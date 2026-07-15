Lífið

Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tinna og Ari ætla að vera á Nesinu næstu árin.
Tinna og Ari ætla að vera á Nesinu næstu árin.

Tinna Brá Baldvinsdóttir, eigandi Hrím, og grínistinn Ari Eldjárn hafa keypt sér 209 fermetra einbýlishús að Melabraut 48 á Seltjarnarnesi. Ásett verð á eignina var 169,9 milljónir en parið fékk hana á 165 milljónir.

Smartland greindi fyrst frá kaupunum.

Um er að ræða einbýlishús á einni hæð, sem var byggt árið 1980, með fjórum svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum, tvöföldum bílskúr og skjólsælum garði með verönd. Húsið er á góðum stað því stutt er í leik- og grunnskóla, sundlaugina og líkamsrækt, verslanir og útivistarsvæði.

Tinna og Ari hafa verið saman síðan 2023, eru ástfangin upp fyrir haus og ferðuðust nýverið saman til Ítalíu þar sem þau fögnuðu fertugsafmæli Tinnu.

Myndir af fasteigninni má sjá hér að neðan:

Í stofunni er arinn.

Húsið er rúmgott.

Smekklegt eldhús.

Fasteignamarkaður Tímamót Ástin og lífið


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