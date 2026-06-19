Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Freyja Þórisdóttir skrifar 19. júní 2026 10:20 Dánarorsök liggur ekki fyrir en í bandarískum miðlum er greint frá þvi að krufninf fari nú fram. Getty Tónlistarupptökustjórinn Tay Keith, sem hefur verið tilnefndur til Grammy-verðlauna og unnið með tónlistarmönnum á borð við Drake, Travis Scott, Eminem og Beyoncé, fannst látinn í íbúð sinni í Nashville Tennessee á dögunum. Á síðasta ári var Keith á 30 Under 30 Music lista Forbes. Breska ríkisútvarpið (BBC) er meðal þeirra miðla hefur haft eftir lögreglunni í Nashville sem sagði að Keith, sem var 29 ára þegar hann lést, hefði fundist látinn af lögreglumönnum sem voru sendir að heimili hans til að framkvæma velferðareftirlit, en að „ekkert saknæmt sé talið hafa átt sér stað“ í tengslum við andlát hans. Dánarorsök hefur ekki verið gefin upp. Keith, sem hét réttu nafni Brytavious Chambers, var einna þekktastur fyrir að hafa komið að framleiðslu á laginu Sicko Mode sem færði honum sína fyrstu Grammy-tilnefningu árið 2019. Þá var hann einungis ríflega tvítugur. Sagðir mér ekki að þú værir að fara Hann var tilnefndur í annað sinn í flokki besta rapplagsins árið 2024 fyrir vinnu sína við lagið Rich Flex með Drake og 21 Savage. Keith vann með fjölda listamanna í gegnum árin, þar á meðal við lögin Before I Let Go með Beyoncé, Holiday með Lil Nas X, Not Alike með Eminem og I Did It með DJ Khaled. Keith frá Memphis er talinn eiga þátt í að koma tónlistarkonunni Sexyy Red á framfæri og framleiddi meðal annars eitt af farsælustu lögum hennar Pound Town sem og fjölda annarra laga eins og Get It Sexyy, sem nýlega var spilað í HBO-þáttaröðinni Euphoria. Rapparinn BlocBoy JB frá Memphis, sem þekkti Keith frá 14 ára aldri, birti færslu á Instagram um andlát hans og skrifaði: „Við töluðum saman á hverjum degi, þú sagðir mér ekki að þú værir að fara.“ Keith hóf feril sinn á meðan hann var enn í námi við Middle Tennessee State University, þar sem hann lauk gráðu í samþættum fræðum og fjölmiðlastjórnun. Hér fyrir neðan má hlusta á lifandi flutning söngkonunnar Beyoncé á laginu Before I let go. Andlát Bandaríkin Mest lesið Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Tónlist Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Lífið Anna stefnir ótrauð á að verða hundrað ára Lífið Leikkonan Margrét Helga Jóhannesdóttir er látin Lífið Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Bíó og sjónvarp Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Lífið Hipsumhaps rýfur þögnina Tónlist Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Lífið Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Lífið Fleiri fréttir Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Sjá meira