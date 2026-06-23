Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 23. júní 2026 10:01 Poppstjarnan Olivia Rodrigo er að skipuleggja tónlistarhátíð þar sem fjöldi öfligra tónlistarkvenna koma fram. Xavi Torrent/Getty Images Poppstjarnan knáa Olivia Rodrigo hefur sett á laggirnar tónlistarhátíð í Kaliforníu þar sem einungis tónlistarkonur koma fram. Rodrigo stígur sjálf á stokk ásamt úrvalsliði einhverra öflugustu tónlistarkvenna í heimi. Hátíðin, sem ber heitið Daisy Chain Fields, fer fram í Irvine í Kaliforníu 29. ágúst næstkomandi og konur úr öllum áttum leika þar sönglistir sínar á sviðinu, allt frá goðsögninni Stevie Nicks yfir í rísandi stjörnuna Chappell Roan. Olivia Rodrigo er fædd árið 2003 og byrjaði feril sinn sem Disney stjarna. Hún skaust upp á poppstjörnuhimininn þegar hún gaf út lagið drivers license árið 2021 og hefur frá því gefið vinsælar plötur og selt upp á tónleika um allan heim. Rodrigo birti færslu um hátíðina á Instagram þar sem hún skrifar: „Í alvöru aldrei verið jafn spennt að deila fréttum með ykkur öllum. Mig hefur dreymt um að gera þessa tónlistarhátíð í mörg ár og ég er himin lifandi að sá draumur sé loksins að rætast. Daisy Chain Fields hátíðin er skipuð tónlistarkonum og hundrað prósent af ágóðanum rennur til góðgerðarsamtaka sem efla og hjálpa konum og stelpum. Þessi listi tónlistarkvenna er algjörlega truflaður og stútfullur af hetjunum mínum og vinkonum. Ég trúi einlægt á það að gleði, samfélag og tónlist geti keyrt áfram þýðingarmikla breytingu og ég vona að þessi hátíð geri það. Ég get alls ekki beðið eftir því að öskra, dansa og syngja með ykkur 29. ágúst.“ View this post on Instagram A post shared by Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) Hér má sjá lista yfir þær tónlistarkonur sem koma fram: Bikini Kill, Chappell Roan, Die Spitz, Doechii, Eli, Garbage, Katseye, Mitski, Not for Radio, Olivia Rodrigo, Quiet Light, Rachel Chinouriri, Santigold, The Breeders, Karen O, Sarah McLachlan, Stevie Nicks. Tónlist Bandaríkin Hollywood Mest lesið Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Lífið Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Lífið „Hér er ég tólf árum seinna, enn að hugsa um þetta“ Tíska og hönnun Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram Lífið Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Lífið Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Lífið Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Lífið samstarf Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Lífið „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Lífið Fleiri fréttir Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Sjá meira