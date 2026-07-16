Íslenski boltinn

Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Ída Marín Hermannsdóttir er markahæst í Bestu deild kvenna með níu mörk í fyrstu ellefu umferðunum.
Ída Marín Hermannsdóttir er markahæst í Bestu deild kvenna með níu mörk í fyrstu ellefu umferðunum. Vísir/Anton

Ída Marín Hermannsdóttir, leikmaður FH, lék eins og svo oft áður vel með liðinu og skoraði eitt mark þegar það vann stórsigur á Grindavík/Njarðvík, 6-1, í 11. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta í Njarðvík í kvöld.

Þrátt fyrir lokatölurnar var það Grindavík/Njarðvík sem náði forystunni snemma leiks.

„Ég held að við höfum, eins og svo oft áður, byrjað svolítið hægt og fengið mark á okkur. Við vorum bara sofandi eins og í síðasta leik. En síðan þegar við komumst í okkar flæði og hvernig við spilum er erfitt að skora ekki. Við fáum svo mörg færi og gerum þetta vel,“ sagði Ída Marín í samtali við Sýn Sport eftir leik.

Athygli vakti að FH sló aldrei slöku við og hugðist allan tímann bæta við fleiri mörkum.

„Ég held bara að okkur finnist ótrúlega gaman að skora, spila og spila saman af því að við getum það. Þannig að af hverju ekki að fara bara aftur og aftur eins oft og við getum?“ sagði hún hreinskilin.

Vill ekki tjá sig um sögusagnir

Með sigrinum fór FH á topp Bestu deildarinnar og er þar með tveggja stiga forystu. Spurð hvort FH geti staðið uppi sem Íslandsmeistari stóð ekki á svörum: „Að sjálfsögðu getum við það, já.“

Óumflýjanlega barst talið þá að framtíð Ídu Marínar, sem er samkvæmt Fótbolta.net undir smásjá enska úrvalsdeildarfélagsins Charlton Athletic. Hún hefur ekki viljað tjá sig um þá orðróma að hún sé á leið út í atvinnumennsku og engin breyting var á því í kvöld.

„Ég ætla ekki að kommenta á þetta. Ég vil það ekki fyrr en ég veit eitthvað,“ sagði Ída Marín Hermannsdóttir leyndardómsfull en kát í samtali við Sýn Sport.

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