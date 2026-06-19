Tónlist

Tay Keith er fallinn frá að­eins 29 ára að aldri

Freyja Þórisdóttir skrifar
Dánarorsök liggur ekki fyrir en í bandarískum miðlum er greint frá þvi að krufninf fari nú fram.
Dánarorsök liggur ekki fyrir en í bandarískum miðlum er greint frá þvi að krufninf fari nú fram. Getty

Tónlistarupptökustjórinn Tay Keith, sem hefur verið tilnefndur til Grammy-verðlauna og unnið með tónlistarmönnum á borð við Drake, Travis Scott, Eminem og Beyoncé, fannst látinn í íbúð sinni í Nashville Tennessee á dögunum. Á síðasta ári var Keith á 30 Under 30 Music lista Forbes.

Breska ríkisútvarpið (BBC) er meðal þeirra miðla hefur haft eftir lögreglunni í Nashville sem sagði að Keith, sem var 29 ára þegar hann lést, hefði fundist látinn af lögreglumönnum sem voru sendir að heimili hans til að framkvæma velferðareftirlit, en að „ekkert saknæmt sé talið hafa átt sér stað“ í tengslum við andlát hans. Dánarorsök hefur ekki verið gefin upp.

Keith, sem hét réttu nafni Brytavious Chambers, var einna þekktastur fyrir að hafa komið að framleiðslu á laginu Sicko Mode sem færði honum sína fyrstu Grammy-tilnefningu árið 2019. Þá var hann einungis ríflega tvítugur. 

Sagðir mér ekki að þú værir að fara

Hann var tilnefndur í annað sinn í flokki besta rapplagsins árið 2024 fyrir vinnu sína við lagið Rich Flex með Drake og 21 Savage. Keith vann með fjölda listamanna í gegnum árin, þar á meðal við lögin Before I Let Go með Beyoncé, Holiday með Lil Nas X, Not Alike með Eminem og I Did It með DJ Khaled.

Keith frá Memphis er talinn eiga þátt í að koma tónlistarkonunni Sexyy Red á framfæri og framleiddi meðal annars eitt af farsælustu lögum hennar Pound Town sem og fjölda annarra laga eins og Get It Sexyy, sem nýlega var spilað í HBO-þáttaröðinni Euphoria.

Rapparinn BlocBoy JB frá Memphis, sem þekkti Keith frá 14 ára aldri, birti færslu á Instagram um andlát hans og skrifaði: „Við töluðum saman á hverjum degi, þú sagðir mér ekki að þú værir að fara.“ Keith hóf feril sinn á meðan hann var enn í námi við Middle Tennessee State University, þar sem hann lauk gráðu í samþættum fræðum og fjölmiðlastjórnun.

Hér fyrir neðan má hlusta á lifandi flutning söngkonunnar Beyoncé á laginu Before I let go.

Andlát Bandaríkin


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