„Okkur fannst mikilvægast að brúðkaupið væri í okkar anda og að gestum liði eins og þau væru hluti af veislunni. Þegar fólk var komið upp á borð að dansa áður en eftirrétturinn var borinn fram vissum við að markmiðinu hafði verið náð,“ segja hjónin Lára Hrafnsdóttir og Ásbjörn Daníel Ásbjörnsson sem giftu sig með miklum stæl fyrr í sumar.
Lára starfar sem forstöðumaður markaðsmála og þjónustuupplifunar hjá Sjóvá og Ásbjörn Daníel Ásbjörnsson er aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Fiskkaup. Þau hafa verið saman í átta ár og eiga tvö börn. Blaðamaður ræddi við þau um stóra daginn en þau giftu sig upphaflega við litla athöfn fyrir tveimur árum og voru harðákveðin í að halda stórt teiti síðar.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Þetta er í raun ekki mjög hefðbundin eða rómantísk trúlofunarsaga. Við vorum að spjalla eitt kvöldið þegar við áttum von á okkar öðru barni og sammæltumst um það að við vildum gifta okkur. Skömmu síðar fórum við til sýslumanns, giftum okkur þar og héldum lítið kaffiboð fyrir okkar nánustu. Það var 20. júní 2024.
Dagurinn reyndist mun hátíðlegri og fallegri en við höfðum gert ráð fyrir. Við vissum samt að okkur langaði líka að halda stóra brúðkaupsveislu síðar. Þegar við áttuðum okkur á því að 20. júní væri laugardagur árið 2026 fannst okkur það tilvalið. Á vissan hátt vorum við því að halda upp á tveggja ára brúðkaupsafmæli í sjálfri brúðkaupsveislunni.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Við byrjuðum að skipuleggja um það bil fyrir ári síðan. Eitt af því fyrsta sem ég gerði var að fara til London með svilkonu minni, mágkonu og tengdamömmu að máta brúðarkjóla. Svilkona mín var líka að fara að gifta sig og það var sérstaklega skemmtilegt að við skyldum báðar finna kjólinn í sömu ferðinni.
Í skipulagningunni nutum við mikillar aðstoðar frá stelpunum hjá Stikkfrí. Þær voru ómetanlegar í gegnum allt ferlið, hjálpuðu okkur að halda utan um öll smáatriðin og gerðu það að verkum að við gátum notið undirbúningsins og veislunnar mun betur.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Dagurinn fór fram úr öllum okkar væntingum. Veðurspáin hafði verið ansi tvísýn vikuna á undan en þegar dagurinn rann upp var sól og blíða frá morgni til kvölds.
Ég byrjaði daginn í Makeup Studio Hörpu Kára með mínum nánustu á meðan brúðguminn gerði sig og börnin til heima ásamt sínu fólki. Það gaf okkur báðum rólega og notalega byrjun áður en formleg dagskrá hófst.
Athöfnin var í Fríkirkjunni í Reykjavík þar sem séra Hjörtur Magni Jóhannsson gaf okkur saman. Lúðrasveit lék bæði í athöfninni og tók á móti okkur fyrir utan kirkjuna. Þaðan gengum við ásamt gestunum yfir að Vinnustofu Kjarvals þar sem boðið var upp á fordrykk á meðan við fórum í myndatöku.
Leifur og teymið hans buðu upp á dásamlegan mat og veislustjórarnir komu stuðinu heldur betur í gang. Tónlistaratriðin voru frábær og það var í raun bara geggjuð stemning frá upphafi til enda. Við hefðum ekki getað óskað okkur betri dags.
Hvar hélduð þið brúðkaup? Var erfitt að ákveða staðsetningu?
Athöfnin var í Fríkirkjunni í Reykjavík og veislan á La Primavera, sem er uppáhalds veitingastaður okkar beggja á Íslandi. Eftir að hafa ákveðið að halda brúðkaupið hér heima var valið í raun frekar einfalt fyrir okkur.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Já, langoftast. Auðvitað voru nokkur atriði sem við ræddum aðeins fram og til baka, en við vorum sammála um það sem skipti mestu máli.
Hvað fannst ykkur mikilvægast?
Okkur fannst mikilvægast að brúðkaupið væri í okkar anda og að gestum liði eins og þau væru hluti af veislunni. Þegar fólk var komið upp á borð að dansa áður en eftirrétturinn var borinn fram vissum við að markmiðinu hafði verið náð. Maturinn var líka algjörlega frábær, enda við engu öðru að búast.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Héðan og þaðan. Maður safnar alltaf hugmyndum úr brúðkaupum og veislum sem maður hefur sjálfur farið í. Ég eyddi líka ófáum klukkutímum á Pinterest og TikTok að safna innblæstri, en grunnhugmyndin var alltaf skýr: íslenskt sumarkvöld með áhrifum frá Norður-Ítalíu.
