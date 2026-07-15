Lífið

Bríet sviptir hulunni af kærastanum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Lárus og Bríet hafa verið að slá sér upp síðan á síðasta ári.
Lárus og Bríet hafa verið að slá sér upp síðan á síðasta ári.

Tónlistarkonan Bríet Isis Elfar og pródúsentinn Lárus Örn Arnarson hafa verið að slá sér upp síðustu misseri. Lítið hefur farið fyrir sambandinu á miðlunum en Bríet birti í dag myndir af kærastanum þar sem þau voru saman á Lopapeysunni á Akranesi í byrjun mánaðar.

Bríet hefur verið ein vinsælasta tónlistarkona landsins síðustu ár og var valin tónlistarkona ársins á íslensku tónlistarverðlaununum 2021. Meðal slagara sem hún hefur gefið út eru „Esjan“, „Rólegur kúreki“ og „Fimm“. 

Bríet sörfaði í áhorfendaskaranum á Lopapeysunni.

Bríet var í sambandi með gítarleikaranum Rubin Pollock í nokkur ár en leiðir þeirra skildu árið 2023 og hefur hún verið ein eftirsóttasta einhleypa kona landsins síðan. 

Samkvæmt heimildum Vísis hefur Bríet fundið ástina í örmum pródúsentsins Lárusar Arnar Arnarssonar og hafa þau verið að slá sér upp í rúmt eitt of hálft ár. Auk þess að vera par hafa Bríet og Lárus unnið mikið saman undanfarið, þar á meðal að nýjustu stuttskífu hennar, Bríet - Act I.

Bríet birti þessa mynd af kærastanum í dag.

Lárus bjó um margra ára bil hjá Los Angeles þar sem hann lærði við Musician's Insitute og vann fyrir norska pródúsentinn Andreas Schuller sem hefur meðal annars samið lög fyrir Justin Bieber og Pitbull. 

Lárus hefur sjálfur samið fjölda laga á síðustu tíu árum, bæði sjálfur og sem hluti af tvíeykinu Daysof1993, þar á meðal Áttuslagarann „Nei nei“ og lögin „Emotional Bruises“ með Madison Beer og „You Lookin' for Me?“ með Will Smith.

Lárus og Ingi Bauer í fíling.
Ástin og lífið Tónlist


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