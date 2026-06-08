Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum

Breski tónlistarmaðurinn og lagahöfundurinn Talay Riley, sem samdi lög fyrir tónlistarmenn á borð við Britney Spears, Usher og Chris Brown, er látinn, 35 ára að aldri, eftir að hafa verið stunginn margsinnis með hnífi í Silvertown í austurhluta Lundúna föstudaginn 5. júní.
Sjúkraflutningamenn fundu Riley, sem hét réttu nafni Mark Orabiyi, í garði í Silvertown-hverfi með fjölda stunguáverka og var hann úrskurðaður látinn á vettvangi.
Breski miðillinn The Guardian greindi andláti tónlistarmannsins en í umfjöllun blaðsins kom fram að þrír hefðu verið handteknir samdægurs vegna gruns um hafa átt þátt í morðinu. Þar af var 27 ára karlmanni sleppt úr haldi gegn tryggingu og 24 ára karli og 25 ára konu sleppt úr haldi án frekari málalenginga.
Lundúnalögregla er enn að rannsaka málið og óskar eftir því að fólk sem var á svæðinu þegar Riley var stunginn til bana eða er með myndefni frá morgninum gefi sig fram.
„Hjarta mitt er brotið! Þetta virðist svo óraunverulegt, eins og í martröð,“ sagði bróðir Riley, framleiðandinn Michael Orabiyi sem gengur undir nafninu Scribz Riley, í andlátstilkynningu á Instagram.
„Þú fylltir svo marga innblæstri og arfleifð þín mun lifa áfram gegnum tónlist þína, fjölskyldu, vini og alla sem voru svo sælir að hafa kynnst þér,“ sagði hann um bróður sinn en meðal þeirra sem hafa minnst tónlistarmannsins eru rapparinn Stormzy, söngvarinn Oritsé Williams og tónlistarkonan Kehlani.
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Mark Olabanji A. Olayinka A. Orabiyi fæddist í Lundúnum 1990, skrifaði undir fyrsta plötusamning sinn átján ára gamall við Global Publishing, gaf út mixtape-ið Going to California árið 2011 og þó nokkrar smáskífur frá 2010 til 2016.
Riley samdi aragrúa laga fyrir hátt í sextíu heimsfræga tónlistarmenn á borð við Britney Spears, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Jessie J, Iggy Azalea, Usher, Chris Brown, Trey Songz, Dua Lipa, Khalid, Khelani og David Guetta.