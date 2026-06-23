Tónlist

Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur at­hygli

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Poppstjarnan Olivia Rodrigo er að skipuleggja tónlistarhátíð þar sem fjöldi öfligra tónlistarkvenna koma fram.
Poppstjarnan Olivia Rodrigo er að skipuleggja tónlistarhátíð þar sem fjöldi öfligra tónlistarkvenna koma fram. Xavi Torrent/Getty Images

Poppstjarnan knáa Olivia Rodrigo hefur sett á laggirnar tónlistarhátíð í Kaliforníu þar sem einungis tónlistarkonur koma fram. Rodrigo stígur sjálf á stokk ásamt úrvalsliði einhverra öflugustu tónlistarkvenna í heimi.

Hátíðin, sem ber heitið Daisy Chain Fields, fer fram í Irvine í Kaliforníu 29. ágúst næstkomandi og konur úr öllum áttum leika þar sönglistir sínar á sviðinu, allt frá goðsögninni Stevie Nicks yfir í rísandi stjörnuna Chappell Roan. 

Olivia Rodrigo er fædd árið 2003 og byrjaði feril sinn sem Disney stjarna. Hún skaust upp á poppstjörnuhimininn þegar hún gaf út lagið drivers license árið 2021 og hefur frá því gefið vinsælar plötur og selt upp á tónleika um allan heim. Rodrigo birti færslu um hátíðina á Instagram þar sem hún skrifar: 

„Í alvöru aldrei verið jafn spennt að deila fréttum með ykkur öllum. Mig hefur dreymt um að gera þessa tónlistarhátíð í mörg ár og ég er himin lifandi að sá draumur sé loksins að rætast. Daisy Chain Fields hátíðin er skipuð tónlistarkonum og hundrað prósent af ágóðanum rennur til góðgerðarsamtaka sem efla og hjálpa konum og stelpum. 

Þessi listi tónlistarkvenna er algjörlega truflaður og stútfullur af hetjunum mínum og vinkonum. Ég trúi einlægt á það að gleði, samfélag og tónlist geti keyrt áfram þýðingarmikla breytingu og ég vona að þessi hátíð geri það. Ég get alls ekki beðið eftir því að öskra, dansa og syngja með ykkur 29. ágúst.“ 

Hér má sjá lista yfir þær tónlistarkonur sem koma fram: 

Bikini Kill, Chappell Roan, Die Spitz, Doechii, Eli, Garbage, Katseye, Mitski, Not for Radio, Olivia Rodrigo, Quiet Light, Rachel Chinouriri, Santigold, The Breeders, Karen O, Sarah McLachlan, Stevie Nicks. 

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