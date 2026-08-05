Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Sigurgeir Þorkelsson skrifar 5. ágúst 2026 01:34 Sveinn Andri og Sindri Snær í Héraðsdómi Reykjavíkur. Vísir/HULDA mARGRÉT Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður annars hinna ákærðu í hryðjuverkamálinu svokallaða, undirbýr nú bótakröfu á hendur ríkinu. Lögmaðurinn segir kröfuna munu byggja á þeim orðsporshnekki sem hann hafi orðið fyrir og þeim tíma sem skjólstæðingur hans var látinn sæta gæsluvarðhaldi vegna málsins. Bótakrafan mun nema tugum milljóna, að hans sögn. Dómsmálinu lauk endanlega þann 10. júlí síðastliðinn þegar ljóst varð að ríkissaksóknari myndi ekki áfrýja sýknudómi Landsréttar yfir mönnunum. Mennirnir voru sakfelldir fyrir vopnalagabrot en þeir höfðu þrívíddarprentað byssur og dreift áfram. Ferill málsins er langur en ítarlega er farið yfir hann í greininni hér að neðan. Sveinn Andri segir fjölmörg fordæmi fyrir því að fólki hafi verið dæmdar bætur eftir að hafa verið látið sæta gæsluvarðhaldi í máli þar sem það síðar var sýknað. Hann telur bætur fyrir gæsluvarðhaldið auðsóttar. „Fordæmin eru það mörg,“ segir Sveinn Andri. „Minn umbjóðandi var í gæsluvarðhaldi í viku út af vopnalagaþættinum. Hann er sakfelldur og játar að stórum hluta vopnalagaþáttinn og hann er sakfelldur að stóru leyti fyrir þann þátt.“ Sveinn Andri var til viðtals í Reykjavík síðdegis. Umbjóðandi hans, Sindri Snær Birgisson, var fyrst handtekinn grunaður um vopnalagabrot og sat þá í vikulöngu gæsluvarðhaldi. Fyrir það brot hlaut hann að endingu átján mánaða dóm. „Það verður gerð skaðabótakrafa út frá þeim tíma sem hann sætti gæsluvarðhaldi,“ segir Sveinn Andri. „Síðan eru aðrir þættir sem eru háðir meiri óvissu,“ bætir hann við og vísar þar til þess hvernig dómstólar muni meta meintan miska þeirra vegna orðsporshnekkis auk þess hve langan tíma tók að fá niðurstöðu í málið, eða tæp fjögur ár frá handtöku. Hann segir að mat sálfræðings á andlegum áhrifum síðustu ára verði lagt fyrir dóminn. Sveinn Andri Sveinsson er hér fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur þegar hryðjuverkamálið svokallaða var tekið fyrir árið 2023. Vísir/Vilhelm „Það eru ýmsar ákvarðanir í ferli málsins sem ég tel vera bótaskyldar. Meðal annars að það er fyrir atbeina lögreglunnar að nöfn þeirra koma upp, það er fyrir atbeina lögreglunnar sem málið fer í þennan ofsakennda farveg sem það fer í, með blaðamannafundi og því öllu saman. Það hefði verið eðlilegra, þegar menn horfa til baka og skoða gögnin, að bara fylgjast með þeim og þá hefði lögregla áttað sig fljótlega á því að það væri ekkert í gangi hjá þeim drengjum,“ segir Sveinn Andri, en mennirnir voru þá á þrítugsaldri. Mánuðina áður en Sindri Snær var fyrst handtekinn hafði borið á ofbeldisbrotum þar sem brotamenn notuðust við þrívíddarprentaðar byssur, líkt og fjallað er um í greininni hér að neðan. Það fór að endingu svo að athygli lögreglu beindist að Sindra Snæ, hann var handtekinn og húsleit gerð heima hjá honum þar sem fundust þrívíddarprentarar, byssur og byssuíhlutir. Við húsleitina var einnig haldlagður sími Sindra og sat hann í gæsluvarðhaldi í viku. Þegar lögreglu hafði tekist að komast inn í síma hans varð hún vör við samskipti sem hann hafði átt í gegnum samskiptaforritið Signal, meðal annars við nafnlausan Ísidór, sem lögregla hafði fram til þess ekki vitað af. Sindri fór og hitti Ísidór daginn eftir að hann losnaði úr gæsluvarðhaldi og leiddi lögregluna þannig til hans, þar sem félagarnir heilsuðust að nasistasið, að því er fram kom í vitnisburði lögreglumanns fyrir dómi. Margt í samskiptum þeirra félaga vakti athygli lögreglu. Framsetning lögreglu á því sem þeim fór á milli mun verða hluti af málssókn Sindra Snæs gegn ríkinu að því er fram kemur í máli lögmanns hans en Sveinn Andri segir lögreglu hafa brotið gegn skjólstæðingi sínum með því að klippa til, sauma saman og skrumskæla skilaboð. „Þeir eru að tala saman, þeir eru að hlæja og grínast og skjóta bröndurum inn. Allt það sem er svona grín og skens í samtalinu er síðan klippt út til að þetta líti allt saman verr út.“ Það sé síðan þannig sem ummælin hafi birst almenningi, en meintur orðsporshnekkir Sindra Snæs mun vera hluti af málssókn hans. Sindri Snær kann að eiga von á tugmilljónum fallist dómari á miska hans. Myndin er frá árinu 2023 þegar málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Hér að neðan má sjá samskipti sem fóru mannanna á milli í aðdraganda Hinsegin daga fyrir fjórum árum. Borið hafði á fjöldaárásum árin á undan þar sem stórum bílum var keyrt inn í þvögu fólks en til að mynda átti ein slík árás sér stað í Berlín í júní sama ár. Sindri: „Sérðu þetta ekki fyrir þér?“ Ísidór: „Ójú“ Sindri: „Einn vörubíll myndi taka lágmark 100.“ Ísidór: „Lægstu spár.“ Sindri: „Bakka fram og aftur.“ Ísidór: „fokkin poolters.“ Sindri : „Og svo engagement time – Spreyja 500 skotum og beila á næstu location.“ Á öðrum stað í samskiptum Sindra og Ísidórs lýsti hann manni sem myrti 49 manns á skemmtistað hinsegin fólks í Flórída árið 2016 á hetjufenginn hátt. „Hann náði 40 manns á 5 mín með 200 skotum. Nokkuð gott. Hann drap rest með glock [skammbyssu] inni á baðherbergi,“ sagði Sindri meðal annars í þeirri umræðu. Fjöldamörg önnur áhugaverð ummæli má finna í grein Vísis frá 2023. Karl Ingi Vilbergsson sótti málið fyrir hönd héraðssaksóknara. Myndin er frá 2023. Vísir/Vilhelm Sveinn Andri fullyrðir að Héraðsdómur, Landsréttur og Hæstiréttur hafi allir gert athugasemd við þessi vinnubrögð lögreglu og samantekt hennar á ummælum sem féllu í samskiptum mannanna tveggja. „Fyrir vikið þá litu þeir miklu verr út í fjölmiðlum en ástæða var til,“ fullyrðir lögmaðurinn. „Þetta fer síðan á flot í fjölmiðlum og fjölmiðlar vita ekkert hið rétta í málinu fyrr en löngu síðar. Þetta er auðvitað verulega ámælisvert,“ fullyrðir Sveinn Andri. 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