Tryggðu sigurinn eftir að Emelía kom inn á völlinn

Danska Íslendingaliðið HB Köge er komið í úrslitaleik um sæti í næstu umferð undankeppni Meistaradeildar kvenna eftir 4-1 sigur á Riga frá Eistlandi í kvöld.
Íslenski framherjinn Emelía Óskarsdóttir spilar með danska félaginu. Staðan var 1-1 þegar Emelía kom inn á völlinn á 66. mínútu en tvö mörk á næstu þrettán mínútum tryggðu Köge sigurinn.
Það fór allt að gerast þegar okkar kona kom inn á völlinn og bætti við sóknarþunga danska liðsins.Renate Gaugere kom Riga í 1-0 strax á fimmtu mínútu en Macy Schultz jafnaði metin á 24. mínútu.Nadia Nadim kom Köge í 2-1 á 70. mínútu og Sarah Thygesen bætti við marki níu mínútum síðar.Köge skoraði síðan fjórða markið í uppbótartíma og innsiglaði sigurinn en það mark var skráð sjálfsmark.Köge er á heimavelli í þessum hluta og mætir Heart of Midlothian í úrslitaleiknum eftir þrjá daga.