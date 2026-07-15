Árni Vilhjálmsson er spenntur fyrir samkeppninni um framherjastöðuna hjá Stjörnunni og hlakkar mikið til að spila loksins fyrir framan fjölskylduna aftur, þó hann hafi ekki ákveðið að snúa aftur til uppeldisfélagsins.
Eftir áralangt flakk um hin ýmsu lönd í atvinnumennsku erlendis, nú síðast í Sádi-Arabíu, og í ljósi stríðsátakanna sem brutust út í Mið-Austurlöndum ákváðu Árni og kona hans, Sara Björk Gunnarsdóttir, að snúa aftur heim til Íslands.
„Ég held að aðalatriðið hafi bara verið að við erum með strák, sem er að eldast, og hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands. Svo voru náttúrulega bara erfiðar kringumstæður þarna, það var margt í gangi þarna síðustu mánuðina.
Fjölskyldan var farin að kalla aðeins á okkur líka. Það var svo erfitt fyrir þau að sjá leiki þarna í Sádi. Þau voru farin að vilja fá okkur nær, og nú geta þau eytt tveimur tímum í hverri viku að horfa á okkur,“ sagði Árni í viðtali sem var sýnt í Sportpakka Sýnar í gærkvöld.
Sara Björk sneri heim í Hauka en Árni fór ekki aftur til síns uppeldisfélags, Breiðabliks, heldur gerði hann þriggja ára samning við nágrannalið Stjörnunnar í Garðabænum.
„Ég átti samtöl við nokkur lið en það var ekkert sem fór lengra en með Stjörnunni. Það gerðist hratt og þegar viljinn er til staðar báðum megin þá gengur þetta hratt fyrir sig,“ sagði Árni en hann var einnig orðaður við lið KR.
Samkeppnin sem bíður Árna, um framherjastöðuna hjá Stjörnunni, er ekki af verri endanum. Þar má nú þegar finna tvo mikla markahróka, Emil Atlason og Andra Rúnar Bjarnason.
„Á sama tíma er líka bara ótrúlega spennandi að spila með þeim. Við erum allir mjög ólíkir, með okkar eiginleika og styrkleika. Við erum ekki allir með sömu styrkleikana, þannig að þetta gæti hentað mjög vel fyrir okkur að spila saman. Ásamt öllum hinum leikmönnunum, Stjarnan er með ótrúlega góða sóknarmenn og bara lið í heild. Ég hlakka til að spila með þeim,“ sagði Árni að lokum.