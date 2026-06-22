Tónlist

Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn

Freyja Þórisdóttir skrifar
Clive Davis samdi við Whitney Houston árið 1983 en frá því að hann uppgötvaði hana, þegar hún var ekki nema 19 ára gömul, var Davis leiðbeinandi hennar, upptökustjóri og náinn vinur.
Clive Davis samdi við Whitney Houston árið 1983 en frá því að hann uppgötvaði hana, þegar hún var ekki nema 19 ára gömul, var Davis leiðbeinandi hennar, upptökustjóri og náinn vinur. Getty

Clive Davis, tónlistarmógúllinn sem gegndi lykilhlutverki í velgengni listamanna á borð við Whitney Houston, Bruce Springsteen og Arethu Franklin, er látinn, 94 ára að aldri. Hann var um áratugaskeið meðal valdamestu manna í bandarískum tónlistariðnaði.

Hann var einn áhrifamesti plötuútgefandi Bandaríkjanna, fyrst hjá Columbia Records og síðar sem forstjóri Arista Records og samdi við og mótaði feril listamanna á borð við Arethu Franklin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Whitney Houston, Santana, Janis Joplin, Christinu Aguilera, Aliciu Keys og fleiri. 

Kántrísöngvarinn Johnny Cash undirritar plötusamning við Clive Davis um 1960. Hann samdi upphaflega við Columbia árið 1958 en Davis fékk hann til að endurnýja samninginn um 1960. Sjö árum síðar varð Davis forstjóri Columbia.Getty

Í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) er að haft eftir fjölskyldu hans að Davis, sem fæddist í Brooklyn þann 4. apríl 1932 og ólst upp í Crown Heights-hverfinu í New York, hafi undanfarið dvalið á sjúkrahúsi vegna öndunarfæravandamála og hafi verið kominn aftur heim, á Manhattan-eyju í New York, og verið að jafna sig þegar hann lést.

„Í augum heimsins var faðir okkar goðsagnakenndur tónlistarmaður þar sem framtíðarsýn, innsæi og stöðug leit að afburðum mótuðu tónlistina í lífi ótal margra,“ segir í yfirlýsingu frá þeim.

„Fyrir fjölskyldu sína var Clive, pabbi okkar og afi, stöðugur klettur í miðju lífi okkar, uppspretta visku, styrks, hvatningar og skilyrðislausrar ástar,“ segir þar einnig.

Davis útskrifaðist úr lagadeild Harvard og hafði enga þekkingu á tónlistariðnaðinum þegar hann hóf störf hjá Columbia Records 28 ára gamall en þá hóf hann að mæta á kvöldnámskeið til að fræða sig um höfundarréttarlög, samninga og málaferli.

Innsæið borgað sig aftur

Árið 1983 samdi Davis svo við söngkonuna Whitney Houston, þegar hún var aðeins 19 ára, og eyddi síðan árum saman í að leita að upptökustjórum og lagahöfundum sem gætu nýtt rödd hennar sem best.

Þegar frumraunarplata hennar kom loks út árið 1985 innihélt hún þrjár smáskífur sem komust allar í fyrsta sæti í Bandaríkjunum – Saving All My Love for You, How Will I Know og Greatest Love of All. Í frétt BBC er haft eftir fulltrúum Sony en þar kemur fram að hún hafi selst í meira en 25 milljónum eintaka um allan heim.

Bandaríska söngkonan og leikkonan Whitney Houston tekur við viðurkenningu fyrir plötu sína „I'm Your Baby Tonight“ frá bandaríska tónlistarstjóranum og framleiðandanum Clive Davis þann 10. desember 1990 í New York.Getty

Innsæi hans borgaði sig aftur þegar Houston gaf út ábreiðu sína af lagi Dolly Parton, I Will Always Love You.

Davis krafðist þess að lagið byrjaði á 40 sekúndna a capella-kafla, gegn vilja upptökustjórans David Foster, sem óttaðist að sú ákvörðun myndi skaða möguleika þess á útvarpsspilun. Það varð í kjölfarið söluhæsta lag hennar, sat í 14 vikur á toppi bandaríska smáskífulistans og í 10 vikur til viðbótar á breska listanum.

Stanley Tucci, sem er einna þekktastur fyrir hlutverk sín í kvikmyndunum um Hungurleikana, mun leika Davis í væntanlegri ævisögumynd um Houston, I Wanna Dance With Somebody.

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