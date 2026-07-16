Íslenski boltinn

Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsi­mark í Eyjum

Sindri Sverrisson skrifar
Edith Kristín Kristjánsdóttir var á skotskónum fyrir Breiðablik í gærkvöld.
Edith Kristín Kristjánsdóttir var á skotskónum fyrir Breiðablik í gærkvöld. vísir/Vilhelm

Valur og Víkingur eru bæði aðeins einu stigi frá botni Bestu deildar kvenna í fótbolta, eftir töpin gegn ÍBV og Breiðabliki í gærkvöld. Blikakonur komust á toppinn, að minnsta kosti í sólarhring, og Eyjakonur eru aðeins fjórum stigum á eftir þeim. Mörkin úr leikjunum í gær má sjá á Vísi.

Breiðablik kom sér á toppinn með 4-1 sigri gegn Víkingi í Kópavoginum í gærkvöld. Staðan var þó enn markalaus þegar rúmar 70 mínútur voru liðnar en þá braut Edith Kristín Kristjánsdóttir ísinn fyrir Breiðablik.

Líf Joostdóttir van Bemmel bætti svo við glæsilegu marki aðeins tveimur mínútum síðar og Ólöf Sigríður Kristinsdóttir skoraði þriðja mark Blika á 79. mínútu, svo staðan varð allt í einu 3-0 á sex mínútna kafla. Bergdís Sveinsdóttir klóraði í bakkann fyrir Víking undir lokin en Ólöf Margrét Marvinsdóttir bætti við fjórða marki Breiðabliks eftir það.

Í Vestmannaeyjum skoruðu hin færeyska Fridrikka Clementsen og hin bandaríska Allison Lowrey fyrir heimakonur, á 12. og 16. mínútu, og var staðan 2-0 alveg þar til á 89. mínútu þegar Arnfríður Auður Arnarsdóttir náði að minnka muninn með glæsiskoti langt utan teigs.

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