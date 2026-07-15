Haaland hunsaði Holland

Hollywood-stjarnan Tom Holland játaði að það væri auðmýkjandi reynsla að fótboltastjarnan Erling Haaland skyldi hunsa skilaboð hans. Holland sá Haaland á formúlunni í júní og bauð Norðmanninum út að borða en fékk ekkert svar. Haaland viðurkenndi að hafa hunsað skilaboðin því hann vissi ekkert hver Holland væri.
Haaland var til viðtals í norska sjónvarpsþættinum A Laget síðasta haust og var þar spurður út í kvöldverðarboð sem hann fékk frá Marvel-stjörnu. Haaland kannaðist ekki við hvern var átt áður en það heyrðist kallað úr salnum: „Tom Holland, Köngulóarmaðurinn.“
Haaland kveikti þá loks á perunni og sagði: „Já auðvitað, þetta er dálítið vandræðalegt, satt að segja. Við vorum í Mónakó á Formúlu 1 þegar ég fékk skilaboð.“
„Ég horfi ekki mikið á kvikmyndir svo ég þekki ekkert fólk. Það var einn sem spurði mig hvort ég vildi fara út að borða með honum en ég hafði aldrei séð hann, svo ég sleppti því að svara honum. Ég vildi ekki svara einhverjum ókunnugum,“ sagði hann.
Haaland virtist þó dálítið skömmustulegur yfir því að hafa hunsað kauða.
„Ég hugsa að ég þurfi að senda honum skilaboð núna. Ég gleymdi þessu alveg.“
Holland var svo til viðtals hjá Jimmy Fallon í The Tonight Show á mánudaginn til að auglýsa Spider-Man: Brand New Day, nýjustu myndina um Köngulóarmanninn, sem kemur út í lok mánaðar. Fallon hafði frétt af kvöldverðarboðinu og spurði Holland hvort það væri eitthvað til í því að hann hefði sent Haaland skilaboð.
„Já og ég skal segja þér það, þetta er akkúrat svona auðmýkjandi upplifun sem er mikilvæg fyrir leikara,“ sagði Holland.
„Ég var að horfa á Lewis [Hamilton] keppa og sá hann,“ sagði Holland um Haaland sem var þá staddur í stúku rétt hjá leikaranum.
„Ég hugsaði: „Ég sendi honum skilaboð og býð honum út að borða.“ En það kom ekkert svar, ekki einu sinni afsökun: „Ég er upptekinn í kvöld“ eða „Ég er að spila fótbolta.“ Ekkert,“ sagði Holland.
Holland viðurkenndi að hann hefði ekki búist við því að þurfa að ræða þetta mál í sjónvarpi. Fallon spurði leikarann þá hvort hann væri enn spenntur fyrir því að borða kvöldverð með fótboltakappanum.
„Ég efast um að hann vilji fara út að borða með mér eftir síðustu helgi,“ sagði Holland og vísaði þar til taps Norðmanna gegn Englendingum í átta liða úrslitum Heimsmeistaramótsins í Norður-Ameríku. Hann hrósaði svo frammistöðu þess norska gegn Englendingum.
„Ég meina, hann er algjör goðsögn,“ sagði Holland um Haaland.
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