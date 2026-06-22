Tónlist

Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Haraldur Ari og Unnsteinn Manúel trylltu lýðinn á 17. júní í Tívolíinu í Kaupmannahöfn með ástsælu stuðsveitinni Retro Stefson.
Haraldur Ari og Unnsteinn Manúel trylltu lýðinn á 17. júní í Tívolíinu í Kaupmannahöfn með ástsælu stuðsveitinni Retro Stefson. Eyþór Ingi Einarsson

Stuðsveitin Retro Stefson kom, sá og sigraði á tónleikum í tívolíinu í Kaupmannahöfn á 17. júní. Fjöldi Íslendinga í Danmörku stigu trylltan dans ásamt fjölbreyttum hópi aðdáenda og Succession leikarinn Jeremy Strong lét sig ekki vanta. 

Íslendingar í Kaupmannahöfn og nágrenni hafa haft það fyrir sið að halda upp á þjóðhátíðardaginn saman í Tívolí og á því varð engin breyting í ár. Veður var gott og íslenskir fánar á hverjum staur.

„Dagskráin hófst snemma og náði hámarki á tónleikum Retro Stefson um kvöldið. Það myndaðist frábær stemming frá fyrsta lagi og dönsuðu Tívolígestir með allan tímann. Tónleikarnir stóðu í klukkutíma og enduðu á því að Haraldur Ari hoppaði út í mannfjöldann og fékk gesti með í allsherjar salsa-rave partý. 

Sást meðal annars til leikarans geðþekka Jermey Strong sem lét sig að sjálfsögðu ekki vanta enda ekki á hverjum degi sem Retro Stefson spilar í Tívolí,“ segir í fréttatilkynningu. Hljómsveitin skaust upphaflega upp á stjörnuhimininn hérlendis fyrir tæpum tveimur áratugum síðar og eiga smelli á borð við lögin Glow, Qween, Kimba og Julia. 

Hljómsveitina skipa bræðurnir Unnsteinn Manúel og Logi Pedro Stefánssynir, Haraldur Ari Stefánsson, Þórður Jörundsson, Þorbjörg Roach Gunnarsdóttir, Jon Ingvi Seljeseth og Gylfi Sigurðsson. Tónlistarmaðurinn Sveinbjörn Thorarensen, betur þekktur sem Hermigervill, spilar sömuleiðis mikið með þeim. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu í Kaupmannahöfn: 

Unnsteinn Manúel í stuði.Eyþór Ingi Einarsson
Gylfi Sigurðsson trommari í fíling.Eyþór Ingi Einarsson
Logi Pedro flottur.Eyþór Ingi Einarsson
Unnsteinn í zone-inu.Eyþór Ingi Einarsson
Haraldur og Unnsteinn og íslenski fáninn á skjánum.Eyþór Ingi Einarsson
Logi í gír.Eyþór Ingi Einarsson
Unnsteinn syngur af lífs og sálarkröftum.Eyþór Ingi Einarsson
Haraldur Ari er þekktur fyrir líflega sviðsframkomu en hann er sömuleiðis leikari í Borgarleikhúsinu.Eyþór Ingi Einarsson
Háu nóturnar!Eyþór Ingi Einarsson
Þorbjörg og Haraldur tóku góð spor.Eyþór Ingi Einarsson
Haraldur tók lagið með sveitinni.Eyþór Ingi Einarsson
Gylfi, Haraldur og Logi.Eyþór Ingi Einarsson
Hermigervill eða Sveinbjörn Thorarensen var að sjálfsögðu með og Logi brosti út að eyrum. Eyþór Ingi Einarsson
Unnsteinn umkringdur íslenska og danska fánanum.Eyþór Ingi Einarsson
Logi með sólgleraugun í blíðviðrinu.Eyþór Ingi Einarsson
Stuð!Eyþór Ingi Einarsson
Logi rokkaði Hygge derhúfu með danska fánanum.Eyþór Ingi Einarsson
Fjöldi fólks mætti í Tivoli.Eyþór Ingi Einarsson
Haraldur Ari leikur listir sínar á hristuna.Eyþór Ingi Einarsson
Logi Pedro.Eyþór Ingi Einarsson
Hljómsveitin er þekkt fyrir mikið stuð.Eyþór Ingi Einarsson
Sveinbjörn í stuði.Eyþór Ingi Einarsson
Jon og Sveinbjörn.Eyþór Ingi Einarsson
Þórður og Þorbjörg í gír.Eyþór Ingi Einarsson
Tónlist Íslendingar erlendis 17. júní Danmörk


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