Fótbolti

Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við

Andri Broddason skrifar
Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, býst við hörkuleik gegn Víkingi frá Færeyjum í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu.
Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, býst við hörkuleik gegn Víkingi frá Færeyjum í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu. Vísir/Sigurjón

Stjarnan mætir Víking frá Færeyjum í undankeppni Sambandsdeildarinnar í dag. Jón Þór Hauksson þjálfari Stjörnunnar segir leikinn vera gott tækifæri til þess að bæta tímabil Stjörnunnar sem hefur ekki staðist væntingar.

Jón Þór Hauksson segir að það sé spenningur í hópnum en leikmennirnir séu vel undirbúnir og klárir í slaginn. Hann segist þó ekki ætla að fórna deildinni fyrir leikina í Evrópukeppninni.

„Við fórnum engu fyrir Evrópu en við leggjum allt í sölurnar. Við ætlum okkur góða hluti í Evrópukeppninni og höldum áfram að bæta gengi liðsins, það er númer eitt, tvö og þrjú.

Klippa: Jón Þór fyrir Evrópukeppnina

Gengi Stjörnunnar í Bestu deild karla hefur ekki staðist væntingar og er liðið í sjöunda sæti deildarinnar með fimmtán stig. Jón Þór segir að það sé fínt að fá pásu frá deildinni.

„Evrópukeppnin kemur núna á tíma sem leyfir okkur að hleypa smá sólskini inn í tímabilið. Þetta er ný keppni og öðruvísi verkefni og það er mikil tilbreyting í því og það getur virkað sem vítamínsprauta inn í okkar tímabil.“

Áhersla á skammtímamarkmið

Jón Þór hefur ekki verið lengi í starfi en hann gekk í raðir Stjörnunnar síðastliðinn júní. Stefna hans er að horfa á liðið dag frá degi og bæta stöðu liðsins sem var ekki góð þegar hann tók við.

„Markmiðin sem við erum að vinna með núna er að snúa genginu við. Við erum að horfa á einn leik í einu og koma okkur á sigurbraut. Það er ekkert launungarmál að Stjarnan ætlaði sér stóra hluti í deildinni í sumar sem hefur ekki gengið eftir. Eðlilega hafa þau markmið verið endurskoðuð og við erum að vinna með skammtímalausnir í því.“

Mótherji Stjörnunnar í dag er Víkingur frá Færeyjum en liðið er sem stendur í fjórða sæti færeysku úrvalsdeildarinnar. Jón Þór býst við hörkuleik og segir frændurna frá Færeyjum vera sterka.

„Þeir eru sterkir og þetta er öflugt lið. Þeir spila góðan fótbolta og við erum að fara í mjög verðugt verkefni. Við skulum ekki gleyma því að færeysku liðin eru í hærri stigaflokki en þau íslensku í Evrópu. Færeyskur fótbolti er búinn að vera á uppleið í langan tíma en það eru möguleikar í stöðunni sem við ætlum að nýta okkur á morgun.“

Að lokum segir Jón Þór að það sé mikil hefð fyrir Evrópukeppnum hjá Stjörnunni og stuðningsmenn kunni að búa til stemningu á vellinum. Hann býst ekki við öðru en að það verði mikill stuðningur í stúkunni.

Stjarnan Sambandsdeild Evrópu

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