Teiknimyndir Disney frá tíunda áratug síðustu aldar eru meðal þeirra vinsælustu sem fyrirtækið hefur framleitt. Á tímabilinu komu út margar vinsælar teiknimyndir þar sem falleg myndvinnsla, sterkar persónur og eftirminnileg tónlist sameinuðust í eitt.
Sögurnar byggðust oft á ævintýrum, þjóðsögum eða sögulegum þemum og höfðu bæði skemmtanagildi og einhvern siðferðilegan boðskap. Meðal þekktustu Disney-mynda frá þessum áratug eru Konungur ljónanna, Fríða og dýrið, Aladdin og Mulan og eru enn í dag taldar klassískar fjölskyldumyndir.
En hvað veistu um teiknimyndir Disney frá tíunda áratugnum?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á miðvikudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína um ákveðið mál og geta skorað á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn í baráttu um montréttinn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
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