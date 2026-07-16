Tíu óútgefin lög sem tónlistarmaðurinn David Bowie samdi og tók upp snemma á ferli sínum verða gefin út í september þessa árs. Þegar þau voru tekin upp gekk hann undir listamannanafninu Davie Jones en breytti því skömmu seinna til að forðast að vera ruglað saman við söngavarann Davy Jones úr hljómsveitinni The Monkees.
Breska ríkisútvarpið (BBC) greindi frá því að útgáfufyrirtæki söngvarans hafi lýst „David Bowie: The Shel Talmy Recordings“ sem „heildstæðasta safni laga sem hinn ungi David Bowie tók upp“ með þáverandi upptökustjóra sínum, Shel Talmy.
Í lögunum mun meðal annars heyrast í gítarleikaranum Jimmy Page, sem síðar stofnaði rokkhljómsveitina Led Zeppelin, og píanóleikaranum Nicky Hopkins, sem vann jafnframt með Bítlunum, The Who og The Rolling Stones.
Önnur áður óútgefin lög sem koma út eru Cupid, Leave Her to Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Today, I Live in Dreams og I Do Believe I Love You. Lagasafnið verður gert öllum aðgengilegt þann 18. september þessa árs er fram kemur í grein BBC.
Upptökustjórinn Sheldon Talmy, sem lést árið 2024, er best þekktur fyrir smellina You Really Got Me með The Kinks og My Generation með The Who en hann og Bowie hittust fyrst þegar þeir voru tíðir gestir á Denmark Street í London, sem var miðstöð breska tónlistariðnaðarins á þeim tíma.
David Bowie lést í janúar árið 2016 eftir baráttu við krabbamein en hann var 69 ára að aldri þegar hann féll frá. Er hann talinn einn áhrifamesti tónlistarmaður allra tíma en ferill hans spannaði rúmlega 40 ár. Bowie skaust upp á stjörnuhimininn árið 1972 með plötu sinni The Rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.Bowie kom til Íslands árið 1996 og lék á Listahátíð í Reykjavík fyrir fullri Laugardalshöll. Meðal þekktustu laga kappans eru lögin Let‘s Dance sem kom út árið 1983 og er það jafnframt eina lag kappans sem náði á topp bandaríska vinsældalistans.
Önnur lög eru Space Oddity, Heroes, Changes, Under Pressure, China Girl, Modern Love, Rebel Rebel, All the Young Dudes, Panic in Detroit, Fashion, Life on Mars og Suffragette Ciy. Bowie átti gaf hann út plötuna Blackstar einungis örfáum dögum fyrir andlát sitt en hann lét eftir sig tvö börn.
Hér fyrir neðan má hlusta á lagið I Want Your Love en það var sett á streymisveitur í gær, miðvikudaginn 15. júlí.
Rokkarinn David Bowie fór fögrum orðum um Ísland þegar hann hélt tónleika hér á landi árið 1996. Hann fór einungis fram á svört handklæði og þrektæki.
Sérstök sýning til heiðurs tónlistarmanninum og tískumógúlnum David Bowie var opnuð í Victoríu og Alberts safninu í London í vikunni.
Söngvarinn David Bowie er látinn eftir baráttu við krabbamein. Hann var 69 ára að aldri. Þetta staðfestir talsmaður hans í samtali við fjölmiðilinn The Hollywood Reporter.