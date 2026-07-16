Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Sindri Sverrisson skrifar 16. júlí 2026 11:03 Edith Kristín Kristjánsdóttir var á skotskónum fyrir Breiðablik í gærkvöld. vísir/Vilhelm Valur og Víkingur eru bæði aðeins einu stigi frá botni Bestu deildar kvenna í fótbolta, eftir töpin gegn ÍBV og Breiðabliki í gærkvöld. Blikakonur komust á toppinn, að minnsta kosti í sólarhring, og Eyjakonur eru aðeins fjórum stigum á eftir þeim. Mörkin úr leikjunum í gær má sjá á Vísi. Breiðablik kom sér á toppinn með 4-1 sigri gegn Víkingi í Kópavoginum í gærkvöld. Staðan var þó enn markalaus þegar rúmar 70 mínútur voru liðnar en þá braut Edith Kristín Kristjánsdóttir ísinn fyrir Breiðablik. Líf Joostdóttir van Bemmel bætti svo við glæsilegu marki aðeins tveimur mínútum síðar og Ólöf Sigríður Kristinsdóttir skoraði þriðja mark Blika á 79. mínútu, svo staðan varð allt í einu 3-0 á sex mínútna kafla. Bergdís Sveinsdóttir klóraði í bakkann fyrir Víking undir lokin en Ólöf Margrét Marvinsdóttir bætti við fjórða marki Breiðabliks eftir það. Í Vestmannaeyjum skoruðu hin færeyska Fridrikka Clementsen og hin bandaríska Allison Lowrey fyrir heimakonur, á 12. og 16. mínútu, og var staðan 2-0 alveg þar til á 89. mínútu þegar Arnfríður Auður Arnarsdóttir náði að minnka muninn með glæsiskoti langt utan teigs. Besta deild kvenna Breiðablik Víkingur Reykjavík ÍBV Valur Tengdar fréttir Breiðablik - Víkingur | Heimakonur skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Breiðablik vann góðan sigur á Víking á Eikarvellinum í tólftu umferð Bestu deildar kvenna. Breiðablik var lengi að skora fyrsta mark leiksins en náði að skora þrjú mörk á sjö mínútna kafla. 15. júlí 2026 18:32 ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur ÍBV vann verðskuldaðan 2-1 heimasigur á Val í elleftu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Valskonur eru í bullandi fallbaráttu en Eyjakonur komnar aftur á flug eftir strembinn kafla. 15. júlí 2026 20:00 Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Enski boltinn Rekinn fyrir að senda körfuboltakonu rasísk skilaboð Körfubolti Fleiri fréttir Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Sjá meira