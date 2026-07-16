Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Sindri Sverrisson skrifar 16. júlí 2026 14:08 Christos Tzolis fagnaði fjölda marka fyrir Club Brugge og er nú á leið til Arsenal. Getty/Gregory Van Gansen Arsenal hefur komist að samkomulagi við belgíska félagið Club Brugge um kaup á gríska landsliðsmanninum Christos Tzolis. Samkvæmt The Athletic greiðir Arsenal um 34 milljónir punda fyrir Tzolis sem er 24 ára gamall kantmaður. Arsenal var að kveðja Leandro Trossard í þessari viku en franski kantmaðurinn var seldur til Besiktas fyrir um 17 milljónir punda. The Athletic segir að Arsenal hafi kannað möguleikann á að fá Tyrkjann Kenan Yildiz en fengið þau svör frá Juventus að hann væri ekki til sölu og því varð Tzolis fyrir valinu. Tzolis hefur áður spilað á Englandi því hann varði þremur leiktíðum hjá Norwich City og lék til að mynda 14 leiki fyrir liðið í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur verið hjá Club Brugge frá árinu 2024 og skoraði 22 mörk og átt 29 stoðsendingar í 52 leikjum fyrir liðið, í öllum keppnum á síðustu leiktíð. Hann fagnaði belgíska meistaratitlinum með liðinu. Þá hefur Tzolis skorað níu mörk fyrir gríska landsliðið, þar af þrjú í undankeppni HM síðasta haust, gegn Skotlandi, Danmörku og Hvíta-Rússlandi. Enski boltinn Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Fótbolti Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Argentíska landsliðið má búast við sekt Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti Fleiri fréttir Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Sjá meira