Tónlist

Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Viktoría Beckham og Mel C voru saman í Spice Girls.
Viktoría Beckham og Mel C voru saman í Spice Girls. Dave Hogan/Getty Images

Kryddpían Mel C var næstum því rekin úr stúlknabandinu Spice Girls eftir orðaskak við samstarfskonu sína Viktoríu Beckham. Þetta gerðist eftir BRIT verðlaunahátíðina fyrir tuttugu árum síðan en Mel C rifjaði atvikið upp í hlaðvarpi á dögunum. 

Kryddpíurnar eða Spice Girls voru á árunum 1994-2001 einhver stærsta hljómsveit í heimi og seldu upp á tónleika um allan heim. Sveitin var skipuð bresku skvísunum Mel B, Mel C, Emmu Bunton, Geri Halliwell og Viktoríu Beckham. Hljómsveitin var dýrkuð og dáð af mörgum, gagnrýnd og jafnvel hötuð af öðrum. 

Mel C var gestur í hlaðvarpi fjölmiðlamannsins Louis Theroux og deildi þar ýmsum sögum úr lífi stelpnanna, þar á meðal þess sem gerðist 1996. 

„Við vorum að fara af BRIT hátíðinni og vorum að leita að bílnum okkar. Ég man ekki nákvæmlega hvað var í gangi en ég sneri mér við og sagði „Viktoría, fokkaðu þér. Ég fer svo heim, fer að sofa og þegar ég vakna daginn eftir var ég í mjög vondum málum,“ segir Mel C en hún sagði ekki nánar frá kveikju rifrildisins. Öðrum hljómsveitarmeðlimum misbauð hegðun hennar og endaði Mel C á að vera kölluð á fund með umboðsmanni sveitarinnar. 

„Þar var mér sagt að ef eitthvað þessu líkt myndi gerast aftur þá yrði ég rekin á stundinni. Ég var algjörlega að fríka út því ég hélt að ég myndi missa bókstaflega allt. Ég hélt ég væri búin að eyðileggja barnæskudrauminn, sem var loksins byrjaður að rætast.“

Hún átti erfitt með að hrista þessa tilfinningu af sér og að lokum fór þetta að hafa mikil áhrif á andlega heilsu hennar. 

„Eitthvað svona pínulítið sem mér fannst ekki það hræðilegt hafi getað eyðilagt drauminn minn. Því varð ég ofur meðvituð um allt sem ég gerði og reyndi að stjórna öllu í lífi mínu. Það hræddi mig svo mikið að missa stjórn og geta misst allt. Mér fannst ég þurfa að vera algjörlega fullkomin til að eiga eitthvað af þessu skilið.“

Tónlist Bretland


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