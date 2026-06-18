„Við erum búin að leggja mikla vinnu í þessa plötu og hlökkum til að deila henni með ykkur. Vonandi hlustið þið með opnu hjarta, segir Fannar Ingi Friðþjófsson, jafnan kenndur við hljómsveitina Hipsumhaps. Breiðskífan Algrím hjartans, nýjasta plata sveitarinnar, kom út á öllum helstu streymisveitum í gær á sjálfan þjóðhátíðardaginn 17. júní.
Útgáfunni var fagnað með glæsilegri frumhlustun fyrir fullu húsi í Gamla bíói þann 10. júní síðastliðinn.
„Á frumhlustunarkvöldinu bauð Hipsumhaps gestum upp á einstaka upplifun þar sem platan var spiluð í heild sinni á meðan Fannar Ingi deildi sögum og pælingum á bak við hvert einasta lag. Viðburðurinn var sitjandi og einkenndist af einstaklega notalegri og nákominni stemningu.
Vinna við Algrím hjartans hefur verið yfirgripsmikil og ströng, en upptökur hófust í júlí á síðasta ári og stóð lokahnykkurinn yfir frá febrúar fram í maí á þessu ári. Stór hópur afburða tónlistarfólks og tæknimanna kom að gerð plötunnar til að láta hana verða að veruleika,“ segir í fréttatilkynningu.
Upptökum og útsetningum var stýrt af Fannar Inga og Kaktusi Einarssyni, auk þess sem Kristinn Þór Óskarsson stýrði upptökum og útsetningu á öðru lagi plötunnar. Þeir spiluðu jafnframt á öll möguleg hljóðfæri.
„Hljóðheimurinn var fangaður í sögufrægum stúdíóum; í Hljóðrita, París á Frakkastíg, Stúdíó Kisi og Sundlauginni, þar sem Sigurður Ingvar Þorvaldsson og Jóhann Rúnar Þorgeirsson sáu um hljóðtækni. Bergur Þórisson hljóðblandaði svo plötuna og Emil Thomsen sá um hljómjöfnun.
Sjónrænn heimur plötunnar var sömuleiðis vandaður þar sem Erlendur Sveinsson skapaði myndheiminn, Sigurður Ýmir Kristjánsson hannaði grafík og Hulda Halldóra Tryggvadóttir var stílisti.“
Listinn yfir flytjendur á plötunni telur marga öfluga tónlistarmenn. Meðal þeirra eru gítarleikararnir Björgúlfur Jes Einarsson og Snorri Helgason, en Snorri syngur einnig bakraddir ásamt Rakel Sigurðardóttur og Védísi Hervöru Árnadóttur.
Trommuleikur var í höndum Axels Haraldssonar, Bergs Einars Dagbjartssonar og Þorvaldar Halldórssonar, og um bassann sáu þeir Guðmundur Óskar Guðmundsson, Ólafur Alexander Ólafsson og Pálmi Gunnarsson, en Pálmi ljáði plötunni sömuleiðis bakraddir. Tómas Jónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson spiluðu á hljómborð, píanó og hljóðgervla, Tumi Árnason blés í saxófóninn, og þær Eyja Ragnheiðardóttir og Rut Sigurðardóttir prýddu plötuna með fiðlu- og sellóleik.
„Við erum búin að leggja mikla vinnu í þessa plötu og hlökkum til að deila henni með ykkur. Vonandi hlustið þið með opnu hjarta,“ segir Fannar Ingi í Hipsumhaps í kveðju sinni til hlustenda.
Myndir frá hlustuninni úr Gamla bíói má sjá hér fyrir neðan frá ljósmyndaranum Ara Páli Karlssyni: