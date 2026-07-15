Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. júlí 2026 09:44 Tinna og Ari ætla að vera á Nesinu næstu árin. Tinna Brá Baldvinsdóttir, eigandi Hrím, og grínistinn Ari Eldjárn hafa keypt sér 209 fermetra einbýlishús að Melabraut 48 á Seltjarnarnesi. Ásett verð á eignina var 169,9 milljónir en parið fékk hana á 165 milljónir. Smartland greindi fyrst frá kaupunum. Um er að ræða einbýlishús á einni hæð, sem var byggt árið 1980, með fjórum svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum, tvöföldum bílskúr og skjólsælum garði með verönd. Húsið er á góðum stað því stutt er í leik- og grunnskóla, sundlaugina og líkamsrækt, verslanir og útivistarsvæði. Tinna og Ari hafa verið saman síðan 2023, eru ástfangin upp fyrir haus og ferðuðust nýverið saman til Ítalíu þar sem þau fögnuðu fertugsafmæli Tinnu. Myndir af fasteigninni má sjá hér að neðan: Í stofunni er arinn. Húsið er rúmgott. Smekklegt eldhús. Fasteignamarkaður Tímamót Ástin og lífið Mest lesið Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Lífið Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Lífið Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Lífið David kemur áhugalausri Victoriu til varnar Lífið Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Lífið Ljóðrænt hótel á Akureyri Lífið „Drullið ykkur í burtu“ Lífið Selja herrasetur í Þingholtunum Lífið Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Lífið Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Lífið Fleiri fréttir Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Loksins sást til hjónanna Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Krummafótur um helgina Adda og Alfreð eignuðust dreng Sjá meira