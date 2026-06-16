Tónlist

Bonnie Tyler vöknuð úr dái

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Bonnie Tyler er vöknuð úr dái eftir bráðaaðgerð vegna garnarofs.
Bonnie Tyler er vöknuð úr dái eftir bráðaaðgerð vegna garnarofs.

Velska söngkonan Bonnie Tyler er vöknuð úr dái en er enn stödd á gjörgæslu í Portúgal. Tyler var flutt með hraði á sjúkrahús í Faro í byrjun maí vegna garnarofs og var henni haldið í dái til að stuðla að bata hennar.

Talsmaður Tyler greinir frá því að hún sé vöknuð úr dáinu en eigi enn langt í land með að ná sér að fullu. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Hin 75 ára Tyler á hús í Portúgal og var stödd þar þegar þurfti að drífa hana á spítala vegna garnarofs og framkvæma á henni bráðaaðgerð. 

Talsmaður söngkonunnar segir ástand Tyler fara batnandi og læknar séu „öruggir“ með að hún muni jafna sig þó bati hennar sé „hægur“.

Tyler hefur þurft að aflýsa og fresta fjölda tónleika á sumartónleikaferðalagi sínu en vonast eftir því að geta haldið tónleika í haust.

„Læknarnir hennar eru fullvissir um að hún muni eiga góðan bata en það muni taka sinn tíma,“ sagði talsmaðurinn í tilkynningu.

Talsmaður Tyler baðst afsökunar á raski á tónleikum söngkonunnar og þakkaði aðdáendum sömuleiðis fyrir allan stuðninginn og kveðjurnar sem henni hafa borist.

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