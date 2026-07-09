Innipúkunum fjölgar enn

Elín Hall, Ízleifur, GDRN og Joey Christ eru meðal þeirra sem hafa bæst við hóp listamannanna sem koma fram á Innipúkanum í Austurbæjarbíói um verslunarmannahelgina. Tónlistarhátíðin stendur yfir í þrjá daga líkt og vanalega en hún hefur verið haldin árlega síðan 2002 að undanskildum tveimur „mögrum kóvid-árum“.
Þegar hefur verið tilkynnt að Emmsjé Gauti, FM Belfast, Retro Stefson, Gugusar, Kusk & Óviti og Amor Vincit Omnia komi fram á hátíðinni í ár. Í gegnum tíðina hafa fjölmargir listamenn komið stigið á stokk á Innipúkanum og má þar nefna Dúkkulísurnar, Botnleðju, Diktu, Hjaltalín, Aron Can, Trabant, Mugison, Lay Low og svo mætti lengi telja.
Dagskrá Innipúkans 2026 er hér fyrir neðan en tilkynnt verður um plötusnúða á næsu vikum.
Í tilkynningu kemur fram að fjölbreyttir viðburðir muni fara fram í kringum hátíðina en þá býðst gestum meðal annars að kíkja á Nískupúkann (flóamarkað Innipúkans), taka þátt í pop-quiz og sjá plötusnúða þeyta skífum en miðasalan er hafin á moment.is.
FM Belfast, Emmsjé Gauti, Retro Stefson, Gugusar, Kusk & Óviti og Amor Vincit Omnia eru meðal listamanna sem koma fram á Innipúkanum sem verður í annað sinn haldin í Austurbæjarbíó um verslunarmannahelgina. Hátíðin er eins og áður þrír dagar.
Tónlistarmenn og gestir á Innipúkanum eru að sögn viðburðarhaldara hæstánægðir við aðstöðuna í Austurbæjarbíó sem er að mörgu leyti aftur farin að gegna sínu gamla hlutverki sem tónleika- og menningarhús.
Ragga Gísla og Hipsumhapps snúa bökum saman og koma fram í sameiningu í fyrsta sinn á tónlistarhátíðinni Innipúkanum í Reykjavík um verslunarmannahelgina, 1. til 3. ágúst. Hátíðin flytur sig nú um set og verður haldinn í Austurbæjarbíó í stað Ingólfsstrætis þar sem hátíðin hefur verið haldin síðustu ár.