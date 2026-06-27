Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Lovísa Arnardóttir skrifar 27. júní 2026 14:02 Laufey Lín á tónleikum sínum í Kórnum í mars. Vísir/Viktor Freyr Söngkonan Laufey Lín er lofsungin af starfsmönnum kínverska sendiráðsins á Íslandi. Laufey Lín er stödd í Kína þessa dagana á tónleikaferðalagi. „Við óskum Laufeyju Lín til hamingju með að hafa nýlega slegið í gegn í Kína. Þar sem hún er hálfkínversk gætum við ekki verið stoltari af velgengni hennar. Við hlökkum til frekari samskipta tónlistar og menningar milli Kína og Íslands,” segir í færslu á Facebook-síðu sendiráðsins. Þar kemur fram að Laufey hafi spilað í fjórum kínverskum borgum, Peking, Sjanghæ, Guangzhou og Chengdu, og að uppselt hafi verið á alla tónleikana. „Þetta voru stærstu tónleikar hennar í Kína til þessa,“ segir í færslunni og að áhorfendur hafi verið heillaðir. „Einn aðdáandi skrifaði eftir sýninguna: „Ég hef farið á tónleika í yfir tuttugu ár. Ég man ekki hvenær ég sá síðast jafn einlægan flytjanda á sviði og þar sem hvert einasta lag var svona gott.“ Á leið til Ástralíu Á heimasíðu Laufeyjar kemur fram að Laufey haldi næst til Ástralíu, þar sem hún heldur átta tónleika í júlí, og svo til Nýja-Sjálands í ágúst og þaðan til Brasilíu og Mexíkó. Ekki eru fleiri tónleikar skipulagðir á árinu samkvæmt heimasíðunni. Laufey hélt tónleika á Íslandi í mars í Kórnum í Kópavogi. Uppselt var á tvenna tónleika. Laufey Lín Kína Mest lesið Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Lífið Lét drauminn rætast á Ítalíu Lífið Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Lífið Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Lífið Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Lífið Syrgja Arnar Atla sem lést 24 ára gamall Lífið „Kjóllinn markaði nýtt upphaf í mínu lífi“ Tíska og hönnun Nálgast hundrað þúsund fylgjendur á Instagram og rekur sveitahótel Lífið Sex íslenskir söngvarar ráðnir til Þjóðaróperunnar Menning Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Lífið samstarf Fleiri fréttir Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Sjá meira