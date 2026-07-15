Tónlist

„Undir­staða Hörpu mun hristast undir hreinum og ó­menguðum krafti“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Fyrri tónleikarnir verða fimmtudaginn tólfta nóvember og þar flytja meðlimir plötuna Kings Of Metal í heild sinni. Seinni tónleikarnir falla heppilega, eða ekki, á föstudaginn þrettánda nóvember. Þá verður platan Fighting The World flutt frá upphafi til enda.
Fyrri tónleikarnir verða fimmtudaginn tólfta nóvember og þar flytja meðlimir plötuna Kings Of Metal í heild sinni. Seinni tónleikarnir falla heppilega, eða ekki, á föstudaginn þrettánda nóvember. Þá verður platan Fighting The World flutt frá upphafi til enda. Magic Circle Entertainment

Þungarokkshljómsveitin Manowar snýr til Íslands í annað sinn í nóvember þessa árs og heldur tvenna tónleika í Hörpu, en sveitin er sem stendur á tónleikaferðalagi um heiminn. Uppselt var á tónleika Manowar í Reykjavík síðasta sumar en meðal þeirra sem lögðu leið sína í salinn Silfurberg var Guðni Th. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu en þar er einnig haft eftir málmhausnum Þorsteini Kolbeinssyni, sem hefur síðustu ár skipulagt keppnina Wacken Metal Battle, að sveitin hafi verið yfir sig hrifin af Íslandi í síðustu heimsókn sinni.

„Til að gera langa sögu stutta þá varð sveitin hreinlega ástfangin af landi og þjóð og frá því að þeir sneru til baka eftir síðustu heimsókn höfum við verið að vinna að því að koma þeim til landsins aftur.“

Manowar hefur um áratugaskeið verið meðal áhrifamestu sveita í klassísku þungarokki og er þekkt fyrir háværa tónleika og stórbrotna sviðsframkomu.Magic Circle Entertainment

Aðdáendur hljómsveitarinnar um allan heim kalla sig „Her ódauðlegra“ (á ensku Army of Immortals) en þeir eru þónokkrir hérlendis og hinn íslenski her má eiga von á stálregni og eyðileggingu ef marka má orð Joey De Maio, bassaleikara hljómsveitarinnar.

„Þetta land er byggt á harðfylgi og þrjósku (determination and defiance). Það er einmitt þessi andi sem rennur í æðum íslensku ódauðlegu aðdáenda okkar,“ er haft eftir Joey í tilkynningunni.

„Fyrsta reynsla okkar af Reykjavík skildi alla viðstadda eftir hungraða í meira. Að snúa aftur til að flytja „Kings Of Metal“ og „Fighting The World“ í heild sinni er svar okkar við kalli þeirra. Við munum standa hlið við hlið með okkar Ódauðlegu og leysa úr læðingi stálregn og eyðingu.“

Háværasta hljómsveitin árið '84

Plöturnar tvær sem hann nefnir verða fluttar í heild sinni, hvor um sig fær sér tónleikakvöld. Tónleikagestir á fimmtudeginum munu fá að upplifa „Kings Of Metal“ í heild sinni á tónleikum. Föstudagskvöldið verður svo helgað plötunni „Fighting The World“ frá upphafi til enda. Bæði kvöldin verða jafnframt hlaðin öðrum þungarokksslögurum frá ferli sveitarinnar.

Á yfirstandandi tónleikaferðalagi hefur Manowar meðal annars tilkynnt tónleika á Ítalíu, í Slóvakíu, Ungverjalandi og Póllandi, áður en sveitin heldur áfram til fleiri landa í Evrópu.Magic Circle Entertainment

Manowar var stofnuð árið 1980 af bassaleikaranum Joey DeMaio og hefur söngvarinn Eric Adams verið í sveitinni frá upphafi, en í gegnum árin hafa meðal annars gítarleikararnir Ross the Boss, David Shankle og Karl Logan, auk trommaranna Donnie Hamzik, Scott Columbus og Anders Johansson, skipað hljómsveitina.

Í dag eru Joey DeMaio og Eric Adams einu upprunalegu meðlimirnir sem eftir eru, en með þeim leika gítarleikarinn Michael Angelo Batio og trommarinn Dave Chedrick.

Árið 1984 rataði hljómsveitin í Heimsmetabók Guinness sem útnefndi Manowar háværustu hljómsveitina fyrir tónleika sem þeir héldu sama ár. Það er því líklega eitthvað til í tilkynningunni þar sem stendur að í nóvember muni „undirstaða Hörpu hristast undir hreinum og ómenguðum krafti hins eina sanna málms.“

Miðasala á tónleikana er þegar hafin á tix.is og harpa.is. Hér fyrir neðan má sjá lifandi flutning sveitarinnar á laginu Warriors Of The World í brasilíu árið 2015.

Tónleikar á Íslandi Harpa


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