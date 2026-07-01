Söngvari YMCA látinn Agnar Már Másson skrifar 1. júlí 2026 09:10 Victor Willis úr Village People syngur YMCA á dráttarathöfn FIFA fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu 2026. Athöfnin var haldin í desember 2025. Getty Victor Willis, bandarískur söngvari diskósveitarinnar Village People sem var geysivinsæl á áttunda áratugnum fyrir slagarann YMCA, er látinn 74 ára að aldri. Tilkynnt var um andlát hans á opinberri Facebook-síðu hljómsveitarinnar. „Það hryggir okkur mjög að greina frá andláti Victors Willis, aðalsöngvara Village People,“ sagði í stuttri yfirlýsingu hljómsveitarinnar. „Victor lést mánudaginn 30. júní 2026 eftir stutt en alvarleg veikindi. Óskað er eftir næði.“ Willis var fæddur í Texas en hann var aðalsöngvari og meðhöfundur stærstu smella hljómsveitarinnar, þar á meðal YMCA, Go West og In The Navy. Hljómsveitin varð heimsfræg á áttunda áratugnum fyrir að koma fram klædd sem staðalímyndir karlmennskunnar. Willis var ýmist lögregluþjónn eða flotaforingi. Hann yfirgaf hljómsveitina árið 1980 og háði í mörg ár lagalega baráttu um höfundarrétt að lögunum sem hann hafði samið. Hann gekk aftur til liðs við hana árið 2017 og flutti YMCA á samkomu fyrir innsetningarathöfn Trump forseta í janúar 2025. Síðan söng hann í desember á dráttarathöfn FIFA fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Tónlist Andlát Bandaríkin Mest lesið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Grætti nánast alla í athöfninni Lífið Söngvari YMCA látinn Tónlist Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Lífið „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Lífið Ókunnug mamma ekki sátt með kaupin Tíska og hönnun Leikarapar selur í 101 Lífið Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Lífið samstarf Fann ástina og tók sénsinn í New York Lífið Mormónastjarna kemur út úr skápnum Lífið Fleiri fréttir Söngvari YMCA látinn Halldór Haraldsson er látinn Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Madonna með heitustu dansmynd ársins Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Sjá meira