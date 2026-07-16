Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Gunnar Egill Daníelsson skrifar 16. júlí 2026 21:05 Ída Marín Hermannsdóttir var aftur á skotskónum í kvöld en fimm liðsfélagar hennar voru einnig á skotskónum. vísir/Anton FH vann stórsigur á Grindavík/Njarðvík, 6-1, í lokaleik 11. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta á JBÓ-vellinum í Njarðvík í kvöld. FH fór með sigrinum upp í toppsæti deildarinnar og er þar með 26 stig, tveimur meira en Breiðablik í öðru sæti. Grindavík/Njarðvík er áfram í sjötta sæti með 12 stig og hefur ekki unnið á heimavelli í deildinni síðan 30. apríl. Grindavík/Njarðvík náði forystunni á 12. mínútu þegar Hannah McLaughlin lét vaða fyrir utan vítateig og boltinn fór af varnarmanni FH og þaðan í netið. Var þetta fyrsta mark McLaughlin í Bestu deildinni. FH var nokkuð brugðið en ekki leið á löngu þar til gestirnir úr Hafnarfirði tóku leikinn yfir. FH þjarmaði að Grindavík/Njarðvík og uppskar loks jöfnunarmark á 41. mínútu þegar Helena Errington skoraði. Á lokamínútu fyrri hálfleiks átti Ída Marín Hermannsdóttir glæsilegan sprett þar sem hún klobbaði McLaughlin og fór svo fram hjá Natöshu Anasi, sem felldi hana innan vítateigs og vítaspyrna dæmd. Natasha fékk gult spjald, sem hefði hugsanlega átt að vera rautt, og Ída Marín steig sjálf á vítapunktinn og skoraði af öryggi fram hjá Genevieve Crenshaw í marki Grindavíkur/Njarðvíkur, sem fór í rangt horn. Ída Marín er þar með markahæst í deildinni með níu mörk. Staðan var því 2-1, FH í vil, þegar flautað var til leikhlés. Snemma í síðari hálfleik, á 54. mínútu, kom þriðja mark FH. Það skoraði fyrirliðinn Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir beint úr hornspyrnu frá vinstri. Crenshaw vildi fá aukaspyrnu en Thelma Lóa Hermannsdóttir sem stóð við hliðina á henni virtist lítið gera af sér. Um miðjan síðari hálfleik, á 67. mínútu, kom fjórða mark FH. Það skoraði Errington með glæsilegu skoti fyrir utan vítateig sem fór niður í bláhornið vinstra megin. FH-ingar voru ekki hættir. Á 74. mínútu skoraði varamaðurinn Nia Christopher úr miðjum markteignum þegar hún nýtti sér slæma hreinsun í vörn Grindavíkur og eftirleikurinn reyndist auðveldur. Mínútu síðar kom svo sjötta og síðasta mark FH. Það skoraði Ragnheiður Skúladóttir í sínum fyrsta leik í Bestu deildinni eftir glæsilegan undirbúning tvíburasystur sinnar Unnar Skúladóttur, en báðar höfðu þær komið inn á völlinn sem varamenn nokkrum sekúndum áður. Atvik leiksins Vítaspyrnudómurinn undir lok fyrri hálfleiks var hárréttur en ofanrituðum þótti Natasha Anasi ekki gera tilraun til að fara í boltann þegar hún felldi Ídu Marín Hermannsdóttur innan vítateigs og því má hún teljast heppin að hafa sloppið með gult spjald. Þetta er alveg sígilt álitamál, boltinn var ekki mjög langt frá en svo virtist sem Natasha ætti ekki lengur möguleika á að ná til hans. Stjörnur og skúrkar Helena Errington átti frábæran leik, skoraði tvö góð mörk og þau hefðu getað verið fleiri enda var hún mjög dugleg að taka hlaup af miðjunni og reyna skot. Ída Marín Hermannsdóttir var stöðugt ógnandi og sömuleiðis systir hennar Thelma Lóa. Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir stýrði svo ferðinni á miðjunni og skoraði áhugavert mark beint úr aukaspyrnu. Flestir, ef ekki allir, leikmenn FH áttu raunar góðan leik. Genevieve Crenshaw átti mjög fínan leik í marki Grindavíkur/Njarðvíkur þrátt fyrir að hafa fengið á sig sex mörk. Hún varði margsinnis vel og kom í veg fyrir enn stærra tap. Flestir aðrir leikmenn Grindavíkur/Njarðvíkur voru ekki svipur hjá sjón og eru skúrkar kvöldsins. Dómarinn Ronnarong Wongmahadthai og hans teymi dæmdu leikinn prýðilega. Það er einungis spurning um ofangreint atvik og svo lét hann Thelmu Lóu Hermannsdóttur vera of lengi út af eftir höfuðmeiðsli, í um tvær mínútur í stað einnar. Stemning og umgjörð Ansi vel var mætt þrátt fyrir hráslagalegt haustveður í Njarðvík og stuðningsmenn FH létu vel í sér heyra inni á milli. Umgjörðin er prýðileg en vissulega má bæta sumt, eins og að koma á fót blaðamannastúku, sem er í bígerð. Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/NjarðvíkVÍSIR/Guðmundur „Skrítið að segja það eftir 1-6 tap“ Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavíkur/Njarðvíkur var nokkuð upplitsdjarfur þrátt fyrir stórt tap, 1-6, fyrir toppliði FH á heimavelli í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. „Þetta var erfitt kvöld. Ég upplifði leikinn þannig að við vorum mjög samkeppnishæfar fyrstu 30 mínúturnar. Við komumst yfir og það gengur vel. Þær voru ekki vaðandi í færum þó þær hefðu náð að þrýsta okkur vel niður og legið á okkur. Svo er bara lykil augnablik í fyrri hálfleiknum sem gefur þeim forystu. Svo var náttúrlega eitt lið á vellinum í síðari hálfleik og þær gengu frá okkur. Svo var leikurinn flautaður af og allir heim,“ sagði Gylfi í samtali við Sýn Sport eftir leikinn. Grindavík/Njarðvík hefur misst leikmenn úr sínum röðum að undanförnu, nokkrir til viðbótar voru fjarverandi og er von á styrkingum nú þegar félagaskiptaglugginn er opinn. Eins og nærri má geta var því mikið um skakkaföll hjá liðinu í kvöld. Vissum að við hefðum ekki lappir í 90 mínútur „Það er skrítið að segja það eftir 1-6 tap að ég hef eiginlega minni áhyggjur en ég hafði fyrir leik. Ég held að helmingurinn af byrjunarliðinu okkar hafi ekki byrjað leik fyrir liðið í deildinni og hafi spilað einhverjar 20 mínútur í deildinni það sem af er tímabils. Þannig að það er augljóst að við erum að setja inn leikmenn sem eru ekki í leikformi. Frá því sjónarhorni var þetta alltaf að fara að vera erfitt að spila við þær í 90 mínútur. En hvernig þær stóðu í þeim á meðan þær höfðu orku í fyrri hálfleik var algjörlega til fyrirmyndar,“ sagði hann. „Ég er mjög stoltur af því hvernig leikmenn spiluðu af hjarta og sál og lögðu allt í þetta. Við vissum alveg fyrir leik að við hefðum ekki lappirnar til þess að spila 90 mínútur. Við erum í miklum skakkaföllum núna og hvað það varðar var þetta líklega góður tímapunktur til að mæta okkur. En ég held að þetta verði nú töluvert betra á mánudaginn hvað það varðar að við verðum með meiri breidd. Ég held að þetta verði svona einsdæmi, eða ég vona það,“ sagði Gylfi Tryggvason nokkuð brattur að lokum. Guðni Eiríksson, þjálfari FH, á hliðarlínunni.Vísir/Pawel Cieslikiewicz „Þær þurftu að þjást í 45 mínútur á móti okkur“ Guðni Eiríksson þjálfari FH mátti vel við una og gerði það eftir að lið hans vann 6-1 sigur á Grindavík/Njarðvík í 11. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í Njarðvík í kvöld. „Stórsigur og það er mjög sterkt að fara héðan með þrjú stig. Mér fannst við byrja mjög linar og vorum ólíkar sjálfum okkur. Við fengum á okkur mark, alls ekki gegn gangi leiksins. Grindavík/Njarðvík spilaði betur en við og við þurftum að svara fyrir það. Það var rosalega mikilvægt að koma síðan öðru markinu inn og fara inn í hálfleik í stöðunni 2-1, vitandi það að við værum að fara inn í seinni hálfleik með vind svona ská á annað markið og við með hann aðeins meira í bakið,“ sagði Guðni við Sýn Sport eftir leikinn. „Við herjuðum á þær í 45 mínútur. Þær þurftu bara að þjást í 45 mínútur á móti okkur. Það er bara þannig. Við hefðum svo sannarlega getað gert enn fleiri mörk þannig að ég er ánægður með niðurstöðuna. Ég er ánægður með stöðurnar sem við komum okkur í, við hættum aldrei og allt það. Ég var ánægður með leikmennina sem komu inn á og heildarbraginn á liðinu. Þrjú góð stig,“ bætti hann við. Vorum á bensíngjöfinni allan tímann FH sló hvergi slöku við þrátt fyrir að komast þremur, fjórum og fimm mörkum yfir. Guðni sagði það ekkert launungarmál að liðið vildi skora enn fleiri mörk. „Já, FH-liðið er bara þannig að fókuserað að við erum aldrei orðnar saddar og viljum meira. Við vorum á bensíngjöfinni allan tímann sem gerði það að verkum að við komum okkur í ansi góðar stöður aftur og aftur og aftur og hleyptum þeim sjaldan inn á okkar vallarhelming.“ FH fór með sigrinum á toppinn í Bestu deildinni. Þar líður FH-ingum vissulega vel en eru þó ekki farnir að fagna neinu. „Ef við verðum á þessum stað í lok móts þá verð ég ansi glaður en það er nóg eftir af þessu móti. Við erum bara í okkar fasa. Þetta eru þrjú stig og það er stutt í næsta leik. Nú þurfum við að endurheimta vel og vera klárar fyrir það,“ sagði Guðni að endingu í samtali við Sýn Sport. Besta deild kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík FH