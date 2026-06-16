Bonnie Tyler vöknuð úr dái Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. júní 2026 11:05 Bonnie Tyler er vöknuð úr dái eftir bráðaaðgerð vegna garnarofs. Velska söngkonan Bonnie Tyler er vöknuð úr dái en er enn stödd á gjörgæslu í Portúgal. Tyler var flutt með hraði á sjúkrahús í Faro í byrjun maí vegna garnarofs og var henni haldið í dái til að stuðla að bata hennar. Talsmaður Tyler greinir frá því að hún sé vöknuð úr dáinu en eigi enn langt í land með að ná sér að fullu. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Hin 75 ára Tyler á hús í Portúgal og var stödd þar þegar þurfti að drífa hana á spítala vegna garnarofs og framkvæma á henni bráðaaðgerð. Talsmaður söngkonunnar segir ástand Tyler fara batnandi og læknar séu „öruggir“ með að hún muni jafna sig þó bati hennar sé „hægur“. Tyler hefur þurft að aflýsa og fresta fjölda tónleika á sumartónleikaferðalagi sínu en vonast eftir því að geta haldið tónleika í haust. „Læknarnir hennar eru fullvissir um að hún muni eiga góðan bata en það muni taka sinn tíma,“ sagði talsmaðurinn í tilkynningu. Talsmaður Tyler baðst afsökunar á raski á tónleikum söngkonunnar og þakkaði aðdáendum sömuleiðis fyrir allan stuðninginn og kveðjurnar sem henni hafa borist. Portúgal Heilbrigðismál Tónlist Mest lesið „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Lífið Tuttugu gellur á einu kvöldi Lífið Heitustu tískutrendin í sumar Tíska og hönnun Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Lífið Dorrit á trampólíni Lífið Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Bíó og sjónvarp Bonnie Tyler vöknuð úr dái Tónlist Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Lífið Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Lífið Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Lífið Fleiri fréttir Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Sjá meira