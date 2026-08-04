Innlent

Lands­mönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum árs­fjórðungi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Fleiri Íslendingar fluttu til landsins en frá því á öðrum ársfjórðungi. Myndin er úr safni.
Fleiri Íslendingar fluttu til landsins en frá því á öðrum ársfjórðungi. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Í lok annars ársfjórðungs 2026 bjuggu 396.500 manns á Íslandi og fjölgaði landsmönnum um 1450 á öðrum ársfjórðungi. Það er Hagstofa Íslands sem greinir frá. 

Alls fluttust 930 fleiri til landsins en frá því. Sé einungis horft til þeirra sem bera íslenskt ríkisfang fluttust 240 fleiri til landsins en frá því. Erlendir ríkisborgarar voru 71.130 eða 17,9% af heildarmannfjöldanum.

Á öðrum ársfjórðungi fæddust 1130 börn en á sama tíma létust 590 einstaklingar.

Á Íslandi búa nú 203.080 karlar og 193.180 konur auk þess sem einstaklingar sem skráðir eru kynsegin/annað eru 230.

Mannfjöldi

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