Tónlist

Madonna með heitustu dansmynd ársins

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Madonna, 67 ára, er poppdrottning og árið 2026 verður Madonnu-árið í danstónlistarsenunni.
Madonna, 67 ára, er poppdrottning og árið 2026 verður Madonnu-árið í danstónlistarsenunni. James Devaney/GC Images

Poppstjarnan Madonna var að senda frá sér framúrstefnulega og sjóðheita tónlistarmynd þar sem margar áhugaverðar dægurmenningarstjörnur koma fyrir. Madonna, sem er 67 ára, slær ekki slöku við í tónlistarbransanum, er að gefa út breiðskífuna „Confessions II“ í júlí og er sannkölluð danssenu-drottning. 

Sjón er sögu ríkari en í spilaranum hér að neðan geta lesendur skellt sér í partý-ferðalag Madonnu: 

Myndbandið er stjörnum prýtt en þar koma meðal annars fram söngkonan Sabrina Carpenter, leikararnir Odessa A’zion, Benedict Cumberbatch, Debi Mazar, Richard E. Grant og Julia Garner, ofurfyrirsætan Kate Moss, plötusnúðurinn og tónlistarpæjan Honey Dijon og Lourdes Leon, dóttir Madonnu. Tískuhúsið Dolce&Gabbana sá um klæðaburð stjarnanna. 

Madonna kom fram á Pride viðburði á torginu Times Square í New York á dögunum sem stefnumótaforritið Grindr stóð fyrir en í Bandaríkjunum er júní-mánuður tileinkaður hinsegin samfélaginu. Aðdáendur trylltust úr gleði þegar Madonna tók vinsælustu smellina sína í bland við splunkunýtt efni og samfélagsmiðlar fylltust af Madonnu-myndböndum. 

Tónlist Hinsegin Hollywood


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