„Ég er óendanlega þakklátur,“ segir rithöfundurinn Ragnar Jónasson sem verður fimmtugur næsta mánudag og tók forskot á afmælissæluna með glæsilegri veislu í Hvammsvík á föstudag. Tímamótin fara vel í Ragnar sem elskar veisluhöld og hefur nánast verið í starfi viðburðastjóra við undirbúninginn. Hann ætlar svo að fagna deginum sjálfum í ensku sveitinni með annarri veislu.
„Ég er örugglega búinn að vera að hugsa þetta í þrjú ár þegar ég sá að þetta væri að nálgast. Fyrir um það bil tveimur árum var ég svo búinn að ákveða þetta nokkurn veginn, ég vildi hafa afmæli á Íslandi fyrir vini hér og afmæli í Bretlandi fyrir vini mína þar,“ segir Ragnar en hann hefur eytt miklum tíma í Bretlandi og auðvitað gefið út fjölda bóka þar.
Hvammsvík varð fyrir valinu hér á Íslandi og segir Ragnar svæðið algjöran draumastað.
„Það eru ekki mikið af viðburðum þar en þau voru virkilega indæl að hjálpa mér að láta þetta verða að veru leika. Síðan, eins og kom nú fram í ræðunum, þá var Víkingur Heiðar búinn að lofa mér fyrir löngu síðan að hann myndi gera undantekningu og spila í fimmtugsafmæli mínu.
Hann spilar aldrei í samkomum og er aðallega bara í tónleikahöllum en var til í að gera þessa undantekningu. Hvorugur okkar gleymdi þessu loforði og svo vildi til að í Hvammsvík var flygill og þá var ekki aftur snúið. Annars hefði ég nú örugglega bara komið með flygil á staðinn.“
Þegar þeir félagar fóru að skoða aðstæður kom upp einstök hugmynd frá Skúla Mogensen, sem er eigandi Hvammsvíkur.
„Hann stingur upp á því að við færum flygilinn út í hofið sem er á svæðinu. Mér fannst það ekki verri hugmynd.“
Víkingur tók vel valin lög fyrir gesti sem endaði með afmælissöngnum og segir Ragnar þetta hafa verið algjörlega ógleymanlega stund.
„Það var mjög gaman að geta boðið vinum mínum upp á þetta. Smá once in a lifetime tónleikar, utandyra á Íslandi og þurrt allan tímann. Þetta var alveg dásamlegt og hann tók meðal annars tvö af mínum uppáhalds lögum.
Þetta heppnaðist dásamlega að mínu viti. Ég er óendanlega ánægður og þakklátur hve margir komu. Þetta voru um 150 manns, allt frá vinum sem ég hef þekkt frá því ég var sex ára yfir í fólk sem ég hef kynnst á undanförnum árum. Þetta var því breiður hópur af mjög góðum vinum úr alls konar áttum sem var þarna saman kominn.“
Hann segir að kvöldið hafi flogið hjá en eftir tónleikana fóru gestir inn í glæsilegan sal, gæddu sér á dýrindis veitingum og kokteilum og fjöldi vina steig á svið með góðar ræður.
Minn gamli vinur Stefán Einar stýrði veislunni af mikilli færni og við dönsuðum svo inn í nóttina í sveitinni.
Jakob Frímann Magnússon var meðal gesta sem hélt ræðu og gaf Ragnari skemmtilega gjöf sem er saga að segja frá.
„Jakob hélt stórtónleika með Kaleo og skipulag hófst fyrir löngu. Hann boðaði mig á fund síðasta vetur þar sem hann vildi fá mig aðeins með í skipulagið. Ég tók því mjög vel eins og flestu en það eru alls konar óvæntir hlutir sem gerast þegar maður er jákvæður á lífið. Við vildum búa til skilaboð til umheimsins.
Þetta voru tónleikar á heilögum stað og þá átti vel við að einhver falleg skilaboð fylgdu. Hann valdi orðið mildi á íslensku og ég kom með setninguna Be love á ensku, eða vertu ást. Það var frábært að kynna þetta á sviðinu og tala fyrir framan tuttugu þúsund manns, sem er auðvitað lang stærsti hópur sem ég hef talað við,“ segir Ragnar brosandi og bætir við:
„Jakob var svo næs að halda ræðu í afmælinu, söng afmælissönginn og gaf mér svo verk með þessum orðum Be love í afmælisgjöf.“
Í miðju afmæli umbreyttist teitið svo í smá útgáfuhóf.
„Ég ætla að gefa út bók sem heitir Kistan og er smásagnasafn í tilefni af afmælinu sem kemur út á afmælisdaginn minn en það er í fyrsta sinn sem ég gef út að sumri til. Þetta eru smásögur sem ég hef verið að skrifa síðustu fimmtán árin og sumar hafa aldrei verið gefnar út á Íslandi. Ég gaf dætrum mínum fyrsta eintakið og svo fóru allir gestir út með eintak.“
Ragnar er mikið afmælisbarn og reynir að halda upp á það á ári hverju en þó ekki með eins miklum stæl og í ár.
„Afmælisdagurinn eftir tæpa viku verður í Soho Farmhouse og það átti upphaflega að vera aðal partýið en svo endaði Hvammsvík á að verða töluvert stærra. Mér líður smá eins og ég sé búinn að vera að reka viðburðarþjónustu undanfarið, það er svo mikið púsluspil að koma þessu í kring með marga gestalista, viðburði og ákvarðanir en mér finnst virkilega skemmtilegt að geta fagnað með vinum.
Svo hefði ég ekki getað látið tvær veislur verða að veruleika nema með frábærri aðstoð minna nánustu síðustu mánuðina.“
Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: