Hún gengur nú undir listamannsnafninu Bea MonaLisa, hefur litað hár sitt platínumljóst, birtir myndbönd af sér í súludansi eða í spíkati og stefnir á að verða næsta poppstjarna Svía. Fyrir tveimur árum gaf Bea út sitt fyrsta lag, „I Found Your Father's Gun“ og hefur upp á síðkastið vakið athygli á miðlunum fyrir flutning sinn á lögunum „I Will Always Love You“ með Whitney Houston og „Hymne à l’amour“ með Edith Piaf. Beata var til viðtals hjá Interview Magazine í síðustu viku þar sem hún ræddi um flutning sinn á poppsmelli Whitney Houston, stuðning hinsegin samfélagsins og sína fyrstu plötu sem er yfirvofandi. „Whitney-myndbandið varð viral. Það voru sögusagnir í Bandaríkjunum um að það væri gervigreind. Í fyrstu móðgaði það mig en síðan tók ég því sem hrósi,“ sagði Beata í viðtalinu. View this post on Instagram A post shared by BEA (@beatamonalisa) Lögð í einelti í æsku „Ég byrjaði að dansa þegar ég var þriggja og syngja þegar ég var sjö. Ég kom fram á sviði í grunnskóla og öllum fannst ég pirrandi. Ég var lögð í einelti af öllum,“ sagði Beata í viðtalinu og bætti við: „Núna fylgja eineltisseggirnir mér.“ „Ég fór í klassískan tónlistarskóla en naut þess ekki. Ég er miklu meira fyrir popptónlist,“ sagði söngkonan í viðtalinu um tónlistaruppeldi sitt. Beata ætlar sér að verða heimsfræg. „Ég er sjálflærð. Ég var ráðin sem Edith Piaf og lék það hlutverk í fimm ár, frá því ég var tólf ára til sautján. Ímyndaðu þér að syngja lögin hennar á hverjum degi í fimm ár,“ sagði Beata sem heldur mikið upp á Litla spörfuglinn. Beata var einnig spurð út í sviðsnafn sitt Bea MonaLisa í viðtalinu og sagði um það: „Ég fæddist með það. Það kemur frá ömmu minni Monu og langömmu minni Lisu.“ Hefur ekki áhuga á að ræða fjölskyldu sína Blaðamaður Interview Mag var forvitinn um fjölskyldu söngkonunnar og spurði hvort þau gætu rætt stóru systurina, Gretu Thunberg. Beata virðist hins vegar ekki hafa áhuga á að vera stöðugt kennd við systur sína. „Ég ber ekki ábyrgð á lífi annarra,“ svaraði söngkonan þá sem ætlar greinilega að komast áfram á eigin forsendum. Bea MonaLisa ætlar sér stóra hluti. Þá kom fram í viðtalinu að Beata sé að leggja lokahönd á sína fyrstu plötu sem hefur verið mörg ár í bígerð. „Ég hef verið að vinna að henni síðan ég var þrettán ára. Ég er alltaf að koma aftur að henni til að breyta hlutum. Það verða níu lög á henni, sjö eru tilbúin,“ sagði söngkonan um plötuna sem er öll samin af henni sjálfri. „Það eru margir gagnkynhneigðir karlkyns pródúsentar sem segja mér hvernig á að syngja. Þá langar til að líða eins og þeir hafi kennt mér það. Hávær, ung kona er mjög ögrandi fyrir þeim, því þeir vilja hafa stjórnina. Platan er um frelsið til að skilgreina sjálfan sig og valdefla konur. Ég er að fara að gefa út lag þar sem ég geri grín að Trump,“ sagði söngkonan. 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