Afturelding hélt áfram sigurgöngu sinni í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld þegar liðið vann 3-2 heimasigur á Leikni.
Þetta var fimmti deildarsigur Mosfellinga í röð og þeir eru komnir með fjögurra stiga forskot á toppnum.
Markatalan í þessum fimm sigurleikjum er 20-4 Mosfellingum í vil og þeir hafa alls skorað 43 deildarmörk í sumar.
Afturelding er með 31 stig í 14 leikjum en Fylkismenn koma næstir með 27 stig í 13 leikjum og eiga því leik inni.
Joacim Holtan kom Aftureldingu yfir í upphafi leiks en Axel Freyr Harðarson jafnaði fyrir Leikni stuttu síðar.
Óðinn Bjarkason kom Mosfellingum í 2-1 eftir tæplega tuttugu mínútna leik. Þannig var staðan í hálfleik.
Joacim Holtan bætti síðan við sínu öðru marki eftir rúmlega klukkutíma leik.
Jóhann Kanfory Tjörvason minnkaði muninn fyrir Leiknismenn í blálokin.
Næst á dagskrá hjá Aftureldingu er undanúrslitaleikurinn á móti Fylki í Mjólkurbikarnum.