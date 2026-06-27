Tónlist

Lof­syngja tón­leika Lauf­eyjar í Kína

Lovísa Arnardóttir skrifar
Laufey Lín á tónleikum sínum í Kórnum í mars. 
Laufey Lín á tónleikum sínum í Kórnum í mars.  Vísir/Viktor Freyr

Söngkonan Laufey Lín er lofsungin af starfsmönnum kínverska sendiráðsins á Íslandi. Laufey Lín er stödd í Kína þessa dagana á tónleikaferðalagi.

„Við óskum Laufeyju Lín til hamingju með að hafa nýlega slegið í gegn í Kína. Þar sem hún er hálfkínversk gætum við ekki verið stoltari af velgengni hennar. Við hlökkum til frekari samskipta tónlistar og menningar milli Kína og Íslands,” segir í færslu á Facebook-síðu sendiráðsins.

Þar kemur fram að Laufey hafi spilað í fjórum kínverskum borgum, Peking, Sjanghæ, Guangzhou og Chengdu, og að uppselt hafi verið á alla tónleikana.

„Þetta voru stærstu tónleikar hennar í Kína til þessa,“ segir í færslunni og að áhorfendur hafi verið heillaðir.

„Einn aðdáandi skrifaði eftir sýninguna: „Ég hef farið á tónleika í yfir tuttugu ár. Ég man ekki hvenær ég sá síðast jafn einlægan flytjanda á sviði og þar sem hvert einasta lag var svona gott.“

Á leið til Ástralíu

Á heimasíðu Laufeyjar kemur fram að Laufey haldi næst til Ástralíu, þar sem hún heldur átta tónleika í júlí, og svo til Nýja-Sjálands í ágúst og þaðan til Brasilíu og Mexíkó. Ekki eru fleiri tónleikar skipulagðir á árinu samkvæmt heimasíðunni. Laufey hélt tónleika á Íslandi í mars í Kórnum í Kópavogi. Uppselt var á tvenna tónleika.

Laufey Lín Kína


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