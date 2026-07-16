Enski boltinn

Arsenal að landa grískum landsliðsmanni

Sindri Sverrisson skrifar
Christos Tzolis fagnaði fjölda marka fyrir Club Brugge og er nú á leið til Arsenal.
Christos Tzolis fagnaði fjölda marka fyrir Club Brugge og er nú á leið til Arsenal. Getty/Gregory Van Gansen

Arsenal hefur komist að samkomulagi við belgíska félagið Club Brugge um kaup á gríska landsliðsmanninum Christos Tzolis.

Samkvæmt The Athletic greiðir Arsenal um 34 milljónir punda fyrir Tzolis sem er 24 ára gamall kantmaður.

Arsenal var að kveðja Leandro Trossard í þessari viku en franski kantmaðurinn var seldur til Besiktas fyrir um 17 milljónir punda.

The Athletic segir að Arsenal hafi kannað möguleikann á að fá Tyrkjann Kenan Yildiz en fengið þau svör frá Juventus að hann væri ekki til sölu og því varð Tzolis fyrir valinu.

Tzolis hefur áður spilað á Englandi því hann varði þremur leiktíðum hjá Norwich City og lék til að mynda 14 leiki fyrir liðið í ensku úrvalsdeildinni.

Hann hefur verið hjá Club Brugge frá árinu 2024 og skoraði 22 mörk og átt 29 stoðsendingar í 52 leikjum fyrir liðið, í öllum keppnum á síðustu leiktíð. Hann fagnaði belgíska meistaratitlinum með liðinu.

Þá hefur Tzolis skorað níu mörk fyrir gríska landsliðið, þar af þrjú í undankeppni HM síðasta haust, gegn Skotlandi, Danmörku og Hvíta-Rússlandi.

Enski boltinn

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