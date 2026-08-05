Brann tapaði en AGF vann liðið sem lenti í umferðteppu

Það voru ólík úrslit hjá Íslendingaliðum í Evrópukeppnum í kvöld en bæði lið voru á heimavelli.
Norska félagið Brann varð að sætta sig við 1-0 tap á heimavelli á móti kýpverska félaginu Apollon Limassol í undankeppni Sambandsdeildarinnar.
AGF komst í 2-0 á móti Sabah Baku frá Aserbaídsjan og vann á endanum 2-1 sigur.
Tap norska Íslendingaliðsins Brann var áfall fyrir drauma liðsins um að komast aftur í riðlakeppnina í Evrópu.
Alen Ozbolt skoraði eina mark leiksins á 22. mínútu og Kýpverjarnir eru í fínum málum fyrir seinni leikinn á heimavelli í næstu viku.
Kristall Máni Ingason var í byrjunarliði Brann en fór af velli á 68. mínútu en á sama tíma kom Sævar Atli Magnússon inn á völlinn sem varamaður. Eggert Aron Guðmundsson byrjaði líka og spilaði fyrstu 86 mínútur leiksins.
Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Neville Anderson spilaði fyrstu áttatíu mínúturnar þegar AGF vann 2-1 heimasigur á Sabah FK í undankeppni Meistaradeildarinnar. Tómas Kristjánsson var allan tímann á bekknum.
Það þurfti að seinka leiknum þar sem Sabah-liðið festist í umferðateppu á leið á völlinn..
AGF komst í 2-0 með mörkum frá James Bogere í sitthvorum hálfleiknum en Veljko Simic skoraði mikilvægt mark fyrir gestina fjórum mínútum eftir að danska liðið komst tveimur mörkum yfir.
Það mark gæti vegið þungt í seinni leiknum úti í Aserbaídsjan.
Bakúmenn töldu sig reyndar hafa jafnað metin í blálokin en myndbandsdómarar dæmdu markið af vegna rangstöðu. AGF slapp því með skrekkinn þar.