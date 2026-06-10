Tónlist

Guð­rún Ýr og Birnir í eina sæng

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Birnir og GDRN voru að gefa út tónlistarmyndband.
Birnir og GDRN voru að gefa út tónlistarmyndband. Vísir/Vilhelm/Stikla

„Ég er virkilega spennt að halda áfram að gefa út tónlist í þessum stíl,“ segir poppstjarnan Guðrún Ýr Eyfjörð, betur þekkt sem GDRN. Hún frumsýnir hér tónlistarmyndband ásamt rapparanum Birni við splunkunýtt lag sem heitir Vilt fá.

Í spilaranum hér að neðan má sjá tónlistarmyndbandið sem kemur á aðrar streymisveitur á morgun: 

Klippa: GDRN & Birnir - VILT FÁ

„Það var svo gaman að fá að vinna með Marteini og Birni að þessu lagi, þeir hafa einhverja nálgun á tónlist sem er svo inspererandi og spennandi. Marteinn og Birnir voru byrjaðir að vinna í grunninum, hljómum og orðum þegar þeir leyfðu mér að spreyta mig á laginu og úr varð þetta lag,“ segir Guðrún Ýr hress og kát, en það er alltaf nóg að gera hjá henni. 

Hún er orðin tveggja barna móðir og virðist undir stöðugum innblæstri. Sköpunargleði hennar hefur engin takmörk en hún er nú að vinna að nýrri breiðskífu.

Lagið er pródúserað og tekið upp af Marteini Hjartarsyni, betur þekktum sem Bngrboy, og mix og mastering var í höndum Starra Snæs Valdimarssonar. 

GDRN og Birnir hafa áður unnið saman að tónlist og síðast á laginu Sýna mér, sem kom út á plötu Birnis og var einnig unnið í samstarfi við Martein.

Tónlistarmyndbandið var tekið upp þann 31. maí í Studio Syrlandi og er leikstýrt af Gesti Sveinssyni, GDRN og Hákoni Erni Helgasyni. Gestur Sveinsson sá jafnframt um kvikmyndatöku, en Hákon Örn Helgason og Gestur Sveinsson unnu saman að klippingu og litgreiningu myndbandsins.

„Tónlistarmyndbandið var unnið með frábæru fólki sem var tilbúið að prófa ólíkar nálganir til að ná fram þeirri útkomu sem við vildum, sem skilaði sér svo sannarlega,“ bætir Guðrún Ýr við en myndbandið er tekið upp í svokölluðum „one shot“ stíl, þar sem engin klipping á sér stað og allt er tekið upp í einni samfelldri töku. 

Lýsingin spilar þar lykilhlutverk í heildarútliti og stemningu myndbandsins, þar sem unnið er markvisst með birtu og tilfinningar í hverri lýsingaruppsetningu fyrir sig.

„Að verkefninu kom einnig mikið fagfólk til sögu; Andri Marino Karlsson sem gaffer, Guðsteinn Grétar Jónsson sem grip og aðstoðarmaður við myndatöku, Sunna Björk Erlingsdóttir sá um förðun, Bjartey Elín Hauksdóttir var danshöfundur og Sigríður Ágústa ásamt Rubinu Singh Arnoddsdóttur sáu um búninga,“ segir Guðrún Ýr að lokum.

Tónlist


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