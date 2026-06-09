Drake hefur verið einn vinsælasti tónlistarmaður heims síðustu fimmtán ár. Lítið hefur þó farið fyrir honum síðan harðvítugar rappdeilar hans við Kendrick Lamar náðu hápunkti fyrir tveimur árum síðan. Þangað til um miðjan síðasta mánuð þegar Drake gaf út þrjár plötur sama daginn. Plöturnar ruku upp á topp vinsældarlista en viðbrögð gagnrýnenda hafa verið misjöfn. Vísir heyrði hljóðið í þremur dyggum rapphlustendum til að ræða plöturnar og stöðu Drake.
Hinn kanadíski Drake hóf ferilinn með útgáfu nokkurra „mixtape-a“ á fyrsta áratug þessarar aldar og gaf svo út fyrstu plötuna sína, Thank Me Later, árið 2010. Hann festi sig síðan í sessi með plötunum Take Care (2011) og Nothing Was the Same (2013) sem eru af mörgum talinn hans meistaraverk.
Upp frá því varð hann óumdeilanlega einn stærsti rappari heims og hefur tekist ótrúlega vel að halda sér á toppum vinsældalista með hverri metsöluplötunni á fætur annarri. Ánægja gagnrýnenda með rapparann hefur hins vegar dofnað gegnum árin og hann verið gagnrýndur fyrir endurtekningasemi, óþroskaða texta og áherslu á magn umfram gæði.
Annar maður sem hefur lengi haft horn í síðu Drake er rapparinn Kendrick Lamar. Deilur milli þeirra tveggja höfðu gerjast í mörg ár og þeir laumudissað hvor annan reglulega frá árinu 2013. Deilurnar urðu hins vegar opinberar öllum þegar Lamar út lagið „Like That“ með Future í mars 2024 þar sem hann baunaði harkalega á Drake og sagðist sitja einn á toppi rapppýramídans.
Við tóku minniháttar skærar fram og til baka milli kolleganna þar til Drake svaraði fyrir sig með laginu „Family Matters“ í maí sama ár. Þar sakaði hann Lamar um heimilisofbeldi og sagði hann ekki vera líffræðilegan föður sonar síns.
Þar með vakti Drake tröllið og tuttugu mínútum eftir útgáfu „Family Matters“ svaraði Lamar með laginu „Meet the Grahams“ þar sem hann sagði Drake vera kynferðisbrotamann og melludólg. Lamar lét ekki þar við sitja heldur gaf degi síðar út lagið „Not Like Us“ þar sem hann sakaði Drake um barnagirnd.
Deilan mallaði áfram með stöku lögum en svo nýtti Lamar tækifærið þegar hann tróð upp í hálfleik Ofurskálar NFL-deildarinnar í febrúar 2025 til að láta Drake fá það óþvegið fyrir framan heimsbyggðina. Deilunum er hvergi nærri lokið en hin almenna skoðun er að Lamar hafi farið langt með að sigra deilurnar.
Fimm dögum eftir Ofurskálina gaf Drake út plötuna Some Sexy Songs 4 U með tónlistarmanninum PartyNextDoor en síðan þá hefur lítið farið fyrir rapparanum kanadíska. Það er þar til 15. maí síðastliðinn þegar Drake gaf út plöturnar Iceman, Habibti og Maid of Honour.
Plöturnar þrjár eru gjörólíkar og má segja að hver og ein sýni ákveðna hlið af rapparanum. Á Iceman er að finna mesta rappið, Habibti er pjúra RnB-plata og Maid of Honour inniheldur mestmegnis klúbbabangera. Umfangsmikil útgáfan virðist ekki trufla aðdáendur sem halda enn mikilli tryggð við sinn mann. Drake fór rakleitt á toppinn með plöturnar þrjár og varð sá fyrsti í sögunni til að vera með þrjár plötur í efstu sætum Billboard-vinsældarlistans.
Viðbrögð gagnrýnenda hafa ekki verið eins jákvæð en eru þó langt frá því að vera algjörlega neikvæð. Tónlistartímaritið Pitchfork, sem var lengi vel virtasta yfirvaldið í tónlistarumfjöllun, fjallaði um hverja plötu rapparans fyrir sig. Miðillinn gaf Iceman 4,8 í einkunn af 10 mögulegum og sagði Drake þar fastan í eigin sjálfsvorkunn, Habitbti fékk 6,5 og var lýst sem klisjukenndri og Maid of Honour fékk 8 í einkunn fyrir tilraunamennsku og kraft.
