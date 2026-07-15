„Við Halla tókum strax ákvörðun að við ætluðum að skapa okkar framtíð. Við höfum alltaf ákveðið hvernig við viljum gera hlutina en auðvitað koma frávik og það er alltaf eitthvað sem getur gerst,“ segir forsetamakinn, kokkurinn og hlaðvarpsstjórnandinn Björn Skúlason. Honum er umhugað að skapa sér fallegt líf, hlustar á innsæið og hafði hugrekki til að taka U-beygju í lífinu þegar hann fann að það var nauðsynlegt.
Björn hefur haldið uppi hlaðvarpinu Allt í lagi undanfarna mánuði en hlaðvarpið er hluti af árverkniátaki Hugarafls, Allt í lagi, sem hefur það að markmiði að opna umræðu um andlega heilsu og hvetja fólk til að nýta sér úrræði þegar á reynir.
Í lokaþætti seríunnar ræddi Björn við þau Auði Axelsdóttur framkvæmdastjóra Hugarafls og Grétar Björnsson formann Hugarafls. Þau fara yfir þættina í seríunni auk þess sem þau ræða um samtökin, eigin reynslu og hvað þurfi að gera til að bæta geðheilbrigði á Íslandi.
Hér má sjá þáttinn í heild sinni:
Þegar Björn spyr Auði og Grétar hverju fólk megi búast við þegar það leitar til Hugarafls svara þau:
„Það er vel á móti þér tekið. Það sem mætir öllum er áhugi, umhyggja og vitneskja um það að við förum ekki öll sömu leiðina og þurfum eitthvað mismunandi. Stundum kemur til okkar ungt fólk sem er búið að detta úr nokkrum skólum og ekki komið á vinnumarkað.
Sum halda að vanlíðan sé náttúrulögmál sem er auðvitað ekki rétt. Það er eðlilegt að líða stundum illa en svo geturðu komist í gegnum það.“
Þau bæta meðal annars við að Hugarafl hjálpi fólki sem til þeirra leitar að finna tólin sín.
Björn hefur sjálfur rætt um eigin sögu og hvernig hann reynir að skapa sitt líf.
„Þetta er ótrúlega fallegt orð, sköpun. Þetta er eitthvað sem ég hugsaði ekki mikið út í áður en við Halla kynntumst og ákváðum að búa til fjölskyldu saman. Við tókum strax ákvörðun að við ætluðum að skapa okkar framtíð. Við höfum alltaf ákveðið hvernig við viljum gera hlutina en auðvitað koma frávik og það er alltaf eitthvað sem getur gerst.
Þetta eru væntanlega fræði sem gætu kallast „visualization“ sem fólk hefur ákveðnar skoðanir á, en við höfum alltaf ákveðið að við ætlum að skapa okkar eigin framtíð. Svo lendirðu á vegg eins og ég gerði í fjármálaheiminum sem var ekki að næra mig. Sem betur fer höfðum við hugrekki til að stíga í aðra átt og skapa okkar næsta kafla.“
Björn var í hljómsveit sem unglingur en var rekinn þegar hann komst á mútur og segir kíminn frá því í hlaðvarpinu.
„Mín listsköpun fór svo í það að læra að elda og sömuleiðis að hugsa um fjölskylduna.“
Hann segist hafa lært mikið á viðtölum seríunnar og sjái að fólk mæti sér oft með hörku.
„Fólk er svo fljótt að gagnrýna sjálft sig og ef það hefur engan stoppara þá byrjar spírallinn og það verður erfiðara að komast út. Þið eruð á þessari vegferð að hjálpa fólki að sjá fyrir sér þá framtíð sem það á skilið,“ segir Björn svo um Hugarafl en starfsemi þeirra má kynna sér betur hér.