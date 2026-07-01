Tónlist

Söngvari YMCA látinn

Agnar Már Másson skrifar
Victor Willis úr Village People syngur YMCA á dráttarathöfn FIFA fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu 2026. Athöfnin var haldin í desember 2025.
Victor Willis úr Village People syngur YMCA á dráttarathöfn FIFA fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu 2026. Athöfnin var haldin í desember 2025. Getty

Victor Willis, bandarískur söngvari diskósveitarinnar Village People sem var geysivinsæl á áttunda áratugnum fyrir slagarann YMCA, er látinn 74 ára að aldri.

Tilkynnt var um andlát hans á opinberri Facebook-síðu hljómsveitarinnar.

„Það hryggir okkur mjög að greina frá andláti Victors Willis, aðalsöngvara Village People,“ sagði í stuttri yfirlýsingu hljómsveitarinnar. „Victor lést mánudaginn 30. júní 2026 eftir stutt en alvarleg veikindi. Óskað er eftir næði.“

Willis var fæddur í Texas en hann var aðalsöngvari og meðhöfundur stærstu smella hljómsveitarinnar, þar á meðal YMCA, Go West og In The Navy.

Hljómsveitin varð heimsfræg á áttunda áratugnum fyrir að koma fram klædd sem staðalímyndir karlmennskunnar. Willis var ýmist lögregluþjónn eða flotaforingi.

Hann yfirgaf hljómsveitina árið 1980 og háði í mörg ár lagalega baráttu um höfundarrétt að lögunum sem hann hafði samið.

Hann gekk aftur til liðs við hana árið 2017 og flutti YMCA á samkomu fyrir innsetningarathöfn Trump forseta í janúar 2025. Síðan söng hann í desember á dráttarathöfn FIFA fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu.

Tónlist Andlát Bandaríkin


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