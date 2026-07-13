Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 13. júlí 2026 13:31 Viktoría Beckham og Mel C voru saman í Spice Girls. Dave Hogan/Getty Images Kryddpían Mel C var næstum því rekin úr stúlknabandinu Spice Girls eftir orðaskak við samstarfskonu sína Viktoríu Beckham. Þetta gerðist eftir BRIT verðlaunahátíðina fyrir tuttugu árum síðan en Mel C rifjaði atvikið upp í hlaðvarpi á dögunum. Kryddpíurnar eða Spice Girls voru á árunum 1994-2001 einhver stærsta hljómsveit í heimi og seldu upp á tónleika um allan heim. Sveitin var skipuð bresku skvísunum Mel B, Mel C, Emmu Bunton, Geri Halliwell og Viktoríu Beckham. Hljómsveitin var dýrkuð og dáð af mörgum, gagnrýnd og jafnvel hötuð af öðrum. View this post on Instagram A post shared by Louis Theroux (@officiallouistheroux) Mel C var gestur í hlaðvarpi fjölmiðlamannsins Louis Theroux og deildi þar ýmsum sögum úr lífi stelpnanna, þar á meðal þess sem gerðist 1996. „Við vorum að fara af BRIT hátíðinni og vorum að leita að bílnum okkar. Ég man ekki nákvæmlega hvað var í gangi en ég sneri mér við og sagði „Viktoría, fokkaðu þér. Ég fer svo heim, fer að sofa og þegar ég vakna daginn eftir var ég í mjög vondum málum,“ segir Mel C en hún sagði ekki nánar frá kveikju rifrildisins. Öðrum hljómsveitarmeðlimum misbauð hegðun hennar og endaði Mel C á að vera kölluð á fund með umboðsmanni sveitarinnar. „Þar var mér sagt að ef eitthvað þessu líkt myndi gerast aftur þá yrði ég rekin á stundinni. Ég var algjörlega að fríka út því ég hélt að ég myndi missa bókstaflega allt. Ég hélt ég væri búin að eyðileggja barnæskudrauminn, sem var loksins byrjaður að rætast.“ Hún átti erfitt með að hrista þessa tilfinningu af sér og að lokum fór þetta að hafa mikil áhrif á andlega heilsu hennar. „Eitthvað svona pínulítið sem mér fannst ekki það hræðilegt hafi getað eyðilagt drauminn minn. Því varð ég ofur meðvituð um allt sem ég gerði og reyndi að stjórna öllu í lífi mínu. Það hræddi mig svo mikið að missa stjórn og geta misst allt. Mér fannst ég þurfa að vera algjörlega fullkomin til að eiga eitthvað af þessu skilið.“ Tónlist Bretland Mest lesið „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Lífið Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Bíó og sjónvarp Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Lífið „Við unnum í nágrannalottóinu“ Lífið Leikarinn Sam Neill er látinn Lífið Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Tónlist Heitast að vera aðeins of fín, alltaf Tíska og hönnun „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ Lífið Steiney frumsýnir kærastann Lífið „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Lífið Fleiri fréttir Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Innipúkunum fjölgar enn Bonnie Tyler er látin Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Halldór Haraldsson er látinn Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð Sjá meira