Tónlist

Bein út­sending frá Berg­máli á Þing­völlum

Agnar Már Másson skrifar
Kaleo stígur á svið í kvöld.
Kaleo stígur á svið í kvöld.

Bergmál á Þingvöllum nær alla leið heim í stofu þar sem tónlistarhátíðinni verður útvarpað á Bylgjunni í dag. Hlusta má á útsendinguna í spilaranum hér að neðan.

Mikil eftirvænting hefur verið fyrir tónleikahátíðinni Bergmáli á Þingvöllum en þar stíga margir af stærstu tónlistarmönnum landsins á svið í dag.

Útsendingin á Bylgjunni hefst klukkan 14.30. Tónleikarnir standa yfir til miðnættis.

Dagskráin frá sviðinu Dynbergi er eftirfarandi:

  • 14:00- 14:20 - Opnunarathõfn 
  • 14:30 - 15:00 - Kaleo acoustic 
  • 15:10 - 15:40 - Stuðmenn 
  • 16:00 - 16:30 - GDRN 
  • 16:45 - 17:15 - Mugison 
  • 17:30 - 18:15 - Helgi Björns 
  • 18:30 - 19:15 - Hjálmar 
  • 19:30 - 20:30 - Emiliana Torrini 
  • 21:00 - 22:30 - Kaleo 
  • 22:40 - 23:15 - KK 
  • 23:30 24:00 - Júníus Meyvant
Bylgjan Þingvellir Kaleo


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