Annar sögufrægur tónlistarmiðill sem má muna sinn fífil fegurri er Rolling Stone en þar á bæ voru menn öllu jákvæðari. Iceman fékk þar verstu viðtökurnar, þrjár stjörnur af fimm; Habibti var skör ofar með þrjár og hálfa stjörnu og Maid of Honour fékk fjórar.
Breski miðillinn The Guardian tók plöturnar þrjár fyrir í einu og gaf þeim saman tvær stjörnur af fimm undir yfirskriftinni „þriggja plötu endurkoman er afburðaleiðinlegt, uppblásið stórslys“. Gagnrýnandinn undraði sig þar á þeirri ákvörðun Drake að gefa út svona mikið efni í einu og um leið drekkja góðu lögunum í uppfylliefni.
Það er óþarfi að tína til mikið fleiri dóma en heilt yfir má segja að gagnrýnendur séu óánægðir með það sama á þessum þremur nýjum plötum og þeir hafa áður gagnrýnt Drake fyrir: hann er jafnupptekinn af sjálfum sér, hann endurtekur sig of mikið og hann einblínir á magn umfram gæði.
Enn hvað finnst hlustendum? Vísir leitaði til þriggja dyggra rapphlustenda til að spyrja þá út í þreföldu útgáfuna, mögulegar ástæður Drake fyrir henni, stöðu hans eftir deilurnar við Kendrick og hvort honum takist að halda standard með svona umfangsmikilli útgáfu.
„Ég er búinn að hlusta á þessar plötur og þetta er helvíti áhugavert. Ég er dálítið mótfallinn því að gefa út of mikið af efni í einu og mér finnst það vel í lagt að gefa fólki þrjár heilar plötur. Ég hef aldrei verið á þeirri línu sem neytandi að vilja hlusta á þrjár plötur í eina eða hlusta á plötu sem er kannski 25 lög,“ segir Logi Pedro, tónlistarmaður og hönnuður, um plöturnar.
„Þetta er bæði partur af tíðarandanum og oft út frá samningalegum forsendum. Stundum gefur fólk út plötur með stuttu millibili eða fleiri en eina samdægurs til að losna undan samningum. Stærsti hvatinn fyrir utan það er síðan streymið, þú þénar miklu meira á því að gefa út tuttugu laga plötu heldur en átta laga plötu,“ segir Logi
Ástæðurnar fyrir þreföldu útgáfunni séu fyrst og fremst tvær að mati Loga.
„Ég held að hjá Drake sé þetta fyrst og fremst samningalegs eðlis, það er allavega það sem fólk er að tala um, að hann sé að reyna að losa sig undan dreifingarsamning. Og svo held ég líka að hann vilji ná þessum metum sem hann er að elta,“ segir hann.
Eins og áður sagði hafa viðbrögðin við plötunum verið misjöfn. Logi er heilt yfir ánægður með útgáfuna en heldur sjálfur mest upp á Iceman.
„Mér finnst þetta hafa lukkast vel og plöturnar persónulega vera allar nokkuð fínar. Svo er áhugavert hvað margir í kringum mann eru með ólíkar uppáhalds plötur. Mér finnst Iceman vera svona plata sem er þannig að því meira sem ég hlusta á hana því betri verður hún,“ segir Logi.
„Sumum finnst þetta hafa verið ákveðið flopp en öðrum finnst þetta negla. En tölurnar tala sínu máli, þetta eru mjög sterkar tölur og það er ekki hægt að efast um að lög eins „Janice STFU“ og „Shabang“ eru súperhittarar sem eru komnir með tugi milljóna spilanna,“ bætir hann við.
„Þetta er vel heppnað út frá gæðum og sömuleiðis frá viðskiptahliðinni. Það er ekki hægt að skjóta á þetta.“
Önnur gagnrýni sem Drake hefur fengið á sig við útgáfuna er að hann sé orðinn saddur og farinn að endurtaka sig. Logi segir svo ekki vera og hann sé frekar að festa sig enn betur á toppnum.
