Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson

Stuðsveitin Retro Stefson kom, sá og sigraði á tónleikum í tívolíinu í Kaupmannahöfn á 17. júní. Fjöldi Íslendinga í Danmörku stigu trylltan dans ásamt fjölbreyttum hópi aðdáenda og Succession leikarinn Jeremy Strong lét sig ekki vanta.
Íslendingar í Kaupmannahöfn og nágrenni hafa haft það fyrir sið að halda upp á þjóðhátíðardaginn saman í Tívolí og á því varð engin breyting í ár. Veður var gott og íslenskir fánar á hverjum staur.
„Dagskráin hófst snemma og náði hámarki á tónleikum Retro Stefson um kvöldið. Það myndaðist frábær stemming frá fyrsta lagi og dönsuðu Tívolígestir með allan tímann. Tónleikarnir stóðu í klukkutíma og enduðu á því að Haraldur Ari hoppaði út í mannfjöldann og fékk gesti með í allsherjar salsa-rave partý.
Sást meðal annars til leikarans geðþekka Jermey Strong sem lét sig að sjálfsögðu ekki vanta enda ekki á hverjum degi sem Retro Stefson spilar í Tívolí,“ segir í fréttatilkynningu. Hljómsveitin skaust upphaflega upp á stjörnuhimininn hérlendis fyrir tæpum tveimur áratugum síðar og eiga smelli á borð við lögin Glow, Qween, Kimba og Julia.
Hljómsveitina skipa bræðurnir Unnsteinn Manúel og Logi Pedro Stefánssynir, Haraldur Ari Stefánsson, Þórður Jörundsson, Þorbjörg Roach Gunnarsdóttir, Jon Ingvi Seljeseth og Gylfi Sigurðsson. Tónlistarmaðurinn Sveinbjörn Thorarensen, betur þekktur sem Hermigervill, spilar sömuleiðis mikið með þeim.
Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu í Kaupmannahöfn: