Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Andri Broddason skrifar 9. júlí 2026 09:32 Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, býst við hörkuleik gegn Víkingi frá Færeyjum í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu. Vísir/Sigurjón Stjarnan mætir Víking frá Færeyjum í undankeppni Sambandsdeildarinnar í dag. Jón Þór Hauksson þjálfari Stjörnunnar segir leikinn vera gott tækifæri til þess að bæta tímabil Stjörnunnar sem hefur ekki staðist væntingar. Jón Þór Hauksson segir að það sé spenningur í hópnum en leikmennirnir séu vel undirbúnir og klárir í slaginn. Hann segist þó ekki ætla að fórna deildinni fyrir leikina í Evrópukeppninni. „Við fórnum engu fyrir Evrópu en við leggjum allt í sölurnar. Við ætlum okkur góða hluti í Evrópukeppninni og höldum áfram að bæta gengi liðsins, það er númer eitt, tvö og þrjú. Klippa: Jón Þór fyrir Evrópukeppnina Gengi Stjörnunnar í Bestu deild karla hefur ekki staðist væntingar og er liðið í sjöunda sæti deildarinnar með fimmtán stig. Jón Þór segir að það sé fínt að fá pásu frá deildinni. „Evrópukeppnin kemur núna á tíma sem leyfir okkur að hleypa smá sólskini inn í tímabilið. Þetta er ný keppni og öðruvísi verkefni og það er mikil tilbreyting í því og það getur virkað sem vítamínsprauta inn í okkar tímabil.“ Áhersla á skammtímamarkmið Jón Þór hefur ekki verið lengi í starfi en hann gekk í raðir Stjörnunnar síðastliðinn júní. Stefna hans er að horfa á liðið dag frá degi og bæta stöðu liðsins sem var ekki góð þegar hann tók við. „Markmiðin sem við erum að vinna með núna er að snúa genginu við. Við erum að horfa á einn leik í einu og koma okkur á sigurbraut. Það er ekkert launungarmál að Stjarnan ætlaði sér stóra hluti í deildinni í sumar sem hefur ekki gengið eftir. Eðlilega hafa þau markmið verið endurskoðuð og við erum að vinna með skammtímalausnir í því.“ Mótherji Stjörnunnar í dag er Víkingur frá Færeyjum en liðið er sem stendur í fjórða sæti færeysku úrvalsdeildarinnar. Jón Þór býst við hörkuleik og segir frændurna frá Færeyjum vera sterka. „Þeir eru sterkir og þetta er öflugt lið. Þeir spila góðan fótbolta og við erum að fara í mjög verðugt verkefni. Við skulum ekki gleyma því að færeysku liðin eru í hærri stigaflokki en þau íslensku í Evrópu. Færeyskur fótbolti er búinn að vera á uppleið í langan tíma en það eru möguleikar í stöðunni sem við ætlum að nýta okkur á morgun.“ Að lokum segir Jón Þór að það sé mikil hefð fyrir Evrópukeppnum hjá Stjörnunni og stuðningsmenn kunni að búa til stemningu á vellinum. Hann býst ekki við öðru en að það verði mikill stuðningur í stúkunni. Stjarnan Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Bara einn í flugvélinni heim af HM Sport Haaland orðinn stærri en Manchester City Enski boltinn Úkraínsk tennisstjarna gagnrýnir ákvörðun IOC: „Þetta er hræðilegt“ Sport Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Enski boltinn Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Enski boltinn Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti Fleiri fréttir Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Sjá meira