Saliba frá í nokkra mánuði

Franski varnarmaðurinn William Saliba verður frá keppni næstu 4-5 mánuðina vegna bakmeiðsla.
Saliba fór meiddur af velli í leik Frakklands og Spánar í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fyrradag. L'Equipe greinir frá því að Salibas bíði 4-5 mánaða fjarvera frá keppni vegna meiðslanna.
Þetta er mikið áfall fyrir Arsenal en Saliba hefur verið lykilmaður í vörn liðsins undanfarin ár. Hann varð Englandsmeistari með Skyttunum á síðasta tímabili.
Saliba lék sex leiki fyrir Frakka á HM. Franska liðið mætir því enska í leiknum um 3. sætið á laugardaginn kemur.
Hinn 25 ára Saliba hefur glímt við bakmeiðsli í nokkurn tíma en harkað af sér og spilað þrátt fyrir óþægindin.
Arsenal keypti Saliba frá Saint-Étienne 2019 en hann var lánaður aftur til franska liðsins. Hann fór einnig á láni til Nice og Marseille áður en hann byrjaði að spila reglulega með Arsenal tímabilið 2022-23. Saliba hefur alls leikið 184 leiki fyrir Skytturnar og skorað átta mörk.