Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn

Clive Davis, tónlistarmógúllinn sem gegndi lykilhlutverki í velgengni listamanna á borð við Whitney Houston, Bruce Springsteen og Arethu Franklin, er látinn, 94 ára að aldri. Hann var um áratugaskeið meðal valdamestu manna í bandarískum tónlistariðnaði.
Hann var einn áhrifamesti plötuútgefandi Bandaríkjanna, fyrst hjá Columbia Records og síðar sem forstjóri Arista Records og samdi við og mótaði feril listamanna á borð við Arethu Franklin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Whitney Houston, Santana, Janis Joplin, Christinu Aguilera, Aliciu Keys og fleiri.
Í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) er að haft eftir fjölskyldu hans að Davis, sem fæddist í Brooklyn þann 4. apríl 1932 og ólst upp í Crown Heights-hverfinu í New York, hafi undanfarið dvalið á sjúkrahúsi vegna öndunarfæravandamála og hafi verið kominn aftur heim, á Manhattan-eyju í New York, og verið að jafna sig þegar hann lést.
„Í augum heimsins var faðir okkar goðsagnakenndur tónlistarmaður þar sem framtíðarsýn, innsæi og stöðug leit að afburðum mótuðu tónlistina í lífi ótal margra,“ segir í yfirlýsingu frá þeim.
„Fyrir fjölskyldu sína var Clive, pabbi okkar og afi, stöðugur klettur í miðju lífi okkar, uppspretta visku, styrks, hvatningar og skilyrðislausrar ástar,“ segir þar einnig.
Davis útskrifaðist úr lagadeild Harvard og hafði enga þekkingu á tónlistariðnaðinum þegar hann hóf störf hjá Columbia Records 28 ára gamall en þá hóf hann að mæta á kvöldnámskeið til að fræða sig um höfundarréttarlög, samninga og málaferli.
Árið 1983 samdi Davis svo við söngkonuna Whitney Houston, þegar hún var aðeins 19 ára, og eyddi síðan árum saman í að leita að upptökustjórum og lagahöfundum sem gætu nýtt rödd hennar sem best.
Þegar frumraunarplata hennar kom loks út árið 1985 innihélt hún þrjár smáskífur sem komust allar í fyrsta sæti í Bandaríkjunum – Saving All My Love for You, How Will I Know og Greatest Love of All. Í frétt BBC er haft eftir fulltrúum Sony en þar kemur fram að hún hafi selst í meira en 25 milljónum eintaka um allan heim.
Innsæi hans borgaði sig aftur þegar Houston gaf út ábreiðu sína af lagi Dolly Parton, I Will Always Love You.
Davis krafðist þess að lagið byrjaði á 40 sekúndna a capella-kafla, gegn vilja upptökustjórans David Foster, sem óttaðist að sú ákvörðun myndi skaða möguleika þess á útvarpsspilun. Það varð í kjölfarið söluhæsta lag hennar, sat í 14 vikur á toppi bandaríska smáskífulistans og í 10 vikur til viðbótar á breska listanum.
Stanley Tucci, sem er einna þekktastur fyrir hlutverk sín í kvikmyndunum um Hungurleikana, mun leika Davis í væntanlegri ævisögumynd um Houston, I Wanna Dance With Somebody.