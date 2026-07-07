Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi

„Til að gera langa sögu stutta þá er ég með athyglisbrest á hæsta stigi. Fyrsta útgáfan datt óvart út af streymisveitum og ég veit ekki einu sinni hvenær það var,“ segir tónlistarkonan Elísabet Eyþórsdóttir, betur þekkt sem Beta. Hún var að senda frá sér lagið „Do It On My own“, í annað sinn, nú sjö árum seinna.
Beta vakti mikla athygli með hljómsveitinni Systrum og fór út til Ítalíu fyrir Íslands hönd í Eurovision árið 2022. Hún hefur sömuleiðis verið að gefa út undir eigin nafni og fagnar því að geta loksins aftur gefið út lagið.
„Lagið á sér sannarlega sérstaka sögu, þetta var fyrsta sóló lagið mitt og kom út árið 2019. Nú sjö árum seinna kemur það aftur út, betra seint en aldrei,“ segir Beta kímin.
Nýja útgáfan, sem má hlusta á hér, er einstök blanda af upptökum frá árunum 2019 og nýrri vinnu frá 2026.
„Stór hópur tónlistarmanna lagði hönd á plóg við gerð lagsins. Elín systir er með-textahöfundur, Ari Bragi Kárason leikur á trompet, Eyþór Gunnarsson faðir minn á hljómborð, Andri Ólafsson sér um bassa og slagverk, Hróðmar Sigurðsson spilar á gítar og Magnús Trygvasen Eliassen situr við trommurnar.
Hljóðritun og mixun lagsins var í höndum Ásmundar Jóhannssonar og Sigurdór Guðmundsson sá um masteringu, þvílík forréttindi að fá að vinna með þessu fólki og ég er full þakklætis,“ segir Beta og brosir.
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Heiti lagsins vísar til sjálfstæðis og fylgdi Beta þeim boðskap alla leið í nýja ferlinu.
„Ég tók allan sönginn upp sjálf heima hjá mér sem er alvöru „Ég ætla að gera þetta sjálf“ stæll.“