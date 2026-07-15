Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir

Lionel Scaloni, landsliðsþjálfari Argentínu, gaf lítið fyrir gagnrýni á spilamennsku liðsins á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu fyrir undanúrslitaleikinn gegn Englandi í kvöld.
„Liðið er ekki að spila eins illa og fólk segir. Við hljótum að hafa gert eitthvað rétt til að komast á þetta stig,“ sagði Lionel Scaloni á þriðjudag til að bregðast við þeim fullyrðingum að lið hans hafi ekki verið upp á sitt besta.
„Ég er þakklátur leikmönnunum. Þeir hafa fært okkur þrjá titla og nú annan undanúrslitaleik. Við erum aðeins einu skrefi frá og við ætlum að gefa allt okkar til að komast þangað,“ sagði Scaloni.
Argentína var efst í J-riðli eftir sigra á Alsír, Austurríki og Jórdaníu, áður en liðið sló út Grænhöfðaeyjar, Egyptaland og Sviss í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins. Ríkjandi meistararnir þurftu þó framlengingu til að sigra Grænhöfðaeyjar og Sviss og stórkostlega endurkomu – undir forystu stjörnuleikmannsins Lionel Messi, sem mætir Englandi í fyrsta sinn á ferlinum – eftir að hafa lent 2-0 undir gegn Egyptalandi í 16-liða úrslitum.
Undanúrslitaleikurinn við England er í fjórða sinn í röð sem Argentína kemst á þetta stig, eftir að hafa komist þangað 2014, 2018 og þegar liðið vann allt saman árið 2022 í Katar. Argentína hefur einnig unnið síðustu tvær útgáfur af Copa América, árin 2021 og 2024.
Þegar Scaloni var spurður um spennuna milli landanna tveggja – sérstaklega deiluna um Falklandseyjar árið 1982 – sagði hann að liðið myndi aðeins einbeita sér að íþróttalegu hliðinni á leiknum milli Argentínu og Englands og leggja pólitíska sögu þjóðanna tveggja til hliðar.
„Raunveruleikinn er sá að þetta er fótboltaleikur. Ég get ekki blandað hlutunum saman, sérstaklega af virðingu við það sem gerðist fyrir svo mörgum árum. Þetta var mjög sorglegt tímabil í sögu okkar og það er ekki mikið sem við getum gert í því, það er raunveruleikinn,“ sagði Scaloni.
Sigurvegarinn í undanúrslitaleiknum milli Argentínu og Englands mun mæta Spáni í úrslitaleik heimsmeistaramótsins þann 19. júlí næstkomandi.