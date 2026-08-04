Landsmönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum ársfjórðungi Sigurgeir Þorkelsson skrifar 4. ágúst 2026 22:27 Fleiri Íslendingar fluttu til landsins en frá því á öðrum ársfjórðungi. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Í lok annars ársfjórðungs 2026 bjuggu 396.500 manns á Íslandi og fjölgaði landsmönnum um 1450 á öðrum ársfjórðungi. Það er Hagstofa Íslands sem greinir frá. Alls fluttust 930 fleiri til landsins en frá því. Sé einungis horft til þeirra sem bera íslenskt ríkisfang fluttust 240 fleiri til landsins en frá því. Erlendir ríkisborgarar voru 71.130 eða 17,9% af heildarmannfjöldanum. Á öðrum ársfjórðungi fæddust 1130 börn en á sama tíma létust 590 einstaklingar. Á Íslandi búa nú 203.080 karlar og 193.180 konur auk þess sem einstaklingar sem skráðir eru kynsegin/annað eru 230. Mannfjöldi Mest lesið Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Innlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent Útsýnispallurinn talinn öruggur þrátt fyrir sprungur Innlent „Ekki skemmtilegt fyrir starfsfólk“ Innlent Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Erlent Ruglingslegar og misvísandi frásagnir um fjóra til fimmtán árásarmenn Innlent „Veiddu“ grænmetissala með dróna Erlent Vill breyta lögum um .is Innlent Fleiri fréttir Landsmönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum ársfjórðungi Ítrekað hjólað á móti umferð Marktækur munur á fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Meirihluti telur vexti lækka en undanþágu í sjávarútvegi ólíklega Ný ESB-könnun, skipverjar Bandero og óþarfa hætta á Hverfisgötu Skipverjarnir mega allir fara frá borði Næturborun í sjó lokið og verktakar þakka íbúum þolinmæðina Minnst einn skipverji Bandero má fara frá borði „Við látum ekki fæla okkur aftur inn í skápinn“ „Við erum svolítið strand“ Útsýnispallurinn talinn öruggur þrátt fyrir sprungur Slökktu eld í jepplingi á „örskotsstund“ Ruglingslegar og misvísandi frásagnir um fjóra til fimmtán árásarmenn Engir minkar hafi ratað í gildrur síðustu sólarhringa „Ekki skemmtilegt fyrir starfsfólk“ Gríðarlegur fjöldi fyrir norðan og mikil óþolinmæði á heimleið Kólumbíumenn í haldi og skipverjar Bandero bíða örlaga sinna Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Heimir Hannesson er látinn Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Skipar nýja bótanefnd Vill breyta lögum um .is Enn eitt innbrotið í miðbænum Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Sjá meira