„Ég held það sé erfitt að fullyrða að hann hafi endanlega sannað sig með þessari útgáfu en hann er ekki búinn að tapa. Drake er í eðli sínu sigurvegari, það hefur enginn listamaður náð þessum árangri, tölum eða spilun,“ segir Logi.
„Það er erfitt að segja eftir þessa útgáfu að hann sé örugglega sá besti allra tíma (e. GOAT) en það er ekki hægt að fullyrða eitthvað annað en að hann sé sigurvegari. Eins fáránlegt og það er.“
„Drake er rosalega áhugaverður karakter, hann kemur inn í tónlistarbransann sem kanadískur söngvari og rappari, hann er eiginlega hálfur álfur. Hann hefur síðan búið sér til sitt svið og haft gífurlega mikil áhrif á tónlistarbransann og hljóðheim rapptónlistar,“ segir Logi um Drake sem persónu.
„Hann fetar vissuleg sama stíg og Kanye West við að mynda mótvægi við gangsterarappinu. Drake fylgir í þau fótspor en verður á endanum algjörlega sitt eigið fyrirbæri,“ bætir hann við.
Annað sem Drake sýni enn og aftur á plötunni sé hvað hann er góður að blanda saman ólíkum stílum.
„Hann er frá Toronto sem er svo mikill suðupottur, er með þessar Karíbahafsrætur, bakgrunninn frá Houston og blandar því við ameríska RnB-ið. Hann leyfir sér að vera mjög alþjóðlegur, er master-kúrator og sækir mikið í svæðisbundna stíla, hvort sem það er Karíbahafstónlist eða tónlistarstílar innan Bandaríkjanna, hann hoppar úr Memphis-rappi yfir í New Orleans-danstónlist,“ segir Logi.
„Það er svo gaman að eiga tónlistarmann sem maður hefur hlustað á síðan maður var átján ára, rétt áður en hann gefur út Take Care. Svo fylgist maður með honum hafa þessi mótandi áhrif á tónlistarbransann og verða að stærstu stjörnu okkar tíma.“
Hver finnst þér best af þessum þremur plötum?
„Mér finnst fyrstu sex lögin á Iceman vera með betri lagarunum Drake síðustu ára. Þá er hálfur leikurinn unninn og ekki aftur snúið,“ segir Logi.
Næst heyrði blaðamaður hljóðið í Aroni Kristni, sem var áður í ClubDub og gengur undir listamannsnafninu AK RIZZ. Hann hefur verið undir miklum áhrifum frá Drake gegnum tíðina og er vægast sagt ánægður með þreföldu útgáfuna.
„Mér finnst þetta vera snilld, mér fannst platan hans í fyrra með PartyNextDoor líka vera snilld og þessi gaur er „unplayable“. Hann var að losa sig undan plötusamningi þar sem hann átti eftir að skila inn þremur plötum þannig hann gerði það allt í einu. Núna er hann sjálfstæður og stærri enn öll þessi plötufyrirtæki til samans,“ segir Aron Kristinn um Drake.
„Að gefa út 43 lög á einum dagi, skalinn á þessu er ótrúlegur. Tónlistarferillinn minn er kannski 43 lög á átta árum og hann er að gera þetta á einum degi. Ofan á það er hann að túra allan heiminn og taka upp tónlistarmyndbönd. Maður nær ekki alveg að fatta hvað þetta er stórt hjá þessum gaur,“ segir Aron.
Þrátt fyrir að gefa svona mörg lög út í einu segir Aron lítið um fylliefni á plötunum þremur eða lög sem hverfa í lagaflóðinu.
„Mér finnst Maid of Honour renna mjög vel í gegn og það er ekki eitt lag þar sem verður undir. Á Habibti eru kannski tvö-þrjú lög sem eru keimlík en hann er bara að væba þar. Iceman er sú plata sem ég hef minnst náð að tengja við af þessum þremur,“ segir Aron.
„Síðan sá ég líka að það er komið svona „Spotify Song-DNA“ þar sem þú getur skoðað hvað hver og einn hefur gert af lögum. Hann er skráður sem höfundur á 2.094 lög þannig framlegðin hjá þessum gaur er ótrúleg,“ segir Aron.
