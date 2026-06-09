Madonna með heitustu dansmynd ársins Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. júní 2026 10:07 Madonna, 67 ára, er poppdrottning og árið 2026 verður Madonnu-árið í danstónlistarsenunni. James Devaney/GC Images Poppstjarnan Madonna var að senda frá sér framúrstefnulega og sjóðheita tónlistarmynd þar sem margar áhugaverðar dægurmenningarstjörnur koma fyrir. Madonna, sem er 67 ára, slær ekki slöku við í tónlistarbransanum, er að gefa út breiðskífuna „Confessions II“ í júlí og er sannkölluð danssenu-drottning. Sjón er sögu ríkari en í spilaranum hér að neðan geta lesendur skellt sér í partý-ferðalag Madonnu: Myndbandið er stjörnum prýtt en þar koma meðal annars fram söngkonan Sabrina Carpenter, leikararnir Odessa A’zion, Benedict Cumberbatch, Debi Mazar, Richard E. Grant og Julia Garner, ofurfyrirsætan Kate Moss, plötusnúðurinn og tónlistarpæjan Honey Dijon og Lourdes Leon, dóttir Madonnu. Tískuhúsið Dolce&Gabbana sá um klæðaburð stjarnanna. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) Madonna kom fram á Pride viðburði á torginu Times Square í New York á dögunum sem stefnumótaforritið Grindr stóð fyrir en í Bandaríkjunum er júní-mánuður tileinkaður hinsegin samfélaginu. Aðdáendur trylltust úr gleði þegar Madonna tók vinsælustu smellina sína í bland við splunkunýtt efni og samfélagsmiðlar fylltust af Madonnu-myndböndum. Tónlist Hinsegin Hollywood Mest lesið Hætt saman en ennþá vinir Lífið Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Tónlist Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lífið Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Enginn venjulegur sjötugur maður Gagnrýni Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Lífið Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lífið Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum Tónlist Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Lífið „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Lífið Fleiri fréttir Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Ástarsorgin átakanleg en gjöful Joey Christ, Dóri DNA, og 7Berg í upphitun fyrir Yasiin Bey Sjá meira