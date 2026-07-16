Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Gunnar Egill Daníelsson skrifar 16. júlí 2026 22:30 Ída Marín Hermannsdóttir er markahæst í Bestu deild kvenna með níu mörk í fyrstu ellefu umferðunum. Vísir/Anton Ída Marín Hermannsdóttir, leikmaður FH, lék eins og svo oft áður vel með liðinu og skoraði eitt mark þegar það vann stórsigur á Grindavík/Njarðvík, 6-1, í 11. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta í Njarðvík í kvöld. Þrátt fyrir lokatölurnar var það Grindavík/Njarðvík sem náði forystunni snemma leiks. „Ég held að við höfum, eins og svo oft áður, byrjað svolítið hægt og fengið mark á okkur. Við vorum bara sofandi eins og í síðasta leik. En síðan þegar við komumst í okkar flæði og hvernig við spilum er erfitt að skora ekki. Við fáum svo mörg færi og gerum þetta vel,“ sagði Ída Marín í samtali við Sýn Sport eftir leik. Athygli vakti að FH sló aldrei slöku við og hugðist allan tímann bæta við fleiri mörkum. „Ég held bara að okkur finnist ótrúlega gaman að skora, spila og spila saman af því að við getum það. Þannig að af hverju ekki að fara bara aftur og aftur eins oft og við getum?“ sagði hún hreinskilin. Vill ekki tjá sig um sögusagnir Með sigrinum fór FH á topp Bestu deildarinnar og er þar með tveggja stiga forystu. Spurð hvort FH geti staðið uppi sem Íslandsmeistari stóð ekki á svörum: „Að sjálfsögðu getum við það, já.“ Óumflýjanlega barst talið þá að framtíð Ídu Marínar, sem er samkvæmt Fótbolta.net undir smásjá enska úrvalsdeildarfélagsins Charlton Athletic. Hún hefur ekki viljað tjá sig um þá orðróma að hún sé á leið út í atvinnumennsku og engin breyting var á því í kvöld. „Ég ætla ekki að kommenta á þetta. Ég vil það ekki fyrr en ég veit eitthvað,“ sagði Ída Marín Hermannsdóttir leyndardómsfull en kát í samtali við Sýn Sport. Besta deild kvenna FH Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Fótbolti Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Fótbolti Landsliðsfólk trúlofar sig: „Ekki flókið já“ Handbolti Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg Fótbolti Argentíska landsliðið má búast við sekt Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Fleiri fréttir Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjör: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjá meira