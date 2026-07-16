Íslenski boltinn

Aftur­elding með fjögurra stiga for­skot á toppnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Afturelding er að eiga frábært sumar, bæði í deildinni og í bikarnum þar sem liðið er einum sigri frá bikarúrslitaleiknum.
Afturelding er að eiga frábært sumar, bæði í deildinni og í bikarnum þar sem liðið er einum sigri frá bikarúrslitaleiknum. Vísir/Pawel

Afturelding hélt áfram sigurgöngu sinni í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld þegar liðið vann 3-2 heimasigur á Leikni.

Þetta var fimmti deildarsigur Mosfellinga í röð og þeir eru komnir með fjögurra stiga forskot á toppnum.

Markatalan í þessum fimm sigurleikjum er 20-4 Mosfellingum í vil og þeir hafa alls skorað 43 deildarmörk í sumar.

Afturelding er með 31 stig í 14 leikjum en Fylkismenn koma næstir með 27 stig í 13 leikjum og eiga því leik inni.

Joacim Holtan kom Aftureldingu yfir í upphafi leiks en Axel Freyr Harðarson jafnaði fyrir Leikni stuttu síðar.

Óðinn Bjarkason kom Mosfellingum í 2-1 eftir tæplega tuttugu mínútna leik. Þannig var staðan í hálfleik.

Joacim Holtan bætti síðan við sínu öðru marki eftir rúmlega klukkutíma leik.

Jóhann Kanfory Tjörvason minnkaði muninn fyrir Leiknismenn í blálokin.

Næst á dagskrá hjá Aftureldingu er undanúrslitaleikurinn á móti Fylki í Mjólkurbikarnum.

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