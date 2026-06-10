Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. júní 2026 11:31 Birnir og GDRN voru að gefa út tónlistarmyndband. Vísir/Vilhelm/Stikla „Ég er virkilega spennt að halda áfram að gefa út tónlist í þessum stíl,“ segir poppstjarnan Guðrún Ýr Eyfjörð, betur þekkt sem GDRN. Hún frumsýnir hér tónlistarmyndband ásamt rapparanum Birni við splunkunýtt lag sem heitir Vilt fá. Í spilaranum hér að neðan má sjá tónlistarmyndbandið sem kemur á aðrar streymisveitur á morgun: Klippa: GDRN & Birnir - VILT FÁ „Það var svo gaman að fá að vinna með Marteini og Birni að þessu lagi, þeir hafa einhverja nálgun á tónlist sem er svo inspererandi og spennandi. Marteinn og Birnir voru byrjaðir að vinna í grunninum, hljómum og orðum þegar þeir leyfðu mér að spreyta mig á laginu og úr varð þetta lag,“ segir Guðrún Ýr hress og kát, en það er alltaf nóg að gera hjá henni. Hún er orðin tveggja barna móðir og virðist undir stöðugum innblæstri. Sköpunargleði hennar hefur engin takmörk en hún er nú að vinna að nýrri breiðskífu. Lagið er pródúserað og tekið upp af Marteini Hjartarsyni, betur þekktum sem Bngrboy, og mix og mastering var í höndum Starra Snæs Valdimarssonar. GDRN og Birnir hafa áður unnið saman að tónlist og síðast á laginu Sýna mér, sem kom út á plötu Birnis og var einnig unnið í samstarfi við Martein. View this post on Instagram A post shared by GDRN (@eyfjord) Tónlistarmyndbandið var tekið upp þann 31. maí í Studio Syrlandi og er leikstýrt af Gesti Sveinssyni, GDRN og Hákoni Erni Helgasyni. Gestur Sveinsson sá jafnframt um kvikmyndatöku, en Hákon Örn Helgason og Gestur Sveinsson unnu saman að klippingu og litgreiningu myndbandsins. „Tónlistarmyndbandið var unnið með frábæru fólki sem var tilbúið að prófa ólíkar nálganir til að ná fram þeirri útkomu sem við vildum, sem skilaði sér svo sannarlega,“ bætir Guðrún Ýr við en myndbandið er tekið upp í svokölluðum „one shot“ stíl, þar sem engin klipping á sér stað og allt er tekið upp í einni samfelldri töku. Lýsingin spilar þar lykilhlutverk í heildarútliti og stemningu myndbandsins, þar sem unnið er markvisst með birtu og tilfinningar í hverri lýsingaruppsetningu fyrir sig. „Að verkefninu kom einnig mikið fagfólk til sögu; Andri Marino Karlsson sem gaffer, Guðsteinn Grétar Jónsson sem grip og aðstoðarmaður við myndatöku, Sunna Björk Erlingsdóttir sá um förðun, Bjartey Elín Hauksdóttir var danshöfundur og Sigríður Ágústa ásamt Rubinu Singh Arnoddsdóttur sáu um búninga,“ segir Guðrún Ýr að lokum. Tónlist Mest lesið „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Lífið Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Menning Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Tónlist Rassaumhirða karla í sókn Lífið Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Lífið samstarf Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Lífið samstarf Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Lífið Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Tónlist Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Menning Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Lífið samstarf Fleiri fréttir Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Ástarsorgin átakanleg en gjöful Sjá meira