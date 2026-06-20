Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Agnar Már Másson skrifar 20. júní 2026 14:16 Kaleo stígur á svið í kvöld. Bergmál á Þingvöllum nær alla leið heim í stofu þar sem tónlistarhátíðinni verður útvarpað á Bylgjunni í dag. Hlusta má á útsendinguna í spilaranum hér að neðan. Mikil eftirvænting hefur verið fyrir tónleikahátíðinni Bergmáli á Þingvöllum en þar stíga margir af stærstu tónlistarmönnum landsins á svið í dag. Útsendingin á Bylgjunni hefst klukkan 14.30. Tónleikarnir standa yfir til miðnættis. Dagskráin frá sviðinu Dynbergi er eftirfarandi: 14:00- 14:20 - Opnunarathõfn 14:30 - 15:00 - Kaleo acoustic 15:10 - 15:40 - Stuðmenn 16:00 - 16:30 - GDRN 16:45 - 17:15 - Mugison 17:30 - 18:15 - Helgi Björns 18:30 - 19:15 - Hjálmar 19:30 - 20:30 - Emiliana Torrini 21:00 - 22:30 - Kaleo 22:40 - 23:15 - KK 23:30 24:00 - Júníus Meyvant Bylgjan Þingvellir Kaleo Mest lesið Dóttir Obama í íslenskri hönnun Tíska og hönnun Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Lífið Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tónlist Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Lífið James Burrows látinn Bíó og sjónvarp Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Lífið Gull og gimsteinar leynast víða Lífið „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Lífið Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum Lífið Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið Fleiri fréttir Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll Sjá meira