„Öll þessi met sem hann hefur verið slegið, það eru engar tilviljanir í þessu. Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma, leyfi ég mér að segja.“
Það er ekkert hægt að pota í þessa útgáfu hjá honum?
„Það eru bara hater-ar sem skjóta á hann og svo tekur bara smá tíma fyrir mann að hlusta á svona mörg lög. Ég man þegar Scorpion kom út, það voru tvö bindi með tólf og þrettán lögum og það tók mig nokkur ár að fatta það dót. Núna ákvað ég að setja mig vel inn í þessa útgáfu og þau munu bara fatta þetta seinna,“ segir Aron.
Hann er ekkert særður eftir deilurnar við Kendrick?
„Nei, hann er bara tvíefldur eftir þetta beef, ef eitthvað er og að mínu mati fannst mér hann koma frekar vel út úr því,“ segir Aron.
En hvaða lög eru best?
„Besta lagið er „BBW“ á Maid of Honour og lagið á eftir því „True Bestie“ - ég fór að gráta þegar ég heyrði það um daginn. Ég hlustaði svo á það aftur og fattaði að það eru varla trommur á því,“ segir Aron sem greindi einmitt frá því á TikTok að hann hefði grátið við hlustunina.
@aronkristinn47 Nýja Drake að klára mig… bestur #fyrirþig #íslenskt ♬ original sound - aron kristinn
Aron líkir hlustuninni á plöturnar þrjár við að fara á óperu eftir Wagner.
„Drake með þessum lögum fékk mig til að hugsa: „Oj, hvað hann er kominn langt.“ Þetta er bara spark í rassinn fyrir mann sjálfan líka, gera meira og gera betur, bomba öllu út.“
Að lokum heyrði blaðamaður í einum stærsta aðdáanda Drake á Íslandi, Guðrúnu Svövu Egilsdóttur sem er betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát. Hún á sína sögu með Drake, kastaði brjóstahaldara sínum upp á sviðið til Drake í Berlín síðasta haust og endaði svo í eftirpartýi hjá rapparanum.
„Mér finnst þetta geggjað. Fólk segir alltaf að þetta sé ömurlegt í byrjun og svo verður þetta alltaf að klassík hjá honum,“ segir Guðrún um þreföldu útgáfuna. „Ég er búin að vera að hlusta á þetta alveg síðan þetta kom út.“
„Ég er búin að vera að hlusta mest á Iceman, en ég er alveg aðdáandi hinn tveggja líka. Síðan myndi ég setja Habibti í annað sæti á undan Maid of Honour sem er kannski umdeilt,“ segir Guðrún og bætir við að hún skipti reglulega um uppáhalds plötur dag frá degi.
Hún segir erfitt að bera nýju plöturnar saman við sígildar plötur rapparans þegar svona stutt er liðið frá útgáfunni en þær séu samt engu síðri. „Það er svo erfitt að bera þetta saman við eldri plötur, maður er búinn að hlusta á Take Care í svo mörg ár,“ segir hún.
„Mér fannst persónulega hann alltaf hafa unnið þetta „beef“ við Kendrick þó það sé umdeilanlegt. Mér finnst hann koma með hittara á Iceman og er að dissa fólk á skemmtilegan máta,“ segir hún.
Er eitthvað lag sem stendur upp úr?
„Ég fíla svolítið mörg, mér finnst „Janice STFU“ geðveikt, það er banger og ég er að fíla „Shabang,“ „National Treasures,“ „Don't Worry“ og „Dust“ af Iceman,“ segir Guðrún.
Það er ekkert hægt að pota í hann, hann er ósnertanlegur eða hvað?
„Það eru allir búnir að reyna en hann er bestur í leiknum, búinn að toppa Michael Jackson,“ segir Guðrún að lokum.
Þar með hafa þessir þrír Drake-hlustendur kveðið upp sinn dóm sem er ansi hreint jákvæður. Hvort hann endurspegli skoðun hins almenna hlustanda er ómögulegt að segja. Í það minnsta verður það ekki tekið af Drake að hann er afkastamikil slagaravél sem veit hvað dyggir hlustendur vilja.