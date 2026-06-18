Tónlist

Hips­um­haps rýfur þögnina

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Fannar Ingi hjá Hipsumhaps var að gefa út plötuna Algrím hjartans.
Fannar Ingi hjá Hipsumhaps var að gefa út plötuna Algrím hjartans. Erlendur Sveinsson

„Við erum búin að leggja mikla vinnu í þessa plötu og hlökkum til að deila henni með ykkur. Vonandi hlustið þið með opnu hjarta, segir Fannar Ingi Friðþjófsson, jafnan kenndur við hljómsveitina Hipsumhaps. Breiðskífan Algrím hjartans, nýjasta plata sveitarinnar, kom út á öllum helstu streymisveitum í gær á sjálfan þjóðhátíðardaginn 17. júní.

Frumhlustun í Gamla bíói

Útgáfunni var fagnað með glæsilegri frumhlustun fyrir fullu húsi í Gamla bíói þann 10. júní síðastliðinn.

„Á frumhlustunarkvöldinu bauð Hipsumhaps gestum upp á einstaka upplifun þar sem platan var spiluð í heild sinni á meðan Fannar Ingi deildi sögum og pælingum á bak við hvert einasta lag. Viðburðurinn var sitjandi og einkenndist af einstaklega notalegri og nákominni stemningu.

Vinna við Algrím hjartans hefur verið yfirgripsmikil og ströng, en upptökur hófust í júlí á síðasta ári og stóð lokahnykkurinn yfir frá febrúar fram í maí á þessu ári. Stór hópur afburða tónlistarfólks og tæknimanna kom að gerð plötunnar til að láta hana verða að veruleika,“ segir í fréttatilkynningu.

Sögufræg stúdíó

Upptökum og útsetningum var stýrt af Fannar Inga og Kaktusi Einarssyni, auk þess sem Kristinn Þór Óskarsson stýrði upptökum og útsetningu á öðru lagi plötunnar. Þeir spiluðu jafnframt á öll möguleg hljóðfæri.

Algrím hjartans kom út á miðnætti.Erlendur Sveinsson/Sigurður Ýmir

„Hljóðheimurinn var fangaður í sögufrægum stúdíóum; í Hljóðrita, París á Frakkastíg, Stúdíó Kisi og Sundlauginni, þar sem Sigurður Ingvar Þorvaldsson og Jóhann Rúnar Þorgeirsson sáu um hljóðtækni. Bergur Þórisson hljóðblandaði svo plötuna og Emil Thomsen sá um hljómjöfnun. 

Sjónrænn heimur plötunnar var sömuleiðis vandaður þar sem Erlendur Sveinsson skapaði myndheiminn, Sigurður Ýmir Kristjánsson hannaði grafík og Hulda Halldóra Tryggvadóttir var stílisti.“

Landslið flytjenda

Listinn yfir flytjendur á plötunni telur marga öfluga tónlistarmenn. Meðal þeirra eru gítarleikararnir Björgúlfur Jes Einarsson og Snorri Helgason, en Snorri syngur einnig bakraddir ásamt Rakel Sigurðardóttur og Védísi Hervöru Árnadóttur.

Trommuleikur var í höndum Axels Haraldssonar, Bergs Einars Dagbjartssonar og Þorvaldar Halldórssonar, og um bassann sáu þeir Guðmundur Óskar Guðmundsson, Ólafur Alexander Ólafsson og Pálmi Gunnarsson, en Pálmi ljáði plötunni sömuleiðis bakraddir. Tómas Jónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson spiluðu á hljómborð, píanó og hljóðgervla, Tumi Árnason blés í saxófóninn, og þær Eyja Ragnheiðardóttir og Rut Sigurðardóttir prýddu plötuna með fiðlu- og sellóleik.

„Við erum búin að leggja mikla vinnu í þessa plötu og hlökkum til að deila henni með ykkur. Vonandi hlustið þið með opnu hjarta,“ segir Fannar Ingi í Hipsumhaps í kveðju sinni til hlustenda.

Myndir frá hlustuninni úr Gamla bíói má sjá hér fyrir neðan frá ljósmyndaranum Ara Páli Karlssyni:

Ragnhildur Gísladóttir og Birkir Kristins í góðum gír.Ari Páll
Margt um manninn og kósí fílingur.Ari Páll
Erna Dögg Hjaltadóttir hjá Peroni-umboðinu og Ólöf Ragnarsdóttir fréttakona á RÚV.Ari Páll
Gestir hlustuðu af einlægni.Ari Páll
Ljósadýrð.Ari Páll
Gabríel Breki Kristinsson og Kolbeinn Högni Gunnarsson.Ari Páll
Fannar Ingi í fíling á sviðinu.Ari Páll
Gestir dilluðu sér.Ari Páll
Lagið Meðal mannsins.Ari Páll
Guðmundur Atli Hlynsson í góðum félagsskap.Ari Páll
Ljósin spiluðu skemmtilegt hlutverk á tónleikunum.Ari Páll
Magnús Jóhann Ragnarsson píanósnillingur, Ólafur Alexander bassaleikari Hipsumhaps, Sveinn Breki Hróbjartsson frumkvöðull og Pétur Sigurðsson.Ari Páll
Ari Páll Karlsson og Ágúst Elí Ásgeirsson.Aðsend
Gul hjörtu.Ari Páll
Það breytist ekki neitt syngur Fannar Ingi.Ari Páll
Sól og skjaldbökur.Ari Páll
Glæsilegir gestir.Ari Páll
Hugguleg stemning.Ari Páll
Inga Fríða Guðbjörnsdóttir, Eygló Nanna Arnþórsdóttir, Sara Rún Hinriksdóttir og Bríet Sif Hinriksdóttir.Ari Páll
Metta Sigurrós Eyjólfsdóttir.Ari Páll
Tvö í stuði.Ari Páll
Ísak Ernir og Völundur Hafstað.Ari Páll
Guðbjörg Bjarkadóttir og Aron Ás KjartanssonAri Páll
Diljá Elíasdóttir og Thelma Rut Elíasdóttir.Ari Páll
Stuðboltar.Ari Páll
Hrafnhildur Gísladóttir í góðum félagsskap.Ari Páll
Lagið Fullur í friði.Ari Páll
Arna Dís Arnþórsdóttir og Gylfi Tryggvason.Ari Páll
Átök.Ari Páll
Ólöf Ragnarsdóttir og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamenn RÚV.Ari Páll
Kaktus steig á stokk.Ari Páll
Tónleikagestir í stemningu.Ari Páll
Bergur Einar trommari með góðum vin.Ari Páll
Kaktus Einarsson tónlistarmaður vann plötuna með Fannari.Ari Páll
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