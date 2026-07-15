ÍBV vann verðskuldaðan 2-1 heimasigur á Val í elleftu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Valskonur eru í bullandi fallbaráttu en Eyjakonur komnar aftur á flug eftir strembinn kafla.
ÍBV hóf leik dagsins betur og var hættulegri aðilinn þrátt fyrir að Valur stýrði ferðinni með boltann úti á velli. Aldrei virtist skjálfti í Eyjavörninni er Valskonur héldu í hann og reyndu að finna ógnanir en skjálftinn var meiri Valsmegin þegar ÍBV sótti hratt.
Skyndisóknir Eyjakvenna skiluðu færum. Hin færeyska Fridrikka Marie Clementsen kom ÍBV yfir með fínu skoti úr teignum með einu slíka sín eftir tólf mínútur.
Fjórum mínútum síðar var það Allison Grace Lowrey sem tvöfaldaði forystuna þegar hún fylgdi eftir eigin skoti og kom ÍBV 2-0 yfir. Þannig stóð í hléi en munurinn hefði hæglega getað verið meiri.
Þreytumerki var að finna á Eyjakonum eftir hlé og Valskonur hertu tökin. Það er hins vegar ekki að ástæðulausu að Valur hafði aðeins skorað níu mörk fyrir leik dagsins.
Það var aldrei hætta á því að Valur minnkaði muninn eða skapaði sér raunverulega hættu. ÍBV var ekki eins skarpt í skyndisóknum og fyrir hlé en fékk betri færi en gestirnir sem skortir hreinlega gæði til að brjóta varnir andstæðinga á bak aftur.
Valur náði þó marki, ekki þökk sé glimrandi spili, heldur negldi Arnfríður Auður Arnarsdóttir boltann í markið af um 25 metra færi í lok leiks. Það glæsimark dugði skammt.
Veiklulegar Valskonur voru ekki nægilega ákveðnar. Þær réðu ekki við eitraðar skyndisóknir Eyjakvenna sem unnu verðskuldað 2-1 sigur sem hefði átt að vera stærri.
Eyjakonur eru með 20 stig í fjórða sæti, aðeins þremur frá toppliði FH og vinnur annan leikinn í röð eftir fimm sigurlausa leiki þar á undan.
Valskonur hafa nú spilað fimm leiki í röð án sigurs. Þær rauðklæddu hafa ekki unnið leik síðan í lok maí. Þær eru jafnar Víkingi og Fram við botnsvæðið.
Geggjað mark Arnfríðar Auðar. Það virtist ætla að hleypa spennu í lokamínúturnar en Valskonur gátu ekki fylgt því eftir og Eyjakonur líklegri að skora þriðja markið í uppbótartíma en gestirnir.
Allison og Allison frammi hjá Eyjakonum ávallt afar hættulegar. Flott liðsframmistaða heimakvenna skilaði þessu. Þéttar til baka og skarpar fram á við.
Ekki krefjandi leikur og ekkert út á fjórða liðið að setja.
Franskur túristahópur setti svip sinn á leikinn. Öskraði Áfram „E BE VE“ sem átti líklega að vera ÍBV. Söng svo franska þjóðsönginn í hálfleik og söng og trallaði allan síðari hálfleikinn.
Áhugavert.