Elín Edda Þorsteinsdóttir, grafískur hönnuður, hjálpaði okkur svo að útfæra þá hugmynd í boðskortum, matseðlum og öðrum skreytingum. Það skipti okkur miklu máli að það væri fallegt samræmi í öllu og hún náði því fullkomlega.
Hvað stendur upp úr?
Gangan frá Fríkirkjunni að Vinnustofu Kjarvals með lúðrasveitina í fararbroddi stendur sérstaklega upp úr. Að ganga í gegnum miðbæinn í sólskininu, með fjölskyldu og fólkið okkar allt í kringum okkur, var ótrúlega sérstakt augnablik. Það setti tóninn fyrir restina af deginum.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Vinir okkar, Andri Steinn Hilmarsson og Júlíana Sara Gunnarsdóttir, sáu um veislustjórnun og gerðu það alveg ótrúlega vel. Þau lögðu rosalega mikinn metnað í þetta og það sást alveg.
Hipsumhaps söng nokkur vel valin lög í kirkjunni og Tríóið fjarkar spiluðu yfir fordrykknum á meðan gestir nutu sólarinnar við höfnina á bak við Marshall.
Eftir desert kom Inspector Spacetime dansgólfinu í gang. Birnir tók svo við og þá sprakk stemningin alveg. DJ Hermigervill og Ívar héldu svo áfram og það var dansað alveg fram að lokun.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Dagurinn sjálfur fór nánast nákvæmlega eins og við höfðum vonast til. Það sem kom okkur helst á óvart var hins vegar hversu mikil vinna felst í því að skipuleggja brúðkaup. Það eru ótrúlega mörg atriði sem þarf að huga að og mikil vinna að koma þessu í kring.
Hvað voru margir gestir?
Tæplega 160 gestir.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Brúðarkjóllinn fannst í London eins og áður sagði. Ég hafði skoðað ótal myndir á Pinterest og TikTok og var sannfærð um að ég vissi nákvæmlega hvernig kjól ég vildi. Svo endaði ég á að velja allt aðra týpu en ég hafði séð fyrir mér. Það virðist vera frekar algengt og ég myndi því ráðleggja öllum að mæta í mátun með opinn huga.
Ásbjörn og sonur okkar létu sérsauma jakkaföt hjá Suitup og voru í stíl hvor við annan. Dóttir okkar var svo í fallegum, einföldum kjól frá Loforði.
Varstu með fataskipti og varstu löngu búin að ákveða það?
Já, ég skipti yfir í partýkjól fyrir eftirréttinn. Ég var reyndar alls ekki búin að ákveða fyrirfram hvort eða hvenær ég myndi skipta um kjól og var meira að segja með þrjá kjóla með mér. Þegar ég sá hversu mikil stemning var komin á dansgólfið ákvað ég að fara í þann sem auðveldast var að dansa í. Það reyndist mjög góð ákvörðun.
Fór mikill tími í að ákveða og undirbúa hár og förðun og hvernig var ferlið?
Í raun ekki. Ég fór í prufugreiðslu hjá Huldu Soffíu á Blondie í Garðabæ og við hittum strax réttu greiðsluna. Frænka mín, Katrín Árnadóttir, sem er förðunarfræðingur, sá um förðunina. Ég treysti henni fullkomlega og við vildum hafa útlitið náttúrulegt og tímalaust. Það passaði fullkomlega við kjólinn og heildarútlitið.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Reyna að njóta dagsins eins mikið og hægt er. Það hljómar eins og klisja, en dagurinn líður ótrúlega hratt og svo margt að taka inn. Góður ljósmyndari er líka hverrar krónu virði. Saga Sig tók myndir hjá okkur og var algjörlega frábær.
Við fengum auk þess Elísabetu Mettu hjá Memoria Content til að taka upp myndbönd frá deginum og það er ótrúlega dýrmætt að eiga þær minningar líka. Myndirnar fanga augnablikin en myndböndin ná svo vel utan um stemninguna, hljóðin og litlu augnablikin.
Ætlið þið í brúðkaupsferð?
Ekki strax. Við erum að vísu núna í Portúgal í smá fjölskyldufríi og njótum þess. Brúðkaupsferðin bíður okkar því aðeins